হায়দৰাবাদ: শুকুৰবাৰে ভাৰতত মুকলি কৰা হৈছে Infinix GT 30 5G+ আৰু স্মাৰ্টফোনটোত MediaTek Dimensity 7400 SoC আৰু বাইপাছ চাৰ্জিঙৰ সমৰ্থনত 5,500mAh বেটাৰী আছে । ইয়াৰ পিছফালে বগা এল ই ডি লাইটিংৰ সৈতে চাইবাৰ মেকা ডিজাইন 2.0 আছে আৰু গেমিং আৰু অধিক কাষ্টমাইজেবল ফাংচনৰ বাবে জিটি শ্বোল্ডাৰ ট্ৰিগাৰৰ সৈতে সজ্জিত । অপটিক্সৰ বাবে এই হেণ্ডছেটত 64 মেগাপিক্সেলৰ চ’নী IMX682 প্ৰাইমেৰী ৰিয়াৰ চেন্সৰ আৰু 13 মেগাপিক্সেলৰ ছেলফি শ্বুটাৰ আছে । উল্লেখযোগ্য যে জুন মাহত দেশত মুকলি কৰা হৈছিল Infinix GT 30 Pro 5G ।
ভাৰতত Infinix GT 30 5G+ মূল্য, উপলব্ধতা
ভাৰতত Infinix GT 30 5G+ ৰ মূল্য আৰম্ভ 8GB + 128GB বিকল্পৰ বাবে 19,499, আনহাতে 8GB + 256GB ভেৰিয়েন্টৰ মূল্য 20,999 টকা । 14 আগষ্টৰ পৰা ফ্লিপকাৰ্টৰ জৰিয়তে দেশত বিক্ৰী আৰম্ভ হ’ব এই হেণ্ডছেটটো ৷ ব্লেড হোৱাইট, চাইবাৰ গ্ৰীণ আৰু পালছ ব্লু ৰঙৰ বিকল্পত বিক্ৰী কৰা হৈছে এই স্মাৰ্টফোনটো ।
Infinix GT 30 5G+ স্পেচিফিকেশন, বৈশিষ্ট্য
Infinix GT 30 5G+ ত আছে 144Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেট, 2,160Hz ক্ষীপ্ৰ টাচ্চ চেম্পলিং ৰেট, 4,500nits শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা স্তৰ, 2,304Hz PWM ডিমিং ৰেট আৰু HDR সমৰ্থনৰ সৈতে 6.78 ইঞ্চি 1.5K AMOLED ডিছপ্লে আছে । স্ক্ৰীণত আছে TÜV Rheinland Eye Care Certification আৰু Corning Gorilla Glass 7i সুৰক্ষা ।
Infinix GT 30 5G+ 8GB এলপিডিডিআৰ5এক্স ৰেমৰ সৈতে সংযোগ কৰা মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 7400 চিপছেটৰ দ্বাৰা চালিত । ই 256GB পৰ্যন্ত UFS 2.2 অনব'ৰ্ড সংৰক্ষণ সমৰ্থিত । ইয়াক এণ্ড্ৰইড 15 ভিত্তিক এক্সঅ’এছ 15 ৰ সৈতে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । হেণ্ডছেটটোৱে দুটা ডাঙৰ অ’এছ উন্নীতকৰণ আৰু তিনি বছৰৰ বাবে নিৰাপত্তা পেচ আপডেট লাভ কৰিব । ফোনটোত ইনফিনিক্স এআই ফিচাৰ যেনে ফ’লেক্স এআই ভইচ এচিষ্টেণ্ট, এআই নোট, এআই গেলেৰী, এআই ৰাইটিং এচিষ্টেণ্ট আৰু বহুতো বৈশিষ্ট্য আছে । ই গুগলৰ Circle to Search বৈশিষ্ট্যও সমৰ্থন কৰে ।
গেমিং কেন্দ্ৰিক Infinix GT 30 5G+ ত আছে জিটি শ্বুল্ড ট্ৰিগাৰ । এইবোৰ হেণ্ডছেটৰ সোঁফালৰ প্ৰান্তত থকা কেপাচিটিভ বুটাম যিয়ে স্পৰ্শযোগ্য, প্ৰতিক্ৰিয়াশীল ইনপুট প্ৰদান কৰাত সহায় কৰে । গেমিংৰ বাহিৰেও এই বুটামসমূহ কেমেৰাৰ শ্বাটাৰ, ভিডিঅ’ প্লেবেক বিকল্প আৰু বহুতো পৰিচালনা কৰিবলৈ কাষ্টমাইজ কৰিব পাৰি ।
কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে এই হেণ্ডছেটটোৱে 90 এফপিএছ পৰ্যন্ত বিজিএমআই গেমপ্লে সমৰ্থন কৰে । XBoost AI বৈশিষ্ট্যত মেজিক ভইচ চেঞ্জাৰ, জ'ন টাচ মাষ্টাৰ আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট ইস্প'ৰ্টছ মোডৰ দৰে উন্নীতকৰণ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । হেণ্ডছেটটোত ছয় তৰপীয়া থ্ৰীডি ভেপ’ৰ চেম্বাৰ কুলিং চিষ্টেমও আছে ।
ফটো আৰু ভিডিঅ’ৰ বাবে Infinix GT 30 5G+ ত 8 মেগাপিক্সেলৰ আল্ট্ৰাৱাইড শ্বুটাৰৰ লগতে 64 মেগাপিক্সেলৰ চ’নী আইএমএক্স682 মেইন চেন্সৰৰ সৈতে ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিট আছে । ফোনটোত ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলৰ বাবে সন্মুখত 13 মেগাপিক্সেলৰ চেন্সৰ আছে । বেক পেনেলত ফোনটোত 10 টাতকৈও অধিক লাইটিং পেটাৰ্ণৰ সৈতে কাষ্টমাইজেবল মেকা লাইট এল ই ডি ইউনিট আছে ।
Infinix GT 30 5G+ ত 45W ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 5,500mAh বেটাৰী পেক কৰা হৈছে । ই বাইপাছ চাৰ্জিং আৰু 10W ৰিভাৰ্ছ তাঁৰযুক্ত চাৰ্জিং সমৰ্থনও প্ৰদান কৰে । সুৰক্ষাৰ বাবে ইয়াত ইন-ডিছপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰ আছে । হেণ্ডছেটটোৰ IP64 ডাষ্ট আৰু স্প্লেছ ৰেজিষ্টেন্স ৰেটিং আছে । সংযোগ বিকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে 5G, 4G, ৱাই-ফাই, ব্লুটুথ 5.3, জিপিএছ, আৰু এটা ইউএছবি টাইপ-চি প’ৰ্ট। ই ইনফিনিক্সৰ আল্ট্ৰালিংক প্ৰযুক্তিও সমৰ্থন কৰে ।
