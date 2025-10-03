ইনষ্টাগ্ৰামে আৰম্ভ কৰিছে নতুন পৰীক্ষা; ’Reels’ উপলব্ধ হ’ব হোম স্ক্ৰীণত
ইনষ্টাগ্ৰামে ভাৰতত ‘ৰীলছ’ক হোম স্ক্ৰীণলৈ অনাৰ বাবে পৰীক্ষা চলাইছে, যিয়ে ব্যৱহাৰকাৰীৰ অভিজ্ঞতা সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি কৰিব পাৰে বুলি আশা কৰা হৈছে ।
Published : October 3, 2025 at 12:08 PM IST
হায়দৰাবাদ: যদি আপুনি ইনষ্টাগ্ৰাম খোলাৰ লগে লগে আপোনাৰ বন্ধুসকলৰ ফটো আৰু পোষ্ট চোৱাত অভ্যস্ত হৈ পৰিছে তেন্তে অনাগত সপ্তাহৰ পৰা আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ এই অভিজ্ঞতা সলনি হ’বলৈ ওলাইছে । ইনষ্টাগ্ৰামত এতিয়া আনৰ পোষ্ট আৰু ফটোৰ পৰিৱৰ্তে আপোনাৰ হোম স্ক্ৰীণত Reels প্ৰদৰ্শিত হ’ব । অৰ্থাৎ অদূৰ ভৱিষ্যতে যেতিয়াই আপুনি আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট খুলিব, তেতিয়া আপুনি পোনপ্ৰথমে ‘ৰীলছ’ পোনপটীয়াকৈ দেখিবলৈ পাব ৷
ইনষ্টাগ্ৰামৰ মুৰব্বী এডাম মছেৰীয়ে নিজেই এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে ৷ ইনষ্টাগ্ৰামৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে জনোৱা মতে, কোম্পানীটোৱে এক নতুন পৰীক্ষাৰ বাবে কাম কৰি আছে, য’ত এপটোৰ প্ৰথম দুটা টেব ৰীলছ আৰু DM দেখা যাব । অৰ্থাৎ ইনষ্টাগ্ৰাম খোলাৰ লগে লগে আপুনি Reels দেখিব । ইনষ্টাগ্ৰামৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে কয় যে এই নতুন পৰীক্ষাটোৰ বাবে আৰম্ভ হৈছে পৰীক্ষা আৰু এই পৰীক্ষাটো বৰ্তমান ঐচ্ছিক, অৰ্থাৎ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ইচ্ছা কৰিলেহে এই বৈশিষ্ট্যটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব । এই বৈশিষ্ট্যৰ পৰীক্ষা প্ৰথমে ভাৰতত আৰম্ভ হৈছে আৰু এই পৰিৱৰ্তন একাংশ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত দেখা দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।
ৰীলছ আৰু DM ৰ দ্বাৰা বৃদ্ধি হৈছে ইনষ্টাগ্ৰামৰ চাহিদা
এডাম মছেৰীয়ে কয় যে যোৱা কেইবছৰমানৰ পৰা ইনষ্টাগ্ৰামৰ বৃদ্ধিৰ মূল কাৰক হৈছে ৰীলছ আৰু ডাইৰেক্ট মেছেজ । হয়তো সেইবাবেই কোম্পানীটোৱে এই দুটা বৈশিষ্ট্যক এপটোৰ আগশাৰীত ৰাখিব বিচাৰিছে । ভিডিঅ’ ডেমোত দেখুওৱা হৈছিল যে আপুনি মোবাইলৰ স্ক্ৰীণখন তললৈ স্ক্ৰ’ল কৰাৰ লগে লগে সমগ্ৰ বিন্যাস সলনি হ’ব । তাৰ পিছত, প্ৰায় সমগ্ৰ স্ক্ৰীণখন ভিডিঅ’ৰে ভৰি পৰিব, ঠিক যেনেকৈ বৰ্তমান Reels টেবটোত ভৰি থাকে ।
এই পৰিৱৰ্তন কেৱল মোবাইল এপতে সীমাবদ্ধ নাথাকিব, কিয়নো কিছু সময়ৰ আগতে মুকলি হোৱা ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইপেড সংস্কৰণতো ৰীলছক হোমপেজ হিচাপে বৈশিষ্ট্যযুক্ত কৰা হৈছিল । গতিকে এতিয়া দেখা গৈছে যে কোম্পানীটোৱে মূল এপটোতো এই ধাৰা অনুসৰণ কৰিব । মেটাই ইনষ্টাগ্ৰামত কৰা এই পৰিৱৰ্তনটোলৈ চালে স্পষ্ট যে কোম্পানীয়ে নিজৰ এপটোক এটা চুটি-ভিডিঅ’-প্ৰথম প্লেটফৰ্ম হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যিহেতু এতিয়া ব্যৱহাৰকাৰীসকলে ফটোতকৈ ৰীলছ চোৱাটো অধিক পছন্দ কৰে ।
লগতে পঢ়ক