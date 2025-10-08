ETV Bharat / technology

এতিয়াৰে পৰা আমাজনযোগে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব Jawa Yezdi ৰ পছন্দৰ মটৰ চাইকেলখন

Jawa Yezdi মটৰ চাইকেলে ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্ম আমাজন ইণ্ডিয়াৰ সৈতে অংশীদাৰিত্বৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । কোম্পানীটোৰ মটৰ চাইকেল এতিয়া অনলাইনত উপলব্ধ হ’ব ।

Jawa 42 Bobber (Jawa Motorcycle)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 8, 2025 at 12:23 PM IST

2 Min Read
হায়দৰাবাদ: দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী জাৱা য়েজদি মটৰ চাইকেলে প্ৰায় এবছৰৰ পূৰ্বে ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্ম ফ্লিপকাৰ্টৰ জৰিয়তে নিজৰ বাইক বিক্ৰী কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল । এতিয়া কোম্পানীটোৱে নিজৰ বাইক বিক্ৰীৰ বাবে আন এটা প্ৰতিষ্ঠিত ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্ম আমাজন ইণ্ডিয়াৰ সৈতে অংশীদাৰিত্বৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ।

এই অংশীদাৰিত্বৰ জৰিয়তে কোম্পানীটোৱে অনলাইন উপস্থিতি বৃদ্ধি কৰিছে । খবৰ অনুসৰি, কোম্পানীটোৰ প্ৰডাক্ট লাইনআপ এতিয়া দেশৰ 40 খন চহৰত আমাজনৰ জৰিয়তে উপলব্ধ হ’ব ৷ উৎসৱৰ বতৰত 100 খনতকৈও অধিক চহৰলৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে এই সেৱা ।

Jawa 42 FJ (Jawa Motorcycle)

আমাজন আৰু ফ্লিপকাৰ্ট দুয়োটাতে উপলব্ধ মডেলসমূহৰ ভিতৰত আছে Jawa 350, Jawa 42, Jawa 42 FJ, Jawa 42 Bobber, Jawa Perak, Yezdi Adventure আৰু Yezdi Scrambler । দুয়োটা ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্মে বিত্তীয় বিকল্প আৰু কেছবেক চুক্তিও আগবঢ়াইছে । এই অংশীদাৰিত্বৰ বিষয়ে সবিশেষ দি কোম্পানীটোৱে কয় যে দুয়োটা প্লেটফৰ্মতে 30 খনতকৈও অধিক চহৰৰ 40 জন ডিলাৰ উপস্থিত আছে আৰু অনাগত সপ্তাহত আৰু অধিক ডিলাৰ যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

Jawa 42 (Jawa Motorcycle)

কোম্পানীটোৱে জনোৱা মতে, অনলাইন বিক্ৰীৰ কভাৰেজ কৰ্ণাটক, তামিলনাডু, তেলেংগানা, ৰাজস্থান, উত্তৰ প্ৰদেশ, হাৰিয়ানা, পঞ্জাব, জম্মু-কাশ্মীৰ, উত্তৰাখণ্ড, পশ্চিম বংগ, ওড়িশা, ছত্তীশগড়, ঝাৰখণ্ড, অসম, মণিপুৰ, মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু গুজৰাটৰ দৰে ৰাজ্যকে ধৰি দক্ষিণ, উত্তৰ, পূব আৰু পশ্চিম ভাৰতৰ বজাৰলৈ বিস্তৃত হৈ আছে ।

Yezdi Adventure (Jawa Motorcycle)

মন কৰিবলগীয়া যে জাৱা য়েজদি মটৰ চাইকেলছৰ মূল কোম্পানী ক্লাছিক লিজেণ্ডছে শেহতীয়াকৈ জি এছ টি হ্ৰাসৰ সুবিধা গ্ৰাহকক প্ৰদান কৰিছে । 350CC তকৈ কম ইঞ্জিন ক্ষমতা থকা মটৰ চাইকেলৰ কৰ হাৰ 28%ৰ পৰা 18%লৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে । ইয়াৰ ফলত 293CCৰ পৰা 334CC ৰ ভিতৰত ইঞ্জিন থকা মটৰ চাইকেলকে ধৰি জাৱা আৰু য়েজডি মটৰ চাইকেলৰ সমগ্ৰ ৰেঞ্জৰ মূল্য যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে ।

Yezdi Roadster (Jawa Motorcycle)

For All Latest Updates

TAGGED:

