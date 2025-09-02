হায়দৰাবাদ: ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাই (ইছৰো) চন্দ্ৰযান-3 ৰ তথ্য জনসাধাৰণৰ বাবে মুকলি কৰিছে । ভাৰতীয় মহাকাশ সংস্থাটোৱে সমগ্ৰ ভাৰতৰ বিজ্ঞানী, গৱেষক আৰু শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহক চন্দ্ৰযান-3 অভিযানৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা মূল্যৱান তথ্য ডিকোডিংত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে । 2023 চনৰ 14 জুলাইত উৎক্ষেপণ কৰা চন্দ্ৰযান-3 য়ে 2023 চনৰ 23 আগষ্টত চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ উচ্চ অক্ষাংশত ঐতিহাসিক কোমল অৱতৰণ সফলতাৰে লাভ কৰি মহাকাশ প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ ক্ৰমবৰ্ধমান দক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰে ।
ইয়াৰ পূৰ্বৰ চন্দ্ৰযান-2 ৰ বিপৰীতে, যিয়ে ব্যৰ্থ অৱতৰণৰ প্ৰচেষ্টাৰ সন্মুখীন হৈছিল, চন্দ্ৰযান-3 ৰ ৰ’ভাৰে অৱতৰণ স্থানত প্ৰায় 100 মিটাৰ অতিক্ৰম কৰি স্থানীয়ভাৱে অনুসন্ধান চলাইছিল যিয়ে ভূমিকম্পীয় কাৰ্যকলাপ, তাপ-ভৌতিক ধৰ্ম, প্লাজমা পৰিৱেশ আৰু চন্দ্ৰ পৃষ্ঠৰ মৌলিক গঠনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিল ।
ইছৰোই চন্দ্ৰযান-3 ৰ লেণ্ডাৰ আৰু ৰ’ভাৰৰ তথ্যসমূহ ভাৰতীয় মহাকাশ বিজ্ঞান তথ্য কেন্দ্ৰৰ (আই এছ এছ ডি চি) প্ৰডান পৰ্টেলৰ জৰিয়তে ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰৱেশযোগ্য কৰি তুলিছে । বৈজ্ঞানিক ফলাফল আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰিবলৈ এটা সুযোগ ঘোষণা (এ অ’) ইছৰো আৰু মহাকাশ বিভাগৰ বাহিৰৰ অধ্যাপক, বিজ্ঞানী আৰু গৱেষকৰ পৰা প্ৰস্তাৱ আমন্ত্ৰণ জনায় ।
যোগ্য অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ ভিতৰত বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান আৰু মহাকাশ বিজ্ঞান আৰু অন্বেষণ গৱেষণাত জড়িত চৰকাৰী সংস্থাসমূহৰ ব্যক্তি আৰু দলসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত ।
আপুনি কেনেকৈ তথ্যসমূহ লাভ কৰিব পাৰে ?
প্ৰস্তাৱসমূহ বৈজ্ঞানিকভাৱে উদ্ভাৱনীমূলক হ’ব লাগে, চন্দ্ৰযান-3 তথ্য বিশ্লেষণৰ সৈতে জড়িত পদ্ধতি, উদ্দেশ্য আৰু আশা কৰা ধৰণ আদি স্পষ্টভাৱে বৰ্ণনা কৰিব লাগে । প্ৰস্তাৱসমূহে চন্দ্ৰযান-3 পেলোড তথ্যৰ ব্যৱহাৰক উজ্জ্বল কৰি তুলিব লাগিব যদিও চন্দ্ৰযান-1 আৰু চন্দ্ৰযান-2 তথ্য বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চন্দ্ৰৰ তথ্যৰ সৈতে একত্ৰীকৰণক তথ্যসমূহ শক্তিশালী কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা হয় ।
প্ৰতিটো প্ৰকল্প তিনি বছৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ’ব পৰাকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে, য’ত কৰ্মক্ষমতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এবছৰ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে ।
নিৰ্বাচিত প্ৰকল্পসমূহে জুনিয়ৰ ৰিচাৰ্চ ফেলো (জে আৰ এফ), গণনাৰ সুবিধা, সন্মিলনৰ বাবে ভ্ৰমণ আৰু আকস্মিক পৰিস্থিতিৰ বাবে ধনকে ধৰি আৰ্থিক সহায় লাভ কৰিব । আনকি প্ৰধান তদন্তকাৰীসকলক কেন্দ্ৰীভূত চন্দ্ৰ তথ্য বিশ্লেষণৰ বাবে ইন্টাৰ্ণসকলক জড়িত কৰিবলৈ আৰু বহল সম্প্ৰদায়ৰ সংযোগ গঢ়ি তুলিবলৈ কৰ্মশালা আৰু আউটৰিচ কাৰ্যকলাপ চলাবলৈ উৎসাহিত কৰা হয় ।
এই মুক্ত তথ্যৰ পদক্ষেপে ভাৰতৰ বৈজ্ঞানিক সম্প্ৰদায়ক চন্দ্ৰৰ ৰহস্যসমূহ মুকলি কৰিবলৈ সক্ষম কৰে, ইছৰোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উন্নয়নৰ বাবে মহাকাশ প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ দৃষ্টিভংগীক শক্তিশালী কৰে আৰু পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ মহাকাশ বিজ্ঞানীসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰে ।
