iPhone 17 vs iPhone 16: দুয়োটাৰ মাজত কোনটো অধিক উন্নত ?

iPhone 17 vs iPhone 16: দুয়োটাৰ মাজত কোনটো অধিক উন্নত ?
দুদিন পূৰ্বে মুকলি কৰা হৈছে আইফোন 17 ছিৰিজ । আমি এই প্ৰতিবেদনত আইফোন 16 ৰ সৈতে এই নতুন ছিৰিজটোৰ তুলনাত্মক বিশ্লেষণ আগঢ়াইছো ।
Published : September 11, 2025 at 5:08 PM IST
হায়দৰাবাদ: বিগত 9 ছেপ্টেম্বৰত এপলে আইফোন 17 ছিৰিজ মুকলি কৰে ৷ এই ফোনটোৰ মূল্য আৰম্ভ 82,900 টকাৰ পৰা ৷ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে 256GB ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েণ্ট লাভ কৰিছে । আনহাতে, এপলে এই নতুন ছিৰিজটো মুকলিৰ পিচতে 2024 চনত মুকলি কৰা আইফোন 16 ৰ মূল্য 69,900 টকালৈ হ্ৰাস কৰিছে আৰু ব্যৱহাৰকাৰীয়ে 128GB ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েণ্ট লাভ কৰিছে । গতিকে এতিয়া বহু ব্যৱহাৰকাৰী অথবা আইফোন ক্ৰয়ৰ প্ৰতি আগ্ৰহী লোকৰ মনত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আইফোন 17 নে আইফোন 16 ক্ৰয় কৰিব ৷ দুয়োটা ফোনৰ স্পেচিফিকেশন আৰু ফিচাৰত কি, কি ক্ষেত্ৰত পাৰ্থক্য আছে আৰু এই দুটাৰ ভিতৰত কোনটো ফোন ক্ৰয় কৰা উচিত সিদ্ধান্ত লোৱাত সহায় কৰিব আমাৰ এই প্ৰতিবেদনে ৷
এই লেখাটোত আমি এই দুটা ফোনৰ সকলো মূল স্পেচিফিকেশন আৰু বৈশিষ্ট্য তুলনা কৰি আপোনালোকক জনাম যে কোনটো ফোন উন্নত । এই তুলনা পঢ়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ বাবে এই দুটা আইফোনৰ ভিতৰত উন্নত আইফোন মডেলটো বাছি ল’ব পাৰিব ।
আইফোন 17 vs আইফোন 16: ডিছপ্লে আৰু ডিজাইন
আইফোন 17 ত 6.3 ইঞ্চিৰ ছুপাৰ ৰেটিনা এক্সডিআৰ স্ক্ৰীণ আছে, য’ত আছে প্ৰ’ম’চন প্ৰযুক্তি, অলৱেজ-অন ডিছপ্লে আৰু ডাইনামিক আইলেণ্ড । এই ফোনটোত এলুমিনিয়ামৰ ফ্ৰেম আছে । ইয়াৰ উপৰিও ফোনটোত একচন বুটামৰ বাবে Ceramic Shield 2 প্ৰটেকচন, কেমেৰা কন্ট্ৰল বুটাম আৰু ফ্ৰন্টত তিনিবাৰকৈ স্ক্ৰেচ প্ৰটেকচন দিয়া হৈছে । ইয়াৰ পানী প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা সন্দৰ্ভত কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে ফোনটো 6 মিটাৰ দ পানীত প্ৰায় 30 মিনিট ডুবাই থ’লেও একো ক্ষয়-ক্ষতি নহ’ব ।
আইফোন 16 কোম্পানীটোৱে 6.1 ইঞ্চিৰ ছুপাৰ ৰেটিনা এক্সডিআৰ ডিছপ্লেৰে মুকলি কৰিছিল, যিটো ডাইনামিক আইলেণ্ডৰ সৈতে উপলব্ধ । এই ফোনটোত এলুমিনিয়ামৰ ফ্ৰেমও আছে । ফোনটোৰ সন্মুখত একচন বুটাম, কেমেৰা কণ্ট্ৰল বুটাম আৰু চিৰামিক শ্বিল্ড প্ৰটেকচন আছে যাতে আঁচোৰ পৰাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰে । কোম্পানীটোৱে ফোনটোৰ পানী প্ৰতিৰোধী বৈশিষ্ট্যৰ ক্ষেত্ৰতো একে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, যিটো কোম্পানীয়ে আইফোনৰ বাবে কৰিছে ৷
এতিয়া দুয়োটা ফোনৰ ডিজাইন আৰু ডিছপ্লেৰ কথা আহিলে ফোন দুটাৰ দেখাত প্ৰায় একে, কিন্তু স্ক্ৰীণৰ আকাৰত দুই ইঞ্চিৰ পাৰ্থক্য দেখা যায় আৰু নতুন আইফোন 17 ত কিছু নতুন ডিছপ্লে প্ৰযুক্তি আৰু তিনিগুণ ভাল স্ক্ৰেচ প্ৰটেকচন আছে ।
আইফোন 17 vs আইফোন 16: প্ৰচেছৰৰ পাৰ্থক্য
আইফোন 17 ত কোম্পানীটোৱে প্ৰচেছৰৰ বাবে A19 চিপ দিছে, যিটোত 6 কোৰ চিপিইউ আছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত গ্ৰাফিক্সৰ বাবে নিউৰেল এক্সিলেটৰৰ সৈতে 5 কোৰ জিপিইউ আছে । ফোনটোৰ প্ৰচেছৰত আছে 16 কোৰ নিউৰেল ইঞ্জিন । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে এই ফোনটোৱে ব্যৱহাৰকাৰীক 30 ঘণ্টা পৰ্যন্ত ভিডিঅ’ প্লেবেক সমৰ্থন প্ৰদান কৰিব ।
আইফোন 16 ৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ইয়াত প্ৰচেছৰৰ বাবে A18 চিপ দিয়া হৈছে, যিটো গ্ৰাফিক্সৰ বাবে 6 কোৰ চিপিইউ আৰু 5 কোৰ জিপিইউৰ সৈতে আহিছে । ইয়াৰ প্ৰচেছৰটো 16 কোৰ নিউৰেল ইঞ্জিনৰ দ্বাৰাও চালিত । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে এই ফোনটোৱে ব্যৱহাৰকাৰীক 22 ঘণ্টালৈকে ভিডিঅ’ প্লেবেক সমৰ্থন প্ৰদান কৰিব ।
এই দুটা ফোনৰ চিপছেটৰ সবিশেষ বুজিলে দেখা যায় যে আইফোন 16 ৰ তুলনাত আইফোন 17 ৰ পাৰফৰমেন্স অলপ ভাল হ’ব, কিন্তু ইয়াত বিশেষ পাৰ্থক্য নাথাকিব । তদুপৰি এই দুয়োটা ফোনেই ব্যৱহাৰকাৰীক এপল ইন্টেলিজেন্সৰ বৈশিষ্ট্য প্ৰদান কৰে ।
আইফোন 17 বনাম আইফোন 16: বেক কেমেৰা ছেটআপৰ পাৰ্থক্য
আইফোন 17 ৰ পিছফালে আছে 48MP ডুৱেল ফিউজন কেমেৰা চিষ্টেম । এই চেটআপৰ মূল কেমেৰাত 48MP ফিউজন লেন্স আছে, আনহাতে ইয়াৰ ছেকেণ্ডাৰী কেমেৰাত 48MP ফিউজন আল্ট্ৰা ৱাইড এংগল লেন্সো আছে । ইয়াৰ মূল লেন্সত চেন্সৰ-শ্বিফ্ট অপটিকেল ইমেজ ষ্টেবিলাইজেচন আছে । ই ব্যৱহাৰকাৰীক 0.5x, 1x, 2x ৰ অপটিকেল জুম বিকল্প প্ৰদান কৰে । লগতে ই বহুতো মোড পায় যেনে প’ৰ্ট্ৰেইট লাইটনিং, নাইট মোড, 6টা ইফেক্টৰ সৈতে মেক্ৰ’ ফটোগ্ৰাফী ।
এই ফোনটোৰ বেক কেমেৰা ছেটআপে 60 এফপিএছ পৰ্যন্ত ফ্ৰেম ৰেটত 4K ডলবি ভিজন ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে । ই 30 এফপিএছত চিনেমেটিক মোডত অগভীৰ ডেপথ অৱ ফিল্ডৰ সৈতে 4K ডলবি ভিজন ৰিজ’লিউচনলৈকে ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে । এই ফোনটোৰ বেক কেমেৰাইও 30 fps ত 4K Dolby Vision ৰিজ’লিউচনলৈকে ডুৱেল ভিডিঅ’ কেপচাৰ কৰিব পাৰে ।
আইফোন 16 ৰ পিছফালে এডভান্স ডুৱেল কেমেৰা চিষ্টেম আছে । এই চিষ্টেমৰ মূল কেমেৰাত 48MP ফিউজন চেন্সৰ আৰু দ্বিতীয় কেমেৰাত 12MP আল্ট্ৰা ৱাইড চেন্সৰ আছে । ইয়াৰ উপৰিও ফোনটোত চেন্সৰ-শ্বিফ্ট অপটিকেল ইমেজ ষ্টেবিলাইজেচন আছে । ইয়াৰ উপৰিও ফোনটোত 0.5x, 1x, 2x অপটিকেল জুম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব । ইয়াৰ উপৰিও ই বহুতো মোড যেনে প’ৰ্ট্ৰেইট লাইটনিং, নাইট মোড, 6টা ইফেক্টৰ সৈতে মেক্ৰ’ ফটোগ্ৰাফীও পায় ।
এই ফোনটোৰ বেক কেমেৰা ছেটআপেও 60 এফপিএছ পৰ্যন্ত ফ্ৰেম ৰেটত 4K ডলবি ভিজন ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে । ই 30 এফপিএছত চিনেমেটিক মোডত অগভীৰ ডেপথ অৱ ফিল্ডৰ সৈতে 4K ডলবি ভিজন ৰিজ’লিউচনলৈকে ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে । অৱশ্যে ইয়াত আইফোন 17 ৰ দৰে ডুৱেল ভিডিঅ’ কেপচাৰ কৰিব পৰা কোনো ফিচাৰ নাই ।
এই দুয়োটা ফোনৰে কেমেৰাৰ সবিশেষ চালে যুক্তিযুক্ত হ’ব যে আইফোন 17 ৰ বেক কেমেৰা ছেটআপটো মাত্ৰ আল্ট্ৰা-ৱাইড এংগল লেন্সলৈ উন্নীত কৰা হৈছে আৰু ডুৱেল ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিঙৰ বৈশিষ্ট্য সংযোজন কৰা হৈছে ।
আইফোন 17 vs আইফোন 16: সমুখৰ কেমেৰাৰ পাৰ্থক্য
আইফোন 17 ত 18MP চেণ্টাৰ ষ্টেজ ফ্ৰন্ট কেমেৰা আছে । ইয়াত বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে যেনে চেণ্টাৰ ষ্টেজ ফটো, ডুৱেল কেপচাৰ, ভিডিঅ’ কলৰ বাবে চেণ্টাৰ ষ্টেজ, আল্ট্ৰা-ষ্টেবিলাইজড ভিডিঅ’, ফ’টনিক ইঞ্জিন, ডিপ ফিউজন, ফটোৰ বাবে স্মাৰ্ট এইচডিআৰ 5, ফ’কাচ আৰু ডেপথ কণ্ট্ৰ’লৰ সৈতে নেক্সট জেনেৰেচন প’ৰ্ট্ৰেইট, নাইট মোড ।
এই ফোনটোৰ ফ্ৰন্ট কেমেৰাই 60 এফপিএছ পৰ্যন্ত 4K ডলবি ভিজন ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াৰ জৰিয়তে চিনেমেটিক মোডত 30 এফপিএছত 4K ডলবি ভিজন ৰিজ’লিউচনলৈকে ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং কৰিব পৰা যায় । ইয়াৰ উপৰিও 120 এফপিএছত 1080P স্লো-মোচন ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰিব ।
আইফোন 16 ত ভিডিঅ’ কলিং, ৰেকৰ্ডিং আৰু চেলফিৰ বাবে 12MP TrueDepth ফ্ৰন্ট কেমেৰা আছে । এই ফোনটোৰ ফ্ৰন্ট কেমেৰাত চেণ্টাৰ ষ্টেজ আৰু ডুৱেল কেপচাৰ ফিচাৰ নাই । অৱশ্যে আইফোন 17 ৰ ফ্ৰন্ট কেমেৰাৰ বাবে ওপৰত উল্লেখ কৰা আন সকলো বৈশিষ্ট্য উপস্থিত আছে ।
আইফোন 16 ৰ ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং বৈশিষ্ট্যও ইয়াৰ পৰা পৃথক নহয় । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত আইফোন 17 ৰ দৰেই সকলো ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং বৈশিষ্ট্য আছে ।
আইফোন 17 vs আইফোন 16: শক্তি আৰু বেটাৰী
আইফোন 17 ত বিল্ট-ইন ৰিচাৰ্জেবল লিথিয়াম-আয়ন বেটাৰী আছে, যিটোৰ সৈতে আছে MagSafe, Qi2 আৰু Qi বেতাঁৰ চাৰ্জিং সমৰ্থন । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে বেটাৰীয়ে 30 ঘণ্টালৈকে ভিডিঅ’ প্লেবেক দিয়ে । কোম্পানীটোৱে জনোৱা মতে, 40 ৱাট বা তাতকৈ অধিক এডাপ্টাৰৰ সহায়ত 20 মিনিটত 50 শতাংশ পৰ্যন্ত চাৰ্জ কৰিব পৰা যাব । ইয়াত USB-C চাৰ্জিং কেবল সমৰ্থন পোৱা যায় ।
30W বা তাতকৈ অধিক শক্তিৰ এডাপ্টাৰৰ সৈতে, MagSafe চাৰ্জাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময়ত (দুয়োটা পৃথকে পৃথকে ক্ৰয় কৰিব লাগিব), ডিভাইচটো মাত্ৰ 30 মিনিটত প্ৰায় 50% চাৰ্জ কৰিব পাৰি ।
আইফোন 16 ত বিল্ট-ইন ৰিচাৰ্জেবল লিথিয়াম-আয়ন বেটাৰীও আছে, যিটো মেগছেফ, Q2 আৰু QE বেতাঁৰ চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে আহে । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে বেটাৰীয়ে 22 ঘণ্টালৈকে ভিডিঅ’ প্লেবেক দিয়ে । কোম্পানীটোৱে জনোৱা মতে, 20ৱাট বা তাতকৈ অধিক এডাপ্টাৰৰ সহায়ত এই ফোনটো 30 মিনিটত 50 শতাংশ পৰ্যন্ত চাৰ্জ কৰিব পৰা যাব । ই USB-C চাৰ্জিং সমৰ্থিত ।
যদিও আপুনি এই ফোনটো MagSafe চাৰ্জাৰৰ সৈতে 30W বা তাতকৈ অধিক এডাপ্টাৰেৰে চাৰ্জ কৰে (দুয়োটা পৃথকে পৃথকে ক্ৰয় কৰিব লাগিব), আপোনাৰ ফোনটোৱে 0 মিনিটত 50 শতাংশ পৰ্যন্ত চাৰ্জ কৰিব । এই দুটা আইফোনৰ বেটাৰী ক্ষমতালৈ চালে যুক্তিযুক্ত যে আইফোন 17 ৰ বেটাৰী বেকআপ আৰু ফাষ্ট চাৰ্জিং ক্ষমতা আইফোন 16 ৰ তুলনাত সামান্য উন্নত কৰা হৈছে ।
আইফোন 17 vs আইফোন 16 : কোনটো উন্নত ?
ওপৰত উল্লেখ কৰা সকলো বৈশিষ্ট্য আৰু স্পেচিফিকেশনৰ বাহিৰেও এই দুটাৰ বৈশিষ্ট্য যেনে সংযোগ, ইমাৰ্জেন্সি এছ অ’ এছ, ক্ৰেচ ডিটেকচন, ছিকিউৰিটি টেকন’লজি, চিৰি সমৰ্থন, চেন্সৰ আৰু চিম কাৰ্ড সমৰ্থনৰ দৰে হুবহু একে ।
আইফোন 17 আৰু আইফোন 16 দুয়োটা বৃহৎ মূল্যৰ স্মাৰ্টফোন, কিন্তু কোনটো আইফোন ক্ৰয় কৰা উচিত সেয়া আপোনাৰ প্ৰয়োজন আৰু বাজেটৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে । যদি আপুনি এটা ডাঙৰ ডিছপ্লে, উন্নত সন্মুখৰ আৰু পিছফালৰ কেমেৰা আৰু দীঘলীয়া বেটাৰী জীৱন বিচাৰে, তেন্তে আইফোন 17 আপোনাৰ বাবে এটা প্ৰিমিয়াম পছন্দ হ’ব পাৰে । ই নতুন বৈশিষ্ট্য আৰু উন্নীতকৃত পৰিৱেশনৰ দ্বাৰা উপকৃত হ’ব ।
আনহাতে, যদি আপুনি এটা নিৰ্ভৰযোগ্য, টেকসই আৰু বাজেট-ফ্ৰেণ্ডলী আইফোন বিচাৰিছে যিয়ে আপোনাৰ দৈনন্দিন প্ৰয়োজনীয়তা সহজেই পূৰণ কৰিব পাৰে, তেন্তে আইফোন 16 ও এক উৎকৃষ্ট পছন্দ । ই প্ৰদৰ্শন আৰু মূল্যৰ মাজত উন্নত ভাৰসাম্য প্ৰদান কৰে ।
গতিকে, যদি আপুনি শেহতীয়া প্ৰযুক্তি আৰু উন্নত বৈশিষ্ট্যৰ সৈতে যাব বিচাৰে, তেন্তে আইফোন 17 বাছি লওক । কিন্তু যদি আপুনি এটা সুলভ আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য ডিভাইচ বিচাৰে, তেন্তে আইফোন 16 ও বাচনি কৰিব পাৰে ।
