হায়দৰাবাদ: নেশ্যনেল এৰ’নটিক্স এণ্ড স্পেচ এডমিনিষ্ট্ৰেচনে (নাছা) ভাৰতীয়-আমেৰিকান অমিত ক্ষত্ৰিয়ক আমেৰিকাৰ মহাকাশ সংস্থাটোৰ নতুন সহযোগী প্ৰশাসক হিচাপে নিযুক্তি দিছে, যিটো সংস্থাটোৰ ভিতৰত অসামৰিক সেৱাৰ শীৰ্ষ ভূমিকা । বুধবাৰে এই ঘোষণা কৰে নাছাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰশাসক শ্বেন পি ডাফীয়ে ।
এই ভূমিকাত ক্ষত্ৰিয়ে ডাফীৰ জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা হিচাপে কাম কৰিব আৰু এজেন্সীৰ মুখ্য পৰিচালন বিষয়া হিচাপে কাম কৰিব । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ সংস্থাটোৰ 10 জন কেন্দ্ৰ পৰিচালকৰ লগতে ৱাশ্বিংটনত থকা নাছাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত মিছন সঞ্চালকালয়ৰ সহযোগী প্ৰশাসকৰ নেতৃত্ব দিব ।
ক্ষত্ৰিয়ে কেলিফৰ্ণিয়াৰ পাছাডেনাৰ কেলিফৰ্ণিয়া ইনষ্টিটিউট অৱ টেকন’লজিৰ পৰা গণিতত স্নাতক আৰু অষ্টিনৰ টেক্সাছ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা গণিতত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে । উইচকনচিনৰ ব্ৰুকফিল্ডত জন্মগ্ৰহণ কৰা ক্ষত্ৰিয়ই টেক্সাছৰ কেটিক নিজৰ গৃহ চহৰ বুলি গণ্য কৰে ।
ক্ষত্ৰিয়ে 50 সংখ্যক মহাকাশ কেন্দ্ৰ অভিযানৰ নেতৃত্ব দিয়াৰ বাবে নাছাৰ অসাধাৰণ নেতৃত্বৰ পদক লাভ কৰাৰ লগতে ড্ৰেগন প্ৰদৰ্শন অভিযানৰ সময়ত উৰণৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত লোৱা ভূমিকাৰ বাবে ৰূপালী স্নুপি বঁটাৰে সন্মানিত হয় ।
অমিত ক্ষত্ৰিয়: নাছাত কৰ্মজীৱন
প্ৰায় 22 বছৰ ধৰি আমেৰিকাৰ মহাকাশ সংস্থাটোৰ সৈতে কাম কৰি আহিছে ক্ষত্ৰিয়ই । নাছাত শেহতীয়াকৈ তেওঁৰ ভূমিকাত তেওঁ এক্সপ্ল’ৰেচন চিষ্টেমছ ডেভেলপমেণ্ট মিছন ডাইৰেক্টৰেট (ই এছ ডি এম ডি)ত চন্দ্ৰৰ পৰা মংগললৈ কাৰ্যসূচীৰ উপ- সহযোগী প্ৰশাসক হিচাপে কাম কৰিছিল । চন্দ্ৰ আৰু মংগল গ্ৰহলৈ মানৱ অভিযানৰ বাবে কাৰ্যসূচী পৰিকল্পনা আৰু ৰূপায়ণৰ বাবে দায়বদ্ধ হোৱাৰ বাবে তেওঁ আৰ্টেমিছ আৰু মংগল গ্ৰহৰ পৰিকল্পনা, বিকাশ আৰু কাৰ্যকলাপ ই এছ ডি এম ডিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ সৈতে সামঞ্জস্যপূৰ্ণ হোৱাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ কাৰ্যসূচীসমূহ নিৰ্দেশনা আৰু নেতৃত্ব দিছিল আৰু বিপদ ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে একক কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে কাম কৰিছিল, নাছাই কয় ।
ই এছ ডি এম ডিৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্বে নাছাই প্ৰকাশ কৰে যে ক্ষত্ৰিয়ই কমন এক্সপ্ল’ৰেচন চিষ্টেমছ ডেভেল’পমেণ্ট ডিভিজনৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত ডেপুটি এছ’চিয়েট এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ হিচাপে কাম কৰিছিল, নাছাৰ চন্দ্ৰ আৰু মংগল গ্ৰহৰ লক্ষ্যক সংযোগ কৰা আৰ্টেমিছ কেম্পেইন ডেভেল’পমেণ্ট ডিভিজনৰ পদক্ষেপৰ লগতে স্পেচ লঞ্চ চিষ্টেম, অৰিয়ান আৰু এক্সপ্ল’ৰেচন গ্ৰাউণ্ড চিষ্টেমৰ দৰে মূল কাৰ্যসূচীৰ তদাৰক কৰিছিল ।
ক্ষত্ৰিয়ই 2003 চনত মহাকাশ সংস্থাটোত ছফটৱেৰ অভিযন্তা, ৰবটিক্স অভিযন্তা আৰু মহাকাশযান পৰিচালক হিচাপে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল যিয়ে মূলতঃ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ ৰবটিক সমাবেশৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল । 2014 চনৰ পৰা 2017 চনলৈকে তেওঁ মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ বিমান পৰিচালক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল, উৰণৰ সকলো পৰ্যায়তে মহাকাশ কেন্দ্ৰটোৰ পৰিচালনা আৰু নিষ্পাদনত বিশ্বব্যাপী দলসমূহৰ নেতৃত্ব দিছিল ।
2017 চনৰ পৰা 2021 চনলৈকে তেওঁ আই এছ এছ বাহন কাৰ্যালয়ৰ ডেপুটি আৰু তাৰ পিছত ভাৰপ্ৰাপ্ত পৰিচালক হয়, য’ত তেওঁ অভিযান্ত্ৰিক, লজিষ্টিক আৰু হাৰ্ডৱেৰ প্ৰগ্ৰেম ব্যৱস্থাপনা বজাই ৰখাৰ দায়িত্ব লয় । 2021 চনত তেওঁ নাছাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এক্সপ্ল’ৰেচন ছিষ্টেমছ ডেভেল’পমেণ্ট মিছন ডাইৰেক্টৰেটৰ (ই এছ ডি এম ডি)ৰ সহকাৰী উপ- সহযোগী প্ৰশাসক হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰে আৰু আৰ্টেমিছ প্ৰথম অভিযানৰ সময়ত মানুহক চন্দ্ৰলৈ নিয়াৰ বাবে ডিজাইন কৰা এখন মহাকাশযান ঘূৰাই পঠোৱাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ।
