ETV Bharat / technology

3 মিনিটত 10 কি.মি.: ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুকলি হ’ব হাইপাৰলুপ কাৰ্গো ছিষ্টেম

ভাৰতে আই আই টি মাদ্ৰাজে ডিজাইন কৰা প্ৰথমটো হাইপাৰলুপ কাৰ্গো ছিষ্টেম মুকলি কৰিবলৈ সাজু হৈছে আৰু এবছৰৰ ভিতৰত মুম্বাই বন্দৰত পাইলট অপাৰেচন আৰম্ভ হ’ব ।

india-to-launch-first-hyperloop-cargo-project-at-mumbai-port-work-starts-next-month
অধ্যাপক উপদেষ্টা অধ্যাপক সত্য চক্ৰৱৰ্তী (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 2, 2025 at 5:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: ভাৰতে হাইপাৰলুপ ভিত্তিক প্ৰথমটো কাৰ্গো পৰিবহণ প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে, অহা মাহত মুম্বাই বন্দৰত নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হ’ব । আই আই টি মাদ্ৰাজৰ অবিষ্কাৰ হাইপাৰলুপৰ দলে ডিজাইন কৰা এই পাইলট ছিষ্টেমে প্ৰথম অৱস্থাত 10 কিলোমিটাৰ কৰিড’ৰৰ মাজেৰে ঘণ্টাত 200 কিলোমিটাৰ বেগত সামগ্ৰী লৈ যাব ।

আই আই টি মাদ্ৰাজৰ অবিষ্কৰ হাইপাৰলুপৰ অধ্যাপক উপদেষ্টা অধ্যাপক সত্য চক্ৰৱৰ্তীয়ে জনোৱা মতে, এই প্ৰকল্পটোৱে প্ৰথম পৰ্যায়ত ভেকুৱাম টিউব অবিহনে কাম কৰা চুম্বকীয় চালিত পড প্ৰদৰ্শন কৰিব । এবছৰৰ ভিতৰত পাইলট পথত কাৰ্গোৰ কাম আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । 3 ৰ পৰা 5 বছৰত বৃহৎ কাৰ্গো নেটৱৰ্ক অনুসৰণ কৰিব পাৰে, আনহাতে যাত্ৰী সেৱাৰ প্ৰকল্প 10 বছৰৰ ভিতৰত, বিস্তৃত সুৰক্ষা পৰীক্ষাৰ পিছত ।

চেন্নাইত পৰীক্ষাৰ সুবিধা

india-to-launch-first-hyperloop-cargo-project-at-mumbai-port-work-starts-next-month
আভ্যন্তৰীণ অংশ (ETV Bharat)

আই আই টি মাদ্ৰাজৰ থাইউৰ কেম্পাছত ইতিমধ্যে 410 মিটাৰ দীঘল টেষ্ট টিউব স্থাপন কৰা হৈছে । বৰ্তমানৰ প্ৰ’ট’টাইপত 2 মিটাৰ বহল বৃত্তাকাৰ নলী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, আনহাতে সম্পূৰ্ণ পৰিসৰৰ আন্তঃগাঁথনিত সামগ্ৰী আৰু মানুহ উভয়কে কঢ়িয়াই নিবলৈ 4 ৰ পৰা 5 মিটাৰ ব্যাসৰ প্ৰয়োজন হ’ব । অতি উচ্চ গতিৰ যাত্ৰাৰ বাবে—ঘণ্টাত প্ৰায় 600 কিলোমিটাৰ—ভেকুৱাম টিউব অতি প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰে । অধ্যাপক চক্ৰৱৰ্তীৰ মতে এনে গতিবেগে যাত্ৰী যাত্ৰাক এক বাধ্যতামূলক বিকল্প কৰি তুলিব ।

প্ৰতিটো পড শীৰ্ষ চাহিদাৰ সময়ত প্ৰতি 2 মিনিটৰ মূৰে মূৰে চলিব বুলি আশা কৰা হৈছে, অবিৰত গতিৰ বাবে দুটা ট্ৰেক পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।

ভ্ৰমণ আৰু খৰচৰ অনুমান

ভৱিষ্যতে চেন্নাই আৰু বেংগালুৰু (350 কিলোমিটাৰ)ৰ মাজত এটা কৰিড’ৰে যাত্ৰাৰ সময় মাত্ৰ 30 মিনিটলৈ হ্ৰাস কৰিব পাৰে । প্ৰতিজন যাত্ৰীৰ টিকটৰ মূল্য 1500 টকাৰ পৰা 2000 টকাৰ ভিতৰত বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।

খৰচৰ তুলনাৰ ক্ষেত্ৰত চক্ৰৱৰ্তীয়ে বুজাই দিলে যে গতানুগতিক মেট্ৰ’ বা তীব্ৰবেগী ৰে’ল নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰতি কিলোমিটাৰত প্ৰায় 20–27 মিলিয়ন ডলাৰ খৰচ হয়, আনহাতে হাইপাৰলুপ ব্যৱস্থা প্ৰতি কিলোমিটাৰত প্ৰায় এক কোটি ডলাৰত নিৰ্মাণ কৰিব পৰা যাব ।

সুৰক্ষা আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণ

india-to-launch-first-hyperloop-cargo-project-at-mumbai-port-work-starts-next-month
ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুকলি হ’ব হাইপাৰলুপ কাৰ্গো ছিষ্টেম (ETV Bharat)

ভেকুৱামৰ অৱস্থা বজাই ৰাখিবলৈ 1 কিলোমিটাৰ ব্যৱধানত পাম্প স্থাপন কৰা হ’ব । জৰুৰীকালীন ব্যৱস্থাত প্ৰয়োজনৰ সময়ত অংশসমূহ পৃথক কৰিবলৈ গেট ভালভ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব । যাত্ৰী পড বিমানৰ কেবিনৰ দৰে নিৰ্মাণ কৰা হ’ব, য’ত অক্সিজেন মাস্ক, চাপযুক্ত বায়ু যোগান, আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বৈশিষ্ট্য থাকিব ৷

চক্ৰৱৰ্তীয়ে আলোকপাত কৰে যে ভাৰত আৰু চীন বৰ্তমান বিশ্বজুৰি হাইপাৰলুপৰ গৱেষণাত আগবাঢ়ি আছে, আনহাতে ইউৰোপ পিছ পৰি আছে । যদি সফল হয় ভাৰতে ভেকুৱাম টিউব অবিহনে হাইপাৰলুপ ব্যৱস্থা চলোৱা বিশ্বৰ প্ৰথমখন দেশ হিচাপে পৰিগণিত হ’ব পাৰে ।

অহা মাহত থাইউৰ কেম্পাছত অতিৰিক্ত লেভিটেচন আৰু ইলেক্ট্ৰনিকছ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা । এই পৰীক্ষাসমূহৰ পিছত বিশদ প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হ’ব আৰু ইয়াৰ পিছত আনুষ্ঠানিক অনুমোদন পোৱাৰ আশা কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক

For All Latest Updates

TAGGED:

HYPERLOOP INDIAIIT MADRAS আই আই টি মাদ্ৰাজHYPERLOOP CARGOETV BHARAT ASSAM TECH NEWSHYPERLOOP MUMBAI TO CHENNAI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.