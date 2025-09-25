'Reels' ৰ বাবেই মাহেকত 3 বিলিয়ন সক্ৰিয় ব্যৱহাৰকাৰী লাভ কৰিছে ইনষ্টাগ্ৰামে
মাহেকত 3 বিলিয়ন সক্ৰিয় ব্যৱহাৰকাৰী লাভ কৰিছে ইনষ্টাগ্ৰামে । এই উত্থানে টিকটকৰ আধিপত্যক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে আৰু চুটি ভিডিঅ’ প্লেটফৰ্মৰ পৰিৱেশক পুনৰ গঢ় দিছে ।
Published : September 25, 2025 at 12:13 PM IST
হায়দৰাবাদ: ইনষ্টাগ্ৰামে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এক বিশেষ সফলতা ৷ মাহেকত 3 বিলিয়ন সক্ৰিয় ব্যৱহাৰকাৰী লাভ কৰিছে ইনষ্টাগ্ৰামে । বুধবাৰে মেটাৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়া মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গে নিজৰ মেটা চেনেলত এই খবৰ প্ৰকাশ কৰে ।
এই কৃতিত্বই ইনষ্টাগ্ৰামক মেটাৰ অন্যান্য প্লেটফৰ্মবোৰৰ দৰে একেটা অভিজাত ক্লাবলৈ আগুৱাই লৈ যায় । চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে জুকাৰবাৰ্গে প্ৰকাশ কৰিছিল যে ফেচবুক আৰু হোৱাটছএপ দুয়োটাতে “মাহেকত 3 বিলিয়নতকৈ অধিক সক্ৰিয় ব্যৱহাৰকাৰী আছে ।” একেলগে মেটাৰ এপ পৰিয়ালটোৱে জুলাই মাহত দৈনিক 3.48 বিলিয়ন ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংখ্যা লাভ কৰিছিল, যিয়ে ৱাল ষ্ট্ৰীটৰ অনুমানক পৰাস্ত কৰিছিল ।"
শেষবাৰৰ বাবে ইনষ্টাগ্ৰামৰ নিজৰ পৰিসংখ্যা প্ৰকাশ কৰা হৈছিল 2022 চনৰ অক্টোবৰ মাহত, যেতিয়া ইয়াৰ 2 বিলিয়ন ব্যৱহাৰকাৰী আছিল । 2024 চনৰ এপ্ৰিল মাহত মেটাই প্ৰতি ত্ৰৈমাসিকত ব্যক্তিগত এপ নম্বৰ ব্ৰেক আউট কৰা বন্ধ কৰি দিছিল, যাৰ ফলত বুধবাৰৰ ঘোষণাটো আৰু অধিক আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছিল ।
মুখ্য আকৰ্ষণ ৰীল
ইনষ্টাগ্ৰামৰ প্ৰতি ক্ৰমবৰ্ধমান আকৰ্ষণ বৃদ্ধিৰ বাবে 2020 চনত মুকলি কৰা ইয়াৰ চুটি-ফৰ্ম ভিডিঅ’ বৈশিষ্ট্য ৰীলছৰ অৱদান যথেষ্ট । টিকটকক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা ৰিলছে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক স্নেপি, সংগীত-চালিত ক্লিপ তৈয়াৰ কৰিবলৈ দিয়ে যিবোৰ অন্তহীনভাৱে স্ক্ৰ’ল কৰিব পৰা যায় । তেতিয়াৰ পৰাই এই বৈশিষ্ট্যই ইনষ্টাগ্ৰামৰ আবেদনৰ মূল শিলাস্তম্ভ হৈ পৰিছে, দৰ্শক আৰু সৃষ্টিকৰ্তা উভয়কে আকৰ্ষণ কৰিছে, আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে বিজ্ঞাপনদাতাসকলকো আকৰ্ষণ কৰিছে ।
2020 চনত যেতিয়া ভাৰতে নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত টিকটক নিষিদ্ধ কৰিছিল, তেতিয়া ইনষ্টাগ্ৰামে এই সুযোগ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছিল । মাত্ৰ কেইসপ্তাহমানৰ পিছতে ৰীল মুকলি হ’ল আৰু নিমিষতে সেই শূন্যতা পূৰণ কৰিলে, যিয়ে ভাৰতক ইনষ্টাগ্ৰামৰ অন্যতম বৃহৎ বজাৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা এক উত্থানৰ সূচনা কৰিলে ।
বিশ্বজুৰি ৰীলছে ইনষ্টাগ্ৰামক কেৱল টিকটকৰ পৰাই নহয়, গুগলৰ ইউটিউব শ্বৰ্টছৰ পৰাও তীব্ৰ প্ৰতিযোগিতাক প্ৰতিহত কৰাত সহায় কৰিছে । এই ফৰ্মেটে ইনষ্টাগ্ৰামক কেৱল ফটো শ্বেয়াৰিং এপতকৈও অধিকলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে; এতিয়া ই বিশ্বৰ অন্যতম প্ৰভাৱশালী ভিডিঅ’ প্লেটফৰ্ম ।
টিকটকৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন !
চীনৰ বাইটডান্সৰ মালিকানাধীন এই এপটোৱে এতিয়াও 1 বিলিয়নতকৈ অধিক মাহেকীয়া ব্যৱহাৰকাৰী থকাৰ গৌৰৱ কৰে । ট্ৰেণ্ড, সংগীত আৰু ইণ্টাৰনেট সংস্কৃতিৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ অনস্বীকাৰ্য । তথাপিও ইনষ্টাগ্ৰামৰ 3 বিলিয়নৰ তুলনাত এই ব্যৱধান ক্ৰমান্বয়ে বহল যেন লাগে ।
আৰু টিকটকৰ বিপদ বিশুদ্ধ প্ৰতিযোগিতামূলক নহয় । ভাৰতত নিষিদ্ধ হোৱাৰ পিছত এই বছৰৰ আৰম্ভণিতে এই এপটোৱেও আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰাও নিজকে লক আউট কৰা দেখা পাইছিল, কাৰণ ডাটা গোপনীয়তা আৰু চীনৰ মালিকীস্বত্বৰ ওপৰত উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইছে । এই সিদ্ধান্তই ক্ৰিয়েটৰসকলক ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ইউটিউবলৈ হেতা-ওপৰা লগাই মেটাৰ হাতখন আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিলে ।
