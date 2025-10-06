ইছৰোৰ মানৱৰূপী ৰবট ব্যোমমিত্ৰ; গগনযান অভিযানৰ সৈতে সংযুক্ত হ’ব এই মানৱৰূপী ৰবটটো
ইছৰোৰ মানৱৰূপী ৰবট ব্যোমমিত্ৰই গগনযান অভিযানৰ সৈতে উৰা মাৰিব আৰু ব্যৱস্থা পৰীক্ষা কৰি ভাৰতৰ প্ৰথম মানৱ মহাকাশ অভিযানৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিব ।
Published : October 6, 2025 at 11:11 AM IST
হায়দৰাবাদ: চলিত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহত ভাৰতে ইতিহাস সৃষ্টি কৰিবলৈ সাজু হৈছে । ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাই মানৱসদৃশ ক্ৰু অজ্ঞাত স্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পূৰ্বে মহাকাশ-অন্বেষণ আৰু পৰীক্ষা পৰিৱেশত সহায়ক হোৱাকৈ মহাকাশলৈ প্ৰেৰণ কৰিব প্ৰথমটো মানৱৰূপী ৰবট । মানৱ মহাকাশ অভিযানত সহায় কৰিবলৈ ইছৰোই নিৰ্মাণ কৰা ভাৰতৰ প্ৰথমটো মানৱৰূপী ৰবট হৈছে ব্যোমমিত্ৰ । মানুহৰ দৰে অভিব্যক্তি, বাক্য আৰু বুদ্ধিমত্তাৰে ব্যোমমিত্ৰ ভাৰতৰ প্ৰথম মানৱ মহাকাশ উৰণ কাৰ্যসূচী গগনযানৰ মূলতে থিয় দিছে ।
‘ব্যোমমিত্ৰ’ ৰ অৰ্থ কি ?
2020 চনৰ আৰম্ভণিতে ইছৰোৱে ব্যোমমিত্ৰ মুকলি কৰিছিল । এই নামটো সংস্কৃতৰ পৰা উদ্ভৱ হৈছে — ‘ব্যোমা’ অৰ্থাৎ মহাকাশ আৰু ‘মিত্ৰ’ অৰ্থাৎ বন্ধু ৷ ইয়াৰ অৰ্থ হ’ল ‘মহাকাশৰ বন্ধু’ । এই মানৱৰূপী ৰবটটো মহাকাশচাৰীসকলৰ বাবে বুদ্ধিমান, নৃগোষ্ঠীয় সংগী হিচাপে কাম কৰিবলৈ আৰু ভাৰতৰ ক্ৰুযুক্ত মহাকাশযানত যান্ত্ৰিক কাম আৰু যোগাযোগৰ কৰ্তব্য দুয়োটা চম্ভালিব পৰাকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে ।
'Vyommitra', the humanoid for #Gaganyaan unveiled; This prototype of humanoid will go as trial before Gaganyaan goes with Astronauts @isro pic.twitter.com/77qpeE7SUw— DD News (@DDNewslive) January 22, 2020
ব্যোমমিত্ৰ কেৱল পৰীক্ষামূলক ডামি নহয় । ই এটা অৰ্ধ-মানৱৰূপী ৰবট যাৰ উন্নত চেন্সৰ, কণ্ঠ চিনাক্তকৰণ ব্যৱস্থা আৰু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ এলগৰিদম । ইয়াৰ প্ৰধান লক্ষ্য হৈছে মহাকাশচাৰীসকলে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মহাকাশত মানৱ কাৰ্যকলাপৰ অনুকৰণ কৰা আৰু ক্ৰু মডিউল ব্যৱস্থাৰ বৈধতা প্ৰদান কৰা । গগনযানে ভাৰতীয় মহাকাশচাৰীক — বা ইছৰোই কোৱাৰ দৰে ‘ব্যোমমিত্ৰ’ক — প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিম্ন পৃথিৱীৰ কক্ষপথলৈ পঠিয়াব । তেনে হোৱাৰ আগতে ইছৰোই একাধিক অক্ৰুবিহীন পৰীক্ষামূলক বিমানৰ পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু ব্যোমমিত্ৰ বিমানখনত থাকিব ।
এই অভিযানসমূহৰ সময়ত ব্যোমমিত্ৰই নিম্নোক্ত কাৰ্যসমূহ কৰিব:
- নিয়ন্ত্ৰণ পেনেল চলাব আৰু গ্ৰাউণ্ড ষ্টেচনৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব ।
- কেবিনৰ উষ্ণতা, আৰ্দ্ৰতা, আৰু অক্সিজেনৰ মাত্ৰাৰ দৰে পৰিৱেশৰ পৰিমাপসমূহ নিৰীক্ষণ কৰা ।
- চুইচ কাৰ্যসমূহ আৰু ছিষ্টেম পৰীক্ষাসমূহ সম্পাদন কৰা ।
- বাস্তৱ সময়ত পৰিস্থিতিৰ আপডেটসমূহ প্ৰদান কৰা ।
- এম্বেডেড চেন্সৰ ব্যৱহাৰ কৰি মানুহৰ শাৰীৰিক প্ৰতিক্ৰিয়া অনুকৰণ কৰা ।
ব্যোমমিত্ৰৰ স্বাভাৱিকভাৱে পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া-কলাপ কৰাৰ ক্ষমতাই স্থল দলসমূহক অনব’ৰ্ড ব্যৱস্থাই মানুহৰ দৰে যাত্ৰীৰ অৱস্থাৰ প্ৰতি কেনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে সেই বিষয়ে অধ্যয়ন কৰাত সহায় কৰিব, ভৱিষ্যতৰ মানৱ অভিযানৰ সুৰক্ষা আৰু নিৰ্ভৰযোগ্যতা নিশ্চিত কৰিব ।
ব্যোমমিত্ৰই কেনেকৈ কাম কৰে ?
ব্যোমমিত্ৰৰ ডিজাইনে কাৰ্যক্ষমতা আৰু পৰিচিতিৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰে । ব্যোমমিত্ৰই কৰিব পৰা কেইটামান কাম ইয়াত উল্লেখ কৰা হ’ল:
- ইংৰাজী আৰু হিন্দী ভাষাত মানুহে প্ৰকাশ আৰু প্ৰদান কৰা বাক্য আৰু আদেশ চিনি পোৱাৰ লগতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা ।
- মূৰ আৰু অংগৰ গতিবিধিকে ধৰি মানুহৰ ইংগিত অনুকৰণ কৰা ।
- দৃষ্টিভিত্তিক প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি বিভিন্ন নিয়ন্ত্ৰণ পেনেল চিনাক্ত কৰা ।
- ইছৰো-প্ৰগ্ৰেম কৰা কামসমূহ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে বা মিছন নিয়ন্ত্ৰণৰ সৈতে সমন্বয় সম্পন্ন কৰা ।
ব্যোমমিত্ৰৰ এআই মডিউলে সীমিত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ অনুমতি দিয়ে, উৰণৰ সময়ত ধৰা পৰা নিয়মীয়া পৰিঘটনা বা বিজুতিৰ প্ৰতি সঁহাৰি অনুকৰণ কৰে । এই স্বয়ংক্ৰিয়তা গভীৰ মহাকাশ অভিযানৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, য'ত যোগাযোগৰ পলমে বাস্তৱ সময়ৰ নিয়ন্ত্ৰণত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ।
