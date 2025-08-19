ETV Bharat / technology

75,000 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে ইছৰোৱে - ISRO TO LAUNCH 75 TONNE SATELLITE

বৰ্তমান ভাৰতৰ কক্ষপথত 55 টা উপগ্ৰহ আছে আৰু এই সংখ্যা আৰু তিনি-চাৰি বছৰত তিনিগুণলৈ বৃদ্ধি হ’ব বুলি ইছৰোৰ অধ্যক্ষ ভি নাৰায়ণনে জানিবলৈ দিয়ে ।

ISRO to launch 75-tonne satellite on a 40-storey tall rocket: Chairman
ইছৰোৰ অধ্যক্ষ ভি নাৰায়ণন (ETV Bharat)
হায়দৰাবাদ: ইছৰোৰ অধ্যক্ষ ভি নাৰায়ণনে মঙলবাৰে কয় যে মহাকাশ সংস্থাটোৱে 40 মহলীয়া অট্টালিকাৰ সমান ওখ ৰকেট নিৰ্মাণৰ কাম কৰি আছে যাতে 75 হাজাৰ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ উপগ্ৰহ নিম্ন পৃথিৱীৰ কক্ষপথত স্থাপন কৰিব পৰা যায় । হায়দৰাবাদৰ ওছমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমাৱৰ্তন অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি নাৰায়ণনে কয় যে এই বছৰ মহাকাশ সংস্থাটোৱে ভাৰতীয় ৰকেট ব্যৱহাৰ কৰি আমেৰিকাৰ 6500 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ যোগাযোগ উপগ্ৰহ কক্ষপথত ৰখাৰ উপৰিও NAVIC (Navigation with India Constellation system) উপগ্ৰহ আৰু N1 ৰকেটৰ দৰে প্ৰকল্পৰ সৈতে শাৰী পাতিছে ।

তেওঁ কয়, "জানেনে, ৰকেটটোৰ ক্ষমতা কিমান ? তেওঁ নিৰ্মাণ কৰা প্ৰথমটো লঞ্চাৰ (ড° এ পি জে) আব্দুল কালাম জীয়ে আছিল 17 টন লিফ্ট অফ ভৰ, যিয়ে 35 কিলোগ্ৰাম নিম্ন পৃথিৱীৰ কক্ষপথত ৰাখিব পাৰে । আজি আমি 75 হাজাৰ কিলোগ্ৰাম নিম্ন পৃথিৱীৰ কক্ষপথত স্থাপন কৰিব পৰাকৈ ৰকেটৰ কল্পনা কৰিছো । ৰকেটটোৰ উচ্চতা 40 মহলীয়া অট্টালিকাৰ সমান ।"

ইছৰোই আৰু কয় যে এইবাৰ অন্যান্য উপগ্ৰহৰ লগতে বৰ্তমানৰ জিএছএটি-7 (ৰুক্মিনি) উপগ্ৰহৰ ঠাইত ভাৰতীয় নৌসেনাৰ বাবে বিশেষভাৱে ডিজাইন কৰা ভাৰতীয় সামৰিক যোগাযোগ উপগ্ৰহ টেকন’লজি ডেম’ষ্ট্ৰেচন ছেটেলাইট (টিডিএছ) আৰু জিএছএটি-7R উৎক্ষেপণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।

তেওঁ কয়, "বৰ্তমান ভাৰতৰ কক্ষপথত 55 টা উপগ্ৰহ আছে আৰু এই সংখ্যা আৰু তিনি-চাৰি বছৰত তিনিগুণলৈ বৃদ্ধি কৰিবলৈ গৈ আছে । ইছৰোই গগনযান-1 পৰীক্ষামূলক অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ বাবেও প্ৰস্তুতি চলাইছে, সম্ভৱতঃ ডিচেম্বৰ মাহত । ইফালে গগনযানৰ এজন শুভাংশু শুক্লা ভাৰতলৈ উভতি আহিছে । এক্সিয়াম-4 অভিযানৰ পাইলট হিচাপে তেওঁৰ অভিজ্ঞতা গগনযান মানৱ মহাকাশ উৰণ অভিযানৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব ।"

উল্লেখ্য যে ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম X ত শ্বেয়াৰ কৰা এটা পোষ্টত শুক্লাই লিখিছে, "এয়া ভাৰতৰ মানৱ মহাকাশ যাত্ৰাৰ প্ৰথম পদক্ষেপ মাত্ৰ ।"

সোমবাৰে আই এ এফ গ্ৰুপৰ অধিনায়কে নতুন দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী বাসগৃহত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতেও সাক্ষাৎ কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰলৈ তেওঁৰ অভিযানৰ বিষয়ে অৱগত কৰে ।

বৈঠকৰ পিছতে সোমবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে X ত পোষ্ট কৰে, "শুভাংশু শুক্লাৰ সৈতে এক সুন্দৰ সাক্ষাৎ হ’ল । আমি মহাকাশত তেওঁৰ অভিজ্ঞতা, বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ অগ্ৰগতিৰ লগতে ভাৰতৰ অভিলাষী গগনযান অভিযানকে ধৰি বহু বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিলো ।"

তেওঁ লগতে কয় যে তেওঁৰ এই কৃতিত্বক লৈ ভাৰত গৌৰৱান্বিত ।

