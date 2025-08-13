ETV Bharat / technology

79 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস: অনুষ্ঠানটো উপভোগ কৰিবলৈ আপুনিও আগ্ৰহী নেকি - এইদৰে বুকিং কৰিব পাৰিব টিকট - 15 AUGUST RED FORT CELEBRATIONS

দিল্লীৰ লালকিল্লাত চলিছে 79 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি । ইয়াৰ টিকট অনলাইনযোগে বুকিং কৰিব পাৰিব । প্ৰক্ৰিয়াটো জানো আহক ---

লালকিল্লাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী (PTI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 13, 2025 at 1:24 PM IST

3 Min Read

হায়দৰাবাদ: সমাগত 79 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস । প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো ভাৰতৰ ৰাজধানী দিল্লীৰ লালকিল্লাত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হ’ব । এই উদযাপনৰ সময়ত লালকিল্লাত ত্ৰিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰা হয় আৰু তাৰ পিছত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উপস্থিত নাগৰিকসকৰ আগত নিজৰ ভাষণ প্ৰদান কৰে । এই সমগ্ৰ উদযাপন টিভি আৰু ইউটিউবত পোনপটীয়াকৈ সম্প্ৰচাৰিত হয় যদিও উক্ত স্থানত উপস্থিত থাকিও অনুষ্ঠানটো উদযাপন উপভোগ কৰিব পৰা যায় । অৱশ্যে ইয়াৰ বাবে আপুনি অনলাইনযোগে টিকট বুকিং কৰিব লাগিব । এইবাৰ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন চাবলৈ অনলাইনত কেনেকৈ টিকট বুকিং কৰিব পাৰি জানক ---

এই পদক্ষেপসমূহ অনুসৰণ কৰক

লালকিল্লাত অনুষ্ঠান চাবলৈ অনলাইন টিকট বুকিং 13 আগষ্ট 2025 ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে । এতিয়া তলত দিয়া প্ৰক্ৰিয়াসমূহ অনুসৰণ কৰি টিকট বুকিং কৰিব পাৰিব ---

প্ৰথম পৰ্যায়: প্ৰথমে এই লিংকটোত ক্লিক কৰি ই-নিমন্ত্ৰণ ৱেবছাইটলৈ যাব লাগিব ।

দ্বিতীয় পৰ্যায়: ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব, captcha লিখি OTP request পঠাব লাগিব ।

তৃতীয় পৰ্যায়: আপুনি ‘স্বাধীনতা দিৱস 2025 ৰ টিকট বুকিং’ ৰ বিকল্প বাছি ল'ব লাগিব, যিটো 13 আগষ্টৰ পৰা অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা এই ৱেবছাইটত উপলব্ধ হৈছে ।

চতুৰ্থ পৰ্যায়: ইয়াৰ পিছত আপুনি বিচৰা টিকটৰ সংখ্যা দিব লাগিব ।

পঞ্চম পৰ্যায়: ইয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আপলোড কৰিব লাগিব লগতে বৈধ ফটো আইডি প্ৰমাণ ভেৰিফিকেচনৰ বাবে ।

ষষ্ঠ পৰ্যায়: আপোনাৰ সবিশেষ পৰীক্ষা হোৱাৰ পিছত আপুনি টিকটৰ শ্ৰেণীটো বাছি ল’ব লাগিব । ইয়াত তিনি প্ৰকাৰৰ আসনৰ শ্ৰেণী আছে।

সপ্তম পৰ্যায়: সাধাৰণ আসন এখন ল’লে প্ৰতিটো টিকটত 20 টকা দিব লাগিব, ষ্টেণ্ডাৰ্ড আসনৰ বাবে প্ৰতিটো টিকটত 100 টকা আৰু প্ৰিমিয়াম আসনৰ বাবে 500 টকা দিব লাগিব ।

অষ্টম পৰ্যায়: আপুনি ইউপিআই, ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা ডেবিট কাৰ্ডৰ জৰিয়তেও ধন পৰিশোধ কৰিব পাৰে ।

পেমেণ্ট সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আপুনি সেই পেজলৈ নিৰ্দেশিত হ’ব য’ত আপুনি টিকট ডাউনলোড কৰিব পাৰিব । সেই ই-টিকটত থাকিব QR ক’ড আৰু বহাৰ তথ্য । ইয়াক আপোনাৰ ফোনত সংৰক্ষণ কৰক আৰু তাৰ পিছত আপুনি লালকিল্লাত প্ৰৱেশৰ সময়ত সেই QR ক’ডটো দেখুৱাব লাগিব । এই অনুষ্ঠানৰ সম্পূৰ্ণ সময়সূচী জানো আহক ---

সময়কাৰ্যসূচী / অনুষ্ঠানৰ সৱিশেষ
পুৱা 6:20 NCC আৰু মাই ভাৰতৰ স্বেচ্ছাসেৱকৰ আগমন আৰু গাৰ্ড অৱ অনাৰৰ প্ৰস্তুতি
পুৱা 7:10 প্ৰধানমন্ত্ৰী উপস্থিত
---গাৰ্ড অৱ অনাৰৰ পৰিদৰ্শন
---ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিবেশন
ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশনৰ পাচত21 টোপ বন্দুক
---ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ হেলিকপ্টাৰেৰে পুষ্পবৃষ্টি
---দেশবাসীক সম্বোধি প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাষণ
----এন চি চি আৰু মোৰ ভাৰত স্বেচ্ছাসেৱকৰ দ্বাৰা বেলুন উৰুওৱা
সামৰণিআনুষ্ঠানিকভাৱে অনুষ্ঠানৰ সামৰণি

