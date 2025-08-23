ETV Bharat / technology

ইছৰোই দিল্লীত প্ৰকাশ কৰিলে ভাৰতীয় অন্তৰীক্ষ ষ্টেচনৰ মডেল - BHARATIYA ANTARIKSH STATION

ভাৰতে 2035 চনৰ ভিতৰত ভাৰতীয় অন্তৰীক্ষ ষ্টেচনৰ পাঁচটা মডিউল স্থাপন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 23, 2025 at 3:26 PM IST

হায়দৰাবাদ: শুকুৰবাৰে ইছৰোই ভাৰতীয় অন্তৰীক্ষ ষ্টেচন (BAS) মডিউলৰ এটা মডেল ৰাজধানী দিল্লীত মুকলি কৰে । ভাৰতে 2028 চনৰ ভিতৰত নিজাকৈ ঘৰতে নিৰ্মিত মহাকাশ কেন্দ্ৰ BAS ৰ প্ৰথম মডিউল মুকলি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, যাৰ ফলত কক্ষপথৰ পৰীক্ষাগাৰ চলোৱা মুষ্টিমেয় ৰাষ্ট্ৰৰ গোটত অৰ্ন্তভুক্তি লাভ কৰিব । বৰ্তমান দুটা কক্ষপথ পৰীক্ষাগাৰ আছে -- পাঁচটা মহাকাশ সংস্থাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰ আৰু চীনৰ টিয়াংগং মহাকাশ কেন্দ্ৰ ।

ভাৰতে মহাকাশ খণ্ডৰ অভিলাষী পৰিকল্পনাৰ অংশ হিচাপে 2035 চনৰ ভিতৰত ভাৰতীয় অন্তৰীক্ষ ষ্টেচনৰ পাঁচটা মডিউল স্থাপন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । BAS-01 মডিউলৰ ওজন 10 টন হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে আৰু ইয়াক পৃথিৱীৰ পৰা 450 কিলোমিটাৰ উচ্চতাত নিম্ন পৃথিৱীৰ কক্ষপথত স্থাপন কৰা হ’ব ।

বিএএছৰ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত আছে, থলুৱাভাৱে বিকশিত পৰিৱেশ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু জীৱন সহায়ক ব্যৱস্থা (ইচিএলএছএছ), ভাৰত ডকিং ব্যৱস্থা, ভাৰত বাৰ্থিং ব্যৱস্থা, স্বয়ংক্ৰিয় হেচ ব্যৱস্থা, মাইক্ৰ’গ্ৰেভিটি গৱেষণা আৰু প্ৰযুক্তি প্ৰদৰ্শনৰ বাবে মঞ্চ, বৈজ্ঞানিক ইমেজিং আৰু ক্ৰুৰ বিনোদনৰ বাবে ভিউপ’ৰ্ট ।

ভাৰতীয় অন্তৰীক্ষ ষ্টেচনত প্ৰপালচন আৰু ইচিএলএছএছ তৰল পদাৰ্থ পুনৰ ভৰোৱাৰ ব্যৱস্থা থাকিব, বিকিৰণ, তাপীয় আৰু মাইক্ৰ’ মেটিঅ’ৰইড অৰ্বিটেল ডেব্ৰিছ (এমএমঅ’ডি) সুৰক্ষা, স্পেচ ছুট, অতিৰিক্ত বাহনৰ কাৰ্যকলাপ সমৰ্থন কৰিবলৈ এয়াৰলক আৰু প্লাগ এণ্ড প্লে ইন্টিগ্ৰেটেড এভিয়নিকছ । মহাকাশ, জীৱ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, আন্তঃগ্ৰহ অন্বেষণৰ বিভিন্ন দিশ অধ্যয়নৰ বাবে ভাৰতীয় অন্তৰীক্ষ ষ্টেচনে গৱেষণা মঞ্চ হিচাপে কাম কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

ইয়াৰ জৰিয়তে মানৱ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত মাইক্ৰ’গ্ৰেভিটিৰ প্ৰভাৱ অধ্যয়ন কৰাৰ লগতে মহাকাশত দীৰ্ঘম্যাদী মানৱ উপস্থিতিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অত্যাৱশ্যকীয় প্ৰযুক্তি পৰীক্ষা কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব । মহাকাশ কেন্দ্ৰটোৱে মহাকাশ পৰ্যটনক সহায় কৰিব, ভাৰতে কক্ষপথ পৰীক্ষাগাৰৰ সম্পদৰ সহায় লৈ বাণিজ্যিক মহাকাশ খণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিব ।

ভাৰতীয় অন্তৰীক্ষ ষ্টেচনে চলি থকা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতাত অৰিহণা যোগাব আৰু বৈজ্ঞানিক গৱেষণাৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে কাম কৰিব আৰু লগতে নৱ প্ৰজন্মক মহাকাশ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ কেৰিয়াৰৰ কথা বিবেচনা কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিব ।

ভাৰত মণ্ডপামত ৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ দিৱস উদযাপনত অংশগ্ৰহণ কৰাসকলৰ মাজত আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল 3.8 মিটাৰ x 8 মিটাৰ বিশাল BAS-01 মডেল ।

