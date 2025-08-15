ETV Bharat / technology

10 গুণ বৃদ্ধি হ’ব দেশৰ পাৰমাণৱিক ক্ষমতা: প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী - INDIA NUCLEAR ENERGY EXPANSION

স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা লালকিল্লাৰ পৰা দেশবাসীক সম্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ঘোষণা কৰে যে ভাৰতে পাৰমাণৱিক শক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এক বৃহৎ অগ্ৰগতি লাভ কৰিব ৷

India Plans Big Leap In Nuclear Energy, 10 New Reactors In The Works
79 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী (PTI)
Published : August 15, 2025 at 4:41 PM IST

হায়দৰাবাদ: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লালকিল্লাৰ পৰা স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে প্ৰদান কৰা ভাষণত ভাৰতত পাৰমাণৱিক শক্তিৰ বাবে এক বৃহৎ ঘোষণা কৰে । তেওঁ কয় যে 10 টা নতুন পাৰমাণৱিক ৰিয়েক্টৰৰ কাম দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে । চৰকাৰৰ লক্ষ্য 2047 চনৰ ভিতৰত পাৰমাণৱিক শক্তিৰ ক্ষমতা দহগুণ বৃদ্ধি কৰা, যেতিয়া ভাৰতে স্বাধীনতাৰ 100 বছৰ উদযাপন কৰিব ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জোৰ দি কয় যে এই পদক্ষেপ দেশৰ ভৱিষ্যতৰ শক্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ বাবেও গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু লগতে পেট্ৰ’ল, ডিজেল, প্ৰাকৃতিক গেছৰ দৰে আমদানিকৃত ইন্ধনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতাও হ্ৰাস কৰা । বৰ্তমান ভাৰতে প্ৰতি বছৰে কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি আন দেশৰ পৰা এই ইন্ধনসমূহ ক্ৰয় কৰে ।

শক্তিৰ নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰা

মোদীয়ে কয় যে শক্তি খণ্ডত ভাৰত স্বাৱলম্বী হ’ব লাগিব । পাৰমাণৱিক শক্তিৰ সহায়ত দেশখনে আমদানিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰাকৈয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ বিশুদ্ধ বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিব পাৰে । তেওঁ কয় যে আমি পাৰমাণৱিক খণ্ডত বৃহৎ সংস্কাৰ আনিছো যাতে এইটো সম্ভৱ হয় ।

তেওঁ আঙুলিয়াই দিয়ে যে যোৱা 11 বছৰত ভাৰতৰ সৌৰশক্তিৰ ক্ষমতা 30 গুণ বৃদ্ধি পাইছে । চৰকাৰে অধিক জলবিদ্যুৎ উৎপাদনৰ বাবে নতুন মথাউৰিও নিৰ্মাণ কৰি আছে, ভৱিষ্যতৰ বাবে স্বচ্ছ আৰু বহনক্ষম শক্তি নিশ্চিত কৰিছে ।

স্বচ্ছ শক্তি মিশ্ৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব

পাৰমাণৱিক, সৌৰ আৰু জলবিদ্যুতৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় হাইড্ৰ’জেন অভিযান সন্দৰ্ভত আলোকপাত কৰে । পৰিবেশ প্ৰদূষণ নকৰাকৈ উদ্যোগ আৰু যান-বাহনসমূহক শক্তি প্ৰদান কৰিব পৰা স্বচ্ছ হাইড্ৰ’জেন ইন্ধন উৎপাদনৰ লক্ষ্যৰে এই প্ৰকল্পত চৰকাৰে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিছে ।

তেওঁ কয় যে এই পদক্ষেপসমূহে ভাৰতৰ শক্তি সুৰক্ষা শক্তিশালী কৰাই নহয়, জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াত সহায় কৰিব আৰু সেউজ শক্তি খণ্ডত নতুন সুযোগ সৃষ্টি কৰিব ।

