হায়দৰাবাদ: Infinix এ আজি মুকলি কৰিছে Hot 60i 5G ৷ এই ফোনটোৰ জৰিয়তে কোম্পানীটোৰ নিজৰ হট 60 ছিৰিজত নতুন সদস্য সংযোজন কৰিছে । ব্ৰেণ্ডটোৰ শেহতীয়া বাজেট কেন্দ্ৰিক স্মাৰ্টফোনটোত আছে আকৰ্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আৰু স্পেচিফিকেশনৰ ছেট । ফোনটোত 6.75 ইঞ্চি HD+ ডিছপ্লে আৰু 120Hz স্ক্ৰীণ ৰিফ্ৰেছ ৰেট প্ৰদান কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও মডেলটোত মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 6400 প্ৰচেছৰ, এটা একক পিছফালৰ কেমেৰা, 6000 mAh বেটাৰী আৰু বহুতো বৈশিষ্ট্য সংযোগ কৰা হৈছে । ফ্লিপকাৰ্টত এই স্মাৰ্টফোনটো উপলব্ধ হ’ব ।
ভাৰতত Infinix Hot 60i 5G মূল্য, উপলব্ধতা
ভাৰতত Infinix Hot 60i 5G ৰ মূল্য 4GB ৰেম আৰু 128GB ষ্ট’ৰেজৰ একমাত্ৰ ভেৰিয়েণ্টৰ বাবে 9,299 টকা । অৱশ্যে বেংক অফাৰৰ জৰিয়তে গ্ৰাহকে 8999 টকাত শেহতীয়া স্মাৰ্টফোনটো ক্ৰয় কৰিব পাৰিব । 2025 চনৰ 21 আগষ্টৰ পৰা ফ্লিপকাৰ্ট আৰু নিৰ্বাচিত খুচুৰা বিপণীৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পৰা এই স্মাৰ্টফোনটো চাৰিটা ৰঙৰ বিকল্পত উপলব্ধ হ’ব: শ্বেড’ ব্লু, মন্সুন গ্ৰীণ, প্লাম ৰেড আৰু শ্লীক ব্লেক ।
Infinix Hot 60i 5G বৈশিষ্ট্য আৰু স্পেচিফিকেশন
Infinix Hot 60i 5G ডুৱেল-টোন ডিজাইন ভাষাৰ সৈতে লোড কৰা হৈছে, ইয়াত 5 বছৰৰ লেগ-ফ্ৰী অভিজ্ঞতাৰ বাবে IP64 ৰেটিং আৰু TÜV প্ৰমাণপত্ৰ আছে । হেণ্ডছেটটোত 6.75 ইঞ্চিৰ HD+ ডিছপ্লে আছে আৰু ইয়াৰ স্ক্ৰীণ ৰিজ’লিউচন 720x1600 পিক্সেল । ইয়াৰ উপৰিও ডিভাইচটোত 20:9 এস্পেক্ট ৰেচিঅ’, 670 নীটৰ শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা, 120 হাৰ্টজ স্ক্ৰীণ ৰিফ্ৰেছ ৰেট, 240 হাৰ্টজ পৰ্যন্ত টাচ চেম্পলিং ৰেট আৰু 90.3 শতাংশ স্ক্ৰীণ-টু-বডি ৰেচিঅ’ আছে ।
এই স্মাৰ্টফোনটোত মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 6400 প্ৰচেছৰ আৰু মালি-G57 জিপিইউ আছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত 4GB LPDDR4X ৰেম আৰু 128GB eMMC ষ্ট’ৰেজ আছে । মাইক্ৰ’এছডি কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি মেম’ৰীটো 2TB পৰ্যন্ত আৰু অধিক সম্প্ৰসাৰিত কৰিব পাৰি । এই ডিভাইচটো এণ্ড্ৰইড 15 ত চলিব আৰু ইয়াৰ ওপৰত কোম্পানীটোৰ কাষ্টম এক্সঅ’এছ 5.1 আছে ।
উল্লেখ্য যে, ব্ৰেণ্ডটোৱে দাবী কৰিছে যে হট 60i 5G ত কিছুমান আকৰ্ষণীয় এআই বৈশিষ্ট্য আছে, য’ত আছে চাৰ্কল টু চাৰ্চ, এআই কল ট্ৰেন্সলেচন, এআই ছামাৰাইজেচন, এআই ৰাইটিং এচিষ্টেণ্ট, ফটো এডিটিঙৰ বাবে এআই ইৰেজাৰ আৰু এআই ৱালপেপাৰ জেনেৰেটৰ । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত ফ’লেক্স ভইচ এচিষ্টেণ্ট আছে যিয়ে হেণ্ডছ ফ্ৰী অপাৰেচন আৰু ব্যক্তিগতকৃত সঁহাৰি প্ৰদান কৰে ।
Infinix মডেলত f/1.6 এপাৰচাৰ আৰু পিডিএএফৰ সৈতে 50 মেগাপিক্সেলৰ পিছফালৰ কেমেৰা লোড কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও ফোনটোত f/2.0 এপাৰচাৰৰ সৈতে 5 মেগাপিক্সেলৰ ছেলফি শ্বুটাৰ লোড কৰা হৈছে । মডেলটোত 6,000mAh বেটাৰী পেক কৰা হৈছে আৰু ই 18W ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থন কৰে ।
লগতে পঢ়ক