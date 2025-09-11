ETV Bharat / technology

এপলে ঘোষণা কৰিলে iOS 26 ৰ আপডেট মুকলিৰ দিন; কোনকেইটা মডেলত উপলব্ধ হ’ব এই নতুন আপডেট

15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা উপলব্ধ হ’ব iOS 26 আপডেট । এই আপডেট আইফোন 12 ৰ পৰা আইফোন 17 লৈকে প্ৰায় সকলো মডেল পোৱা যাব ।

ios-26-will-be-available-as-a-free-software-update-on-monday-september-15
15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা উপলব্ধ হ’ব iOS 26 আপডেট (Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 11, 2025 at 10:36 AM IST

হায়দৰাবাদ: এপলে ভাৰতকে ধৰি সমগ্ৰ বিশ্বতে আইফোন 17 ছিৰিজ মুকলি কৰিছে বিগত 9 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা । কোম্পানীটোৱে এই ছিৰিজৰ চাৰিটা নতুন মডেল মুকলি কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে আইফোন 17, আইফোন এয়াৰ, আইফোন 17 প্ৰ’ আৰু আইফোন 17 প্ৰ’ মেক্স । এই সকলোবোৰ নতুন আইফোনৰ লগতে এপলে নিজৰ নতুন অপাৰেটিং চিষ্টেম বা ছফটৱেৰও মুকলি কৰিছে, যাক iOS 26 বুলি কোৱা হয় । বহু আগতেই এপলে iOS 26 ঘোষণা কৰিছিল যদিও শেহতীয়াকৈ কোম্পানীটোৱে প্ৰকাশ কৰিছে যে কেতিয়া আইফোনসমূহে এই নতুন বৈশিষ্ট্যৰ দ্বাৰা লাভৱান হ’ব । এই প্ৰতিবেদনযোগে অৱগত হওঁক iOS 26 ৰ সম্পূৰ্ণ সবিশেষৰ বিষয়ে ---

iOS 26 কি?

iOS 26 হৈছে এপলৰ নতুন অপাৰেটিং ছিষ্টেম । একেটা নতুন অপাৰেটিং চিষ্টেমৰ সৈতে 9 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা সকলো আইফোন মুকলি কৰিছে এপলে । তদুপৰি, এপলে ইয়াৰ বহু পুৰণি ফোনতো iOS 26 ৰোলআউট কৰিবলৈ ওলাইছে অহা 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অৰ্থাৎ অহা সোমবাৰৰ পৰা । এই নতুন অপাৰেটিং ছিষ্টেমৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য কথাটো হ'ল যে এপলে ইয়াক লিকুইড গ্লাছ থিমত প্ৰস্তুত কৰিছে, যিয়ে ইউজাৰ ইন্টাৰফেচক সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰতিফলিত কৰে আৰু হাই-কনট্ৰাষ্ট ইফেক্টৰ সৈতে ৷ এই নতুন অপাৰেটিং ছিষ্টেমৰ সৈতে আনকি আপোনাৰ পুৰণি আইফোনটোও বহুতো নতুন বৈশিষ্ট্য, ৰূপ আৰু প্ৰিমিয়াম মানৰ সৈতে আহিব । ইয়াত iOS 26 ৰ কিছুমান হাইলাইট দিয়া হ’ল:

  • ইয়াৰ উপৰিও Apple Intelligence ৰ নতুন বৈশিষ্ট্যই Siri ক স্মাৰ্ট কৰি তুলিছে ।
  • কাৰপ্লে, এপল মিউজিক আৰু এপল গেমছেও নতুন সঁজুলি লাভ কৰিব ।
  • লক পৰ্দা, ৱিজেট আৰু ছিস্টেম এপসমূহে সকলোৱে এটা নতুন ৰূপ পাব ।

iOS 26 কেতিয়া উপলব্ধ হ’ব?

এপলে নিশ্চিত কৰিছে যে 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা iOS 26 ৰ ৰোল আউট আৰম্ভ হ’ব । অৰ্থাৎ নতুন আইফোন 17 ছিৰিজৰ প্ৰি-অৰ্ডাৰ আৰু বিক্ৰীৰ তাৰিখৰ মাজত কোম্পানীটোৱে নিজৰ নতুন অপাৰেটিং ছিষ্টেমটো মুকলি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব ।

12 ছেপ্টেম্বৰৰ সন্ধিয়া 5:30 বজাত প্ৰি-অৰ্ডাৰৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব নতুন আইফোন ছিৰিজ । আনহাতে ইয়াৰ বিক্ৰী 19 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ।

আইফোন 17 ছিৰিজৰ সকলো মডেলতে এপলৰ নতুন অপাৰেটিং ছিষ্টেম iOS আহিব যদি আপোনাৰ পুৰণি আইফোন আছে তেন্তে 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আপডেট কৰি iOS 26 লৈ চাব পাৰিব । উল্লেখ্য যে এপলে নিজৰ পুৰণি আইফোনত iOS 26 Update দিবলৈ ওলাইছে ---

  • iPhone 16e
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone SE (দ্বিতীয় প্ৰজন্ম আৰু পৰৱৰ্তী ডিভাইচ)

iPadOS 26 আহিব আইপেডলৈ

আইফোনৰ উপৰিও এপলে নিজৰ আইপেডৰ বাবে iPadOS 26 ৰোলআউট কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । এপলে তলত উল্লেখ কৰা এই আইপেডবোৰক নতুন অ’ এছ আপডেট দিব পাৰে ।

  • আইপেড প্ৰ' (M4)
  • iPad Pro 12.9 (তৃতীয় প্ৰজন্ম আৰু পৰৱৰ্তী মডেল)
  • iPad Pro 11 (প্ৰথম প্ৰজন্ম আৰু পৰৱৰ্তী মডেল)
  • আইপেড এয়াৰ (M3)
  • আইপেড এয়াৰ (M2)
  • আইপেড এয়াৰ (3য় প্ৰজন্ম আৰু পৰৱৰ্তী মডেল)
  • আইপেড (A16)
  • আইপেড (8ম প্ৰজন্ম আৰু পৰৱৰ্তী মডেল)
  • আইপেড মিনি (A17 Pro)
  • আইপেড মিনি (5ম প্ৰজন্ম আৰু পৰৱৰ্তী মডেল)

