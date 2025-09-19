অপেক্ষাৰ অৱসান ! ক্ৰয়ৰ বাবে উপলব্ধ হ’ল আইফোন 17 ছিৰিজ

অপেক্ষাৰ অৱসান ! ক্ৰয়ৰ বাবে উপলব্ধ হ’ল আইফোন 17 ছিৰিজ
আজিৰে ভাৰতত বিক্ৰীৰ বাবে উপলব্ধ হ’ল আইফোন 17 ছিৰিজ ৷ ৰাজধানী দিল্লীৰ পৰা মুম্বাইৰ এপল ষ্ট’ৰত দেখিবলৈ পোৱা গ’ল ক্ৰেতাৰ দীঘলীয়া শাৰী ৷
Published : September 19, 2025 at 10:30 AM IST
হায়দৰাবাদ: 9 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা টেক জায়ান্ট এপলে তেওঁলোকৰ বাৰ্ষিক অনুষ্ঠানৰ সময়ত মুকলি কৰিছিল আইফোন 17 ছিৰিজ ৷ আজি অৰ্থাৎ 19 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আইফোন 17 ছিৰিজৰ বিক্ৰী আৰম্ভ হৈছে । প্ৰতিবাৰৰ দৰেই এইবাৰো নতুন আইফোন ছিৰিজটোৰ প্ৰতি উন্মাদনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । দিল্লীৰ পৰা মুম্বাইলৈ এপলৰ ষ্ট’ৰৰ বাহিৰত অনুৰাগীৰ দীঘলীয়া শাৰী দেখা গৈছে । 9 ছেপ্টেম্বৰত মুকলি কৰা নতুন আইফোন 17 ছিৰিজটো ক্ৰয় কৰিবলৈ মানুহে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা অপেক্ষা কৰিছে ।
মুম্বাইৰ পৰা দিল্লীলৈ আইফোনৰ উন্মাদনা
#WATCH दिल्ली के साकेत स्थित एप्पल स्टोर के बाहर लंबी कतारें देखी गईं।— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 19, 2025
एप्पल ने आज भारत में अपने iPhone 17 सीरीज़ की बिक्री शुरू कर दी है। pic.twitter.com/XW8YB9vtuY
মুম্বাইৰ বি কে চিৰ এপল ষ্ট’ৰৰ বাহিৰত মাজনিশাৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আগ্ৰহী গ্ৰাহকৰ দীঘলীয়া শাৰী । মুম্বাইৰ বান্দ্ৰা কুৰলা কমপ্লেক্সৰ এপল শ্ব’ৰুমৰ বাহিৰত শ শ লোকে শাৰী পাতি ৰৈ থকা দেখা গ’ল । জানিব পৰা মতে, একাংশ লোকে 7 ৰ পৰা 8 ঘণ্টা পৰ্যন্ত এপল ষ্ট’ৰৰ সমুখত অপেক্ষা কৰিছে ৷ আনহাতে বহু গ্ৰাহকে ইতিমধ্যে প্ৰি-বুকিং কৰিছে ।
BKC ৰ এপল ষ্ট’ৰত শাৰী পাতি থিয় হৈ থকা এগৰাকী গ্ৰাহকে কয়, “মই প্ৰতিবাৰেই আহমেদাবাদৰ পৰা আহো ৷ পুৱা 5 বজাৰ পৰা অপেক্ষা কৰি আছো ।” আন এজন গ্ৰাহকে কয় যে আইফোন 17 ৰ অনলাইন ৰিভিউ বহুত ভাল । আইফোন পাম নে নাই নাজানো ।"
মাজনিশাৰ পৰাই আপেক্ষা আগ্ৰহী গ্ৰাহকৰ
নতুন আইফোন ছিৰিজ ক্ৰয়ৰ বাবে সকলোৰে উন্মাদনা থাকে । দিল্লীৰ সাকেটৰ চেলেক্ট চিটি ৱাকতো দীঘলীয়া শাৰী দেখা গৈছিল । সাকেটত মাজনিশাৰ পৰা মানুহে আইফোন 17 কিনিবলৈ শাৰী পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰে । ৰাইজৰ ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে ।
শীঘ্ৰে বিস্তৃত প্ৰতিবেদন...