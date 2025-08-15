হায়দৰাবাদ: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লালকিল্লাৰ পৰা স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে প্ৰদান কৰা ভাষণত ভাৰতত পাৰমাণৱিক শক্তিৰ বাবে এক বৃহৎ ঘোষণা কৰে । তেওঁ কয় যে 10 টা নতুন পাৰমাণৱিক ৰিয়েক্টৰৰ কাম দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে । চৰকাৰৰ লক্ষ্য 2047 চনৰ ভিতৰত পাৰমাণৱিক শক্তিৰ ক্ষমতা দহগুণ বৃদ্ধি কৰা, যেতিয়া ভাৰতে স্বাধীনতাৰ 100 বছৰ উদযাপন কৰিব ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জোৰ দি কয় যে এই পদক্ষেপ দেশৰ ভৱিষ্যতৰ শক্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ বাবেও গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু লগতে পেট্ৰ’ল, ডিজেল, প্ৰাকৃতিক গেছৰ দৰে আমদানিকৃত ইন্ধনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতাও হ্ৰাস কৰা । বৰ্তমান ভাৰতে প্ৰতি বছৰে কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি আন দেশৰ পৰা এই ইন্ধনসমূহ ক্ৰয় কৰে ।
শক্তিৰ নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰা
মোদীয়ে কয় যে শক্তি খণ্ডত ভাৰত স্বাৱলম্বী হ’ব লাগিব । পাৰমাণৱিক শক্তিৰ সহায়ত দেশখনে আমদানিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰাকৈয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ বিশুদ্ধ বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিব পাৰে । তেওঁ কয় যে আমি পাৰমাণৱিক খণ্ডত বৃহৎ সংস্কাৰ আনিছো যাতে এইটো সম্ভৱ হয় ।
তেওঁ আঙুলিয়াই দিয়ে যে যোৱা 11 বছৰত ভাৰতৰ সৌৰশক্তিৰ ক্ষমতা 30 গুণ বৃদ্ধি পাইছে । চৰকাৰে অধিক জলবিদ্যুৎ উৎপাদনৰ বাবে নতুন মথাউৰিও নিৰ্মাণ কৰি আছে, ভৱিষ্যতৰ বাবে স্বচ্ছ আৰু বহনক্ষম শক্তি নিশ্চিত কৰিছে ।
স্বচ্ছ শক্তি মিশ্ৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব
পাৰমাণৱিক, সৌৰ আৰু জলবিদ্যুতৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় হাইড্ৰ’জেন অভিযান সন্দৰ্ভত আলোকপাত কৰে । পৰিবেশ প্ৰদূষণ নকৰাকৈ উদ্যোগ আৰু যান-বাহনসমূহক শক্তি প্ৰদান কৰিব পৰা স্বচ্ছ হাইড্ৰ’জেন ইন্ধন উৎপাদনৰ লক্ষ্যৰে এই প্ৰকল্পত চৰকাৰে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিছে ।
তেওঁ কয় যে এই পদক্ষেপসমূহে ভাৰতৰ শক্তি সুৰক্ষা শক্তিশালী কৰাই নহয়, জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াত সহায় কৰিব আৰু সেউজ শক্তি খণ্ডত নতুন সুযোগ সৃষ্টি কৰিব ।
লগতে পঢ়ক