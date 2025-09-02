হায়দৰাবাদ: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 2 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী নতুন দিল্লীত মুকলি কৰে ছেমিকন ভাৰত 2025 সন্মিলন । এই উপলক্ষে মোদীয়ে কয় যে সেই দিনটো বহু দূৰত নহয় যেতিয়া ভাৰতৰ আটাইতকৈ সৰু চিপটোৱে বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আনিব । ভাৰতে অৰ্ধপৰিবাহীৰ ভৱিষ্যত গঢ় দিব আৰু হয়তো অতি সোনকালে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ উদ্ভাৱন আনিব ।
এই সন্মিলনত উদ্যোগৰ নেতা, উদ্ভাৱক আৰু 40 খনতকৈও অধিক দেশৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । সভাত ভাষণ দি মোদীয়ে কয়, "বিশ্বই ভাৰতক বিশ্বাস কৰে । দেশৰ অৰ্ধপৰিবাহী ভৱিষ্যত গঢ়ি তুলিবলৈ দেশবাসী সাজু । অৰ্ধপৰিবাহী জগতত তেলক প্ৰায় 'ক’লা সোণ' বুলি গণ্য কৰা হয় । যেতিয়া চিপক 'ডিজিটেল হীৰা' বুলি গণ্য কৰা হয় । এই খণ্ডত দেশে কেৱল চিপ উৎপাদন কৰাই নহয়, উদ্যোগটোক সমৰ্থন কৰিব পৰা সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশ তন্ত্ৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ পুনৰ সংজ্ঞায়িত কৰিব ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে একাদশ শতিকাৰ অৰ্ধপৰিবাহী কোম্পানীসমূহৰ গুৰুত্বক বিগত শতিকাত তেলৰ ভূমিকাৰ সৈতে তুলনা কৰি কয়, "তেলে যোৱা শতিকাটোক গঢ় দিছিল আৰু বিশ্বৰ সৌভাগ্য তেল কূপৰ সৈতে জড়িত আছিল । কিন্তু একাদশ শতিকাত শক্তিটো সৰু চিপটোত কেন্দ্ৰীভূত হৈ আছে । যদিও ই সৰু, তথাপিও চিপটোৱে বিশ্বৰ অগ্ৰগতি এটাত আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষমতা আছে ।" বিশ্বৰ অৰ্ধপৰিবাহী বজাৰৰ মূল্য বৰ্তমান 600 বিলিয়ন ডলাৰ ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "বিশ্বই ভাৰতক বিশ্বাস কৰে আৰু ভাৰতৰ সৈতে বিশ্বই অৰ্ধপৰিবাহী ভৱিষ্যত গঢ়ি তুলিবলৈ সাজু । যোৱা শতিকাটো তেলৰ ওপৰত নিৰ্মিত হ'লেও ভৱিষ্যত চিপৰ ওপৰত নিৰ্মিত হ'ব । আমাৰ অৰ্ধপৰিবাহী উদ্যোগ কেৱল চিপ নিৰ্মাণতে সীমাবদ্ধ নহয়, আমি এনে এক অৰ্ধপৰিবাহী পৰিৱেশ তন্ত্ৰ গঢ়ি তুলিছো যিয়ে ভাৰতক বিশ্বব্যাপী প্ৰতিযোগিতামূলক আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি তুলিব ।"
সন্মিলনত কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে বিশ্বব্যাপী কোম্পানীসমূহক ভাৰতত অৰ্ধপৰিবাহী নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । লগতে তেওঁ কয় যে বিগত কেইবছৰমানৰ পৰা ভাৰতে এই খণ্ডত আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী কৰিছে ।
মন কৰিবলগীয়া যে এইবাৰ সন্মিলনত মুঠ 20,750 জন অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে, ইয়াৰে 48 খন দেশৰ 2500 প্ৰতিনিধি, 150 জন বক্তা আৰু 350 জনতকৈ অধিক প্ৰদৰ্শকে অংশগ্ৰহণ কৰে । ইণ্ডিয়া ছেমিকণ্ডাক্টৰ মিছন (আই এছ এম), ইলেক্ট্ৰনিকছ আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰণালয় আৰু গ্ল’বেল ছেমিকণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী এছ’চিয়েশ্যন ছেমিৰ যৌথ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই সন্মিলন ।
