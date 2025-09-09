পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব নেকি টিকটক - জল্পনা-কল্পনাৰ অন্ত পেলাই চৰকাৰৰ বৃহৎ ঘোষণা
সঁচাকৈয়ে পুনৰ মুকলি হ’ব নেকি টিকটক ৷ কি কয় তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ বিভাগে ৷ জানক বিতংকৈ ---
Published : September 9, 2025 at 12:09 PM IST
হায়দৰাবাদ: টিকটক ভাৰতলৈ ঘূৰি অহাৰ সম্ভাৱনা সন্দৰ্ভত বিগত কিছুদিন ধৰি বিভিন্ন গুজৱ চলিছে দেশত । অৱশ্যে এই সম্ভাৱনা সম্পূৰ্ণৰূপে নুই কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৷ কেন্দ্ৰীয় তথ্য-প্ৰযুক্তি, তথ্য-সম্প্ৰচাৰ আৰু ৰে’ল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে কয় যে চীনৰ চুটি ভিডিঅ’ প্লেটফৰ্ম টিকটকত আৰোপ কৰা নিষেধাজ্ঞা বাতিল কৰা সিদ্ধান্ত বৰ্তমানেও বাহাল আছে ৷
সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্টকৈ কয় যে চৰকাৰৰ ভিতৰত এই বিষয়টো আলোচনাও হোৱা নাই ।
যোৱা মাহত ভাৰতত এয়াৰটেল আৰু ভোডাফোনকে ধৰি কিছুমান ব্ৰডবেণ্ড আৰু মোবাইল নেটৱৰ্কত টিকটকৰ ৱেবছাইট চমুকৈ উপলব্ধ হোৱাৰ পিছতে এই চৰ্চা বিস্তৰভাৱে হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল । এই চুটি গ্লিচে ছ’চিয়েল মিডিয়াত এপটো পুনৰ আহিব পাৰে বুলি চৰ্চা আৰম্ভ হৈছিল যদিও এতিয়া চৰকাৰী দপ্তৰে এই সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণ দিছে ।
প্ৰায় 5 বছৰ পূৰ্বে নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল টিকটক
2020 চনৰ জুন মাহত ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে টিকটক নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল, যেতিয়া কেন্দ্ৰই ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আৰু ডাটা প্ৰাইভেচিৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি 59 টা চীনা এপ নিষিদ্ধ কৰিছিল । ইয়াৰ পিছতে এপল আৰু গুগলে নিজৰ ষ্ট’ৰৰ পৰা এই এপসমূহ আঁতৰাই পেলায় আৰু 2021 চনৰ জানুৱাৰী মাহত এই নিষেধাজ্ঞা স্থায়ী কৰা হয় । তেতিয়া ভাৰত আছিল টিকটকৰ সৰ্ববৃহৎ ব্যৱহাৰকাৰী ভিত্তি, 20 কোটিতকৈ অধিক লোকে এই প্লেটফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিছিল ।
আন আন বাইটডান্স প্ৰডাক্টসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো একেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল । টিকটকৰ লগতে হেলো আৰু কেপকাটৰ দৰে এপসমূহো ব্লক কৰা হৈছিল । পিছলৈ গুগল প্লে আৰু এপল এপ ষ্ট’ৰ দুয়োটাৰে পৰা আঁতৰাই পেলোৱাৰ পিছত ভাৰতত থকা মিউজিক ষ্ট্ৰীমিং সেৱা ৰেছ’কো বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈছিল ।
ভাৰতীয় টেক ইক’চিষ্টেমত চীনৰ বিনিয়োগকাৰীসকল পুনৰ সক্ৰিয় হ’ব পাৰে নেকি সেই প্ৰশ্ন সন্দৰ্ভত বৈষ্ণৱে কয়, "চৰকাৰে স্বচ্ছ পন্থা গ্ৰহণ কৰিব । যেনেকৈ হয় আমি চাম । নীতিসমূহ সকলোৰে সৈতে স্পষ্টভাৱে ভাগ কৰা হ’ব । আমি এখন অতি স্বচ্ছ দেশ ।'
ভাৰতত চীনা বিনিয়োগকাৰী
লকডাউনৰ পূৰ্বে টেনচেণ্ট, আলিবাবা, এণ্ট ফাইনেন্সিয়েল আৰু শ্বুনৱেই কেপিটেলৰ দৰে চীনা বিনিয়োগকাৰী ভাৰতৰ ভাৰতীয় ষ্টাৰ্টআপৰ আটাইতকৈ বৃহৎ সমৰ্থক আছিল । ই-কমাৰ্চ, ফিনটেক, খাদ্য ডেলিভাৰী, মবিলিটি, ডিজিটেল কন্টেন্ট আৰু শিক্ষা প্ৰযুক্তিৰ দৰে খণ্ডত তেওঁলোকে যথেষ্ট বিনিয়োগ কৰিছিল ।
কিন্তু 2020 চনৰ এপ্ৰিল মাহত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰেছ নোট-3 ৰ জৰিয়তে প্ৰত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ (FDI)ৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ নিয়ম আৰোপ কৰিছিল । নতুন নীতি অনুসৰি ভাৰতৰ সৈতে সীমান্ত ভাগ কৰা দেশৰ বিনিয়োগকাৰীয়ে পূৰ্বৰ চৰকাৰী অনুমোদন লোৱাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছিল । ইয়াৰ পিছত ভাৰতত চীনা বিনিয়োগকাৰীৰ গতি লেহেমীয়া হ’ল ।
