... 1GB ডাটাৰ দাম চাহ একাপতকৈও কম" - ইণ্ডিয়ান মোবাইল কংগ্ৰেছত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী

... 1GB ডাটাৰ দাম চাহ একাপতকৈও কম" - ইণ্ডিয়ান মোবাইল কংগ্ৰেছত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
যোগাযোগ মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই শুভাৰম্ভ কৰে মোবাইল কংগ্ৰেছৰ নৱম সংস্কৰণৰ অনুষ্ঠানৰ ।
Published : October 8, 2025 at 12:57 PM IST
হগায়দৰাবাদ: আৰম্ভ হৈছে ভাৰত মোবাইল কংগ্ৰেছ 2025 ৰ নৱম অধিৱেশন । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উদ্বোধন কৰে এই অনুষ্ঠানৰ । তেওঁ কয় যে ভাৰতে মেড ইন ইণ্ডিয়া 4G ষ্টেক মুকলি কৰিছে । এয়া দেশৰ বাবে এক বৃহৎ ঘৰুৱা কৃতিত্ব । ইয়াৰ লগে লগে ভাৰতে এই সামৰ্থ থকা বিশ্বৰ মাত্ৰ পাঁচখন দেশৰ তালিকাত যোগদান কৰিছে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে আজি ভাৰতত 1GB ডাটাৰ দাম চাহ একাপতকৈও কম । লগতে মোদীয়ে ব্যৱহাৰকাৰীৰ তথ্য ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিশ্বৰ আগশাৰীৰ দেশসমূহৰ ভিতৰত আছো বুলিও দাবী কৰে । অৰ্থাৎ ভাৰতত ডিজিটেল সংযোগ এতিয়া বিশেষ সুবিধা বা বিলাসীতা নহয়; ই ভাৰতীয় জীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ । উদ্যোগ আৰু বিনিয়োগৰ প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰতো ভাৰতবৰ্ষ আগশাৰীৰ দেশ । ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা, আদৰণীয় চৰকাৰী পন্থা আৰু সহজ-সৰল ব্যৱসায়িক নীতিয়ে ভাৰতক বিনিয়োগকাৰীৰ অনুকূল গন্তব্যস্থান হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে ।
#WATCH | Delhi | Prime Minister Narendra Modi says, " ...today, the cost of one gb of wireless data in india is less than the price of a cup of tea. i'm used to using the tea example. but in terms of user data consumption, we are among the leading countries in the world. this… pic.twitter.com/iRUKvo0Fqb— ANI (@ANI) October 8, 2025
তেওঁ কয়, "ডিজিটেল ৰাজহুৱা আন্তঃগাঁথনিত আমাৰ সফলতা ডিজিটেল-প্ৰথম মানসিকতাৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ দায়বদ্ধতাৰ প্ৰমাণ । গতিকে মই নিশ্চিতভাৱে কওঁ যে ভাৰতত বিনিয়োগ, উদ্ভাৱন আৰু নিৰ্মাণৰ বাবে এইটোৱেই উত্তম সময় ।"
#WATCH | Delhi | After inaugurating the 9th edition of the India Mobile Congress (IMC 2025), Prime Minister Narendra Modi says, " india has launched its made in india 4g stack. this is a major indigenous achievement for the country. with this, india has joined the list of just… pic.twitter.com/K2TQtMSem0— ANI (@ANI) October 8, 2025
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আৰু কয় যে যেতিয়া তেওঁ "মেক ইন ইণ্ডিয়া"ৰ কথা ক’লে বহুতে ইয়াক উপহাস কৰিছিল । এসময়ত 2G ৰ সৈতে যুঁজি থকা এখন দেশত এতিয়া প্ৰায় প্ৰতিখন জিলাতে 5G আছে ।
#WATCH | Delhi | After inaugurating the 9th edition of the India Mobile Congress (IMC 2025), Prime Minister Narendra Modi says, " when i talked about 'make in india', many people made fun of it...during their time, it took a considerable amount of time for new technology to reach… pic.twitter.com/e9SxJiyL1E— ANI (@ANI) October 8, 2025
অনুষ্ঠানত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে আইএমচিৰ অনুষ্ঠানসমূহ এতিয়া কেৱল মোবাইল বা টেলিকমতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই । মাত্ৰ কেইবছৰমানৰ ভিতৰতে আই এম চি এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ ডিজিটেল প্ৰযুক্তি মঞ্চত পৰিণত হৈছে । ইয়াৰ নেতৃত্ব দিছে আমাৰ যুৱক-যুৱতী, ভাৰতৰ প্ৰতিভাৱান ব্যক্তিসকলে । আমাৰ উদ্ভাৱক আৰু আমাৰ ষ্টাৰ্টআপে ইয়াক ত্বৰান্বিত কৰিছে । এইটো সম্ভৱ হৈছে কাৰণ আজি চৰকাৰখনে দেশৰ প্ৰতিভা আৰু সামৰ্থৰ সৈতে দৃঢ়তাৰে থিয় দিছে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে যোগাযোগ মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰে । তেওঁ কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়, এইবাৰ আমি এক অনন্য বিশ্বকাপ, ষ্টাৰ্টআপ বিশ্বকাপ 2025, ইণ্ডিয়া এডিচন আয়োজন কৰিছো, য'ত 550 টা কোম্পানীয়ে 300 ভেঞ্চাৰ কেপিটেলিষ্ট আৰু প্ৰাইভেট ইকুইটিৰ সৈতে পুঁজিৰ বাবে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব । ইয়াৰে পোন্ধৰটা কোম্পানীক নিৰ্বাচিত কৰি ছান ফ্ৰান্সিস্কোত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিশ্বকাপ প্ৰতিযোগিতালৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব আৰু মই নিশ্চিত যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশনাত ভাৰত সেই বিশ্বকাপৰ পৰা বিজয়ী হৈ উভতি আহিব ।"
#WATCH | Delhi | After inaugurating the 9th edition of the India Mobile Congress (IMC 2025), Prime Minister Narendra Modi says, " imc events are no longer limited to just mobile or telecom. in just a few years, this imc event has become asia's largest digital technology… pic.twitter.com/QQjbWRWgTn— ANI (@ANI) October 8, 2025
এই অনুষ্ঠানত বিশ্বৰ 80 টাতকৈও অধিক কোম্পানীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।
#WATCH | Delhi | Union Communications Minister Jyotiraditya Scindia says, " we're also having this year, prime minister sir, an unusual world cup, startup world cup 2025, india edition, where 550 companies will vie with 300 venture capitalists and private equities for finance.… pic.twitter.com/iiBIC3sUKG— ANI (@ANI) October 8, 2025
উল্লেখ্য যেৈ, আজিৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ইণ্ডিয়া মোবাইল কংগ্ৰেছ 2025 ৰ নৱম অধিৱেশন অহা 11 অক্টোবৰলৈকে চলিব ।
