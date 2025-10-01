এপলে মুকলি কৰিলে iOS 26.0.1; কোনবোৰ মডেলত উপলবঅদ হ’ব এই আপডেট
এপলৰ মতে, আইফোন 11 আৰু তাৰ পিছৰ মডেলত উপলব্ধ হ’ব 26.0.1 আপডেট ।
Published : October 1, 2025 at 11:56 AM IST
হায়দৰাবাদ: সোমবাৰে এপলে আইফোনৰ বাবে iOS 26.0.1 আপডেট মুকলি কৰে । ই বৰ্তমানেও বৃহৎ আপডেট নহয়, কিন্তু ইয়াত এতিয়াও সুস্থিৰ iOS 26 মুকলিত আৱিষ্কাৰ কৰা কেইবাটাও বাগ আৰু গ্লিচৰ বাবে সমাধান উপলব্ধ । এপলৰ মতে, iOS 26.0.1 এ আইফোন 17 ছিৰিজ আৰু আইফোন এয়াৰত ব্লুটুথ আৰু ৱাই-ফাই বিচ্ছিন্নতাৰ সমস্যা সমাধান কৰে । চেলুলাৰ নেটৱৰ্কৰ সৈতে জড়িত বাগ, ফটোত ঘটা আৰ্টিফেক্ট, এটা স্বনিৰ্বাচিত টিন্ট যোগ কৰাৰ পিছত খালী আইকন আৰু কিছুমান ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে VoiceOver নিষ্ক্ৰিয় কৰাৰ বাবেও সমাধান কৰা হৈছে ।
আইফোনৰ বাবে iOS 26.0.1 আপডেট: নতুনত্ব কি ?
iOS 26.0.1 আৰু iPadOS 26.0.1 আপডেটৰ বাবে এপলৰ মুকলিৰ টোকাত কোৱা হৈছে যে কুপাৰটিনোভিত্তিক টেক জায়ান্টটোৱে আইফোন 17, আইফোন এয়াৰ আৰু আইফোন 17 প্ৰ’ মডেলত ৱাই-ফাই আৰু ব্লুটুথ সংযোগৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰা এটা বাগ সমাধান কৰিছে । ব্যৱহাৰকাৰীসকলে iOS 26 লৈ আপডেট কৰাৰ পিছত চেলুলাৰ সংযোগৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ কথাও জনাইছে ।
কোম্পানীটোৰ মতে, এনে এটা সমস্যাৰ সমাধান কৰা হৈছে যাৰ ফলত কিছুমান পোহৰৰ পৰিস্থিতিত তোলা ফটোত অপ্ৰত্যাশিত কলাকৃতি আছিল । কিছুমান ক্ষেত্ৰত কাষ্টম টিণ্ট যোগ কৰাৰ পিছত এপ আইকন খালী দেখা গৈছিল । আন এটা উদাহৰণ iOS 26 লৈ আপডেট কৰাৰ পিছত কিছুমান ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে VoiceOver বৈশিষ্ট্য নিষ্ক্ৰিয় কৰা জড়িত আছিল ।
পূৰ্বতে উল্লেখ কৰা সমস্যাসমূহৰ বাহিৰেও, iOS 26.0.1 এ এটা বাগকো সম্বোধন কৰে যিয়ে ফ্লটিং কিবৰ্ডে অপ্ৰত্যাশিতভাৱে অৱস্থান সলনি কৰাৰ কাৰণ হৈছিল ।
বাগ সমাধানৰ উপৰিও, এপলে FontParser উপাদানত এটা দুৰ্বলতা সমাধান কৰিছে, চিনাক্তকৰ্তা CVE-2025-43400 ৰ সৈতে । ইয়াৰ ফলত ক্ষতিকাৰকভাৱে নিৰ্মাণ কৰা বিষয়বস্তুৰ ফলত অপ্ৰত্যাশিতভাৱে এপ টাৰ্মিনেচন বা প্ৰচেছ মেম’ৰী নষ্ট হোৱা বুলি কোৱা হয় । কোম্পানীয়ে উন্নত বাউণ্ড চেকিঙৰ সৈতে আউট অৱ বাউণ্ড ৰাইট ইছ্যু এটা সমাধান কৰিছিল ।
iOS 26.0.1 আপডেট বৰ্তমান আইফোনত উপলব্ধ । ইয়াক আইফোন 11 আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী মডেলবোৰৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে ।
পূৰ্বে উল্লেখ কৰা হেণ্ডছেট থকাসকলে ছেটিংছ এপত গৈ নিজৰ আইফোনটো শেহতীয়া সংস্কৰণলৈ আপডেট কৰিব পাৰে । তাৰ পিছত, জেনেৰেল > ছফ্টৱেৰ আপডেট > এতিয়া সংস্থাপন কৰক বিকল্পত টেপ কৰক ।
