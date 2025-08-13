হায়দৰাবাদ: সমাগত 79 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস । প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো ভাৰতৰ ৰাজধানী দিল্লীৰ লালকিল্লাত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হ’ব । এই উদযাপনৰ সময়ত লালকিল্লাত ত্ৰিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰা হয় আৰু তাৰ পিছত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উপস্থিত নাগৰিকসকৰ আগত নিজৰ ভাষণ প্ৰদান কৰে । এই সমগ্ৰ উদযাপন টিভি আৰু ইউটিউবত পোনপটীয়াকৈ সম্প্ৰচাৰিত হয় যদিও উক্ত স্থানত উপস্থিত থাকিও অনুষ্ঠানটো উদযাপন উপভোগ কৰিব পৰা যায় । অৱশ্যে ইয়াৰ বাবে আপুনি অনলাইনযোগে টিকট বুকিং কৰিব লাগিব । এইবাৰ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন চাবলৈ অনলাইনত কেনেকৈ টিকট বুকিং কৰিব পাৰি জানক ---
এই পদক্ষেপসমূহ অনুসৰণ কৰক
লালকিল্লাত অনুষ্ঠান চাবলৈ অনলাইন টিকট বুকিং 13 আগষ্ট 2025 ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে । এতিয়া তলত দিয়া প্ৰক্ৰিয়াসমূহ অনুসৰণ কৰি টিকট বুকিং কৰিব পাৰিব ---
প্ৰথম পৰ্যায়: প্ৰথমে এই লিংকটোত ক্লিক কৰি ই-নিমন্ত্ৰণ ৱেবছাইটলৈ যাব লাগিব ।
দ্বিতীয় পৰ্যায়: ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব, captcha লিখি OTP request পঠাব লাগিব ।
তৃতীয় পৰ্যায়: আপুনি ‘স্বাধীনতা দিৱস 2025 ৰ টিকট বুকিং’ ৰ বিকল্প বাছি ল'ব লাগিব, যিটো 13 আগষ্টৰ পৰা অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা এই ৱেবছাইটত উপলব্ধ হৈছে ।
চতুৰ্থ পৰ্যায়: ইয়াৰ পিছত আপুনি বিচৰা টিকটৰ সংখ্যা দিব লাগিব ।
পঞ্চম পৰ্যায়: ইয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আপলোড কৰিব লাগিব লগতে বৈধ ফটো আইডি প্ৰমাণ ভেৰিফিকেচনৰ বাবে ।
ষষ্ঠ পৰ্যায়: আপোনাৰ সবিশেষ পৰীক্ষা হোৱাৰ পিছত আপুনি টিকটৰ শ্ৰেণীটো বাছি ল’ব লাগিব । ইয়াত তিনি প্ৰকাৰৰ আসনৰ শ্ৰেণী আছে।
সপ্তম পৰ্যায়: সাধাৰণ আসন এখন ল’লে প্ৰতিটো টিকটত 20 টকা দিব লাগিব, ষ্টেণ্ডাৰ্ড আসনৰ বাবে প্ৰতিটো টিকটত 100 টকা আৰু প্ৰিমিয়াম আসনৰ বাবে 500 টকা দিব লাগিব ।
অষ্টম পৰ্যায়: আপুনি ইউপিআই, ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা ডেবিট কাৰ্ডৰ জৰিয়তেও ধন পৰিশোধ কৰিব পাৰে ।
পেমেণ্ট সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আপুনি সেই পেজলৈ নিৰ্দেশিত হ’ব য’ত আপুনি টিকট ডাউনলোড কৰিব পাৰিব । সেই ই-টিকটত থাকিব QR ক’ড আৰু বহাৰ তথ্য । ইয়াক আপোনাৰ ফোনত সংৰক্ষণ কৰক আৰু তাৰ পিছত আপুনি লালকিল্লাত প্ৰৱেশৰ সময়ত সেই QR ক’ডটো দেখুৱাব লাগিব । এই অনুষ্ঠানৰ সম্পূৰ্ণ সময়সূচী জানো আহক ---
|সময়
|কাৰ্যসূচী / অনুষ্ঠানৰ সৱিশেষ
|পুৱা 6:20
|NCC আৰু মাই ভাৰতৰ স্বেচ্ছাসেৱকৰ আগমন আৰু গাৰ্ড অৱ অনাৰৰ প্ৰস্তুতি
|পুৱা 7:10
|প্ৰধানমন্ত্ৰী উপস্থিত
|---
|গাৰ্ড অৱ অনাৰৰ পৰিদৰ্শন
|---
|ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিবেশন
|ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশনৰ পাচত
|21 টোপ বন্দুক
|---
|ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ হেলিকপ্টাৰেৰে পুষ্পবৃষ্টি
|---
|দেশবাসীক সম্বোধি প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাষণ
|----
|এন চি চি আৰু মোৰ ভাৰত স্বেচ্ছাসেৱকৰ দ্বাৰা বেলুন উৰুওৱা
|সামৰণি
|আনুষ্ঠানিকভাৱে অনুষ্ঠানৰ সামৰণি
