এপলে ঘোষণা কৰিলে iOS 26 ৰ আপডেট মুকলিৰ দিন; কোনকেইটা মডেলত উপলব্ধ হ’ব এই নতুন আপডেট
15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা উপলব্ধ হ’ব iOS 26 আপডেট । এই আপডেট আইফোন 12 ৰ পৰা আইফোন 17 লৈকে প্ৰায় সকলো মডেল পোৱা যাব ।
Published : September 11, 2025 at 10:36 AM IST
হায়দৰাবাদ: এপলে ভাৰতকে ধৰি সমগ্ৰ বিশ্বতে আইফোন 17 ছিৰিজ মুকলি কৰিছে বিগত 9 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা । কোম্পানীটোৱে এই ছিৰিজৰ চাৰিটা নতুন মডেল মুকলি কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে আইফোন 17, আইফোন এয়াৰ, আইফোন 17 প্ৰ’ আৰু আইফোন 17 প্ৰ’ মেক্স । এই সকলোবোৰ নতুন আইফোনৰ লগতে এপলে নিজৰ নতুন অপাৰেটিং চিষ্টেম বা ছফটৱেৰও মুকলি কৰিছে, যাক iOS 26 বুলি কোৱা হয় । বহু আগতেই এপলে iOS 26 ঘোষণা কৰিছিল যদিও শেহতীয়াকৈ কোম্পানীটোৱে প্ৰকাশ কৰিছে যে কেতিয়া আইফোনসমূহে এই নতুন বৈশিষ্ট্যৰ দ্বাৰা লাভৱান হ’ব । এই প্ৰতিবেদনযোগে অৱগত হওঁক iOS 26 ৰ সম্পূৰ্ণ সবিশেষৰ বিষয়ে ---
iOS 26 কি?
iOS 26 will be available on September 15! pic.twitter.com/gRVurOEyCd— Apple Hub (@theapplehub) September 9, 2025
iOS 26 হৈছে এপলৰ নতুন অপাৰেটিং ছিষ্টেম । একেটা নতুন অপাৰেটিং চিষ্টেমৰ সৈতে 9 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা সকলো আইফোন মুকলি কৰিছে এপলে । তদুপৰি, এপলে ইয়াৰ বহু পুৰণি ফোনতো iOS 26 ৰোলআউট কৰিবলৈ ওলাইছে অহা 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অৰ্থাৎ অহা সোমবাৰৰ পৰা । এই নতুন অপাৰেটিং ছিষ্টেমৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য কথাটো হ'ল যে এপলে ইয়াক লিকুইড গ্লাছ থিমত প্ৰস্তুত কৰিছে, যিয়ে ইউজাৰ ইন্টাৰফেচক সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰতিফলিত কৰে আৰু হাই-কনট্ৰাষ্ট ইফেক্টৰ সৈতে ৷ এই নতুন অপাৰেটিং ছিষ্টেমৰ সৈতে আনকি আপোনাৰ পুৰণি আইফোনটোও বহুতো নতুন বৈশিষ্ট্য, ৰূপ আৰু প্ৰিমিয়াম মানৰ সৈতে আহিব । ইয়াত iOS 26 ৰ কিছুমান হাইলাইট দিয়া হ’ল:
- ইয়াৰ উপৰিও Apple Intelligence ৰ নতুন বৈশিষ্ট্যই Siri ক স্মাৰ্ট কৰি তুলিছে ।
- কাৰপ্লে, এপল মিউজিক আৰু এপল গেমছেও নতুন সঁজুলি লাভ কৰিব ।
- লক পৰ্দা, ৱিজেট আৰু ছিস্টেম এপসমূহে সকলোৱে এটা নতুন ৰূপ পাব ।
iOS 26 কেতিয়া উপলব্ধ হ’ব?
এপলে নিশ্চিত কৰিছে যে 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা iOS 26 ৰ ৰোল আউট আৰম্ভ হ’ব । অৰ্থাৎ নতুন আইফোন 17 ছিৰিজৰ প্ৰি-অৰ্ডাৰ আৰু বিক্ৰীৰ তাৰিখৰ মাজত কোম্পানীটোৱে নিজৰ নতুন অপাৰেটিং ছিষ্টেমটো মুকলি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব ।
12 ছেপ্টেম্বৰৰ সন্ধিয়া 5:30 বজাত প্ৰি-অৰ্ডাৰৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব নতুন আইফোন ছিৰিজ । আনহাতে ইয়াৰ বিক্ৰী 19 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ।
আইফোন 17 ছিৰিজৰ সকলো মডেলতে এপলৰ নতুন অপাৰেটিং ছিষ্টেম iOS আহিব যদি আপোনাৰ পুৰণি আইফোন আছে তেন্তে 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আপডেট কৰি iOS 26 লৈ চাব পাৰিব । উল্লেখ্য যে এপলে নিজৰ পুৰণি আইফোনত iOS 26 Update দিবলৈ ওলাইছে ---
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (দ্বিতীয় প্ৰজন্ম আৰু পৰৱৰ্তী ডিভাইচ)
iPadOS 26 আহিব আইপেডলৈ
আইফোনৰ উপৰিও এপলে নিজৰ আইপেডৰ বাবে iPadOS 26 ৰোলআউট কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । এপলে তলত উল্লেখ কৰা এই আইপেডবোৰক নতুন অ’ এছ আপডেট দিব পাৰে ।
- আইপেড প্ৰ' (M4)
- iPad Pro 12.9 (তৃতীয় প্ৰজন্ম আৰু পৰৱৰ্তী মডেল)
- iPad Pro 11 (প্ৰথম প্ৰজন্ম আৰু পৰৱৰ্তী মডেল)
- আইপেড এয়াৰ (M3)
- আইপেড এয়াৰ (M2)
- আইপেড এয়াৰ (3য় প্ৰজন্ম আৰু পৰৱৰ্তী মডেল)
- আইপেড (A16)
- আইপেড (8ম প্ৰজন্ম আৰু পৰৱৰ্তী মডেল)
- আইপেড মিনি (A17 Pro)
- আইপেড মিনি (5ম প্ৰজন্ম আৰু পৰৱৰ্তী মডেল)
