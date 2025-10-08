IMC 2025: সুৰক্ষা প্ৰধান বৈশিষ্ট্যৰ সৈতে জিঅ’ই মুকলি কৰিলে জিঅ’ভাৰত ফোন
চলি থকা ইণ্ডিয়া মোবাইল কংগ্ৰেছ 2025 ত ৰিলায়েন্স জিঅ’ই সুৰক্ষা কেন্দ্ৰিক জিঅ’ভাৰত ফোন আৰু বিনামূলীয়া কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা শিক্ষা পাঠ্যক্ৰম মুকলি কৰে ।
Published : October 8, 2025 at 5:14 PM IST
হায়দৰাবাদ: বুধবাৰে ৰিলায়েন্স জিঅ’ই ভাৰত মোবাইল কংগ্ৰেছ (IMC) 2025 ত 799 টকাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা জিঅ’ভাৰত ফোনসমূহৰ নতুন ৰেঞ্জ মুকলি কৰে, যাৰ লক্ষ্য হৈছে বৃদ্ধ, শিশু আৰু মহিলাসকলক ডিজিটেল সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা । সুৰক্ষা-প্ৰথম সমাধানে (safety first solution) চাৰিটা মূল বৈশিষ্ট্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰে: অৱস্থান নিৰীক্ষণ, ব্যৱহাৰ ব্যৱস্থাপক, ফোন আৰু সেৱা স্বাস্থ্য আৰু প্ৰতিমুহূৰ্তৰ উপলব্ধতা । ইয়াৰ উপৰিও কোম্পানীটোৱে জিঅ’ এআই ক্লাছৰুম ঘোষণা কৰে, যিটো জিঅ’পিচিৰ দ্বাৰা চালিত এটা ফাউণ্ডেশ্যন পাঠ্যক্ৰম, যাৰ ফলত মানুহে উদীয়মান প্ৰযুক্তিৰ বিষয়ে অধিক জানিব পাৰিব ।
JioBharat Platform ৰ বাবে সুৰক্ষা-প্ৰথম (safety first solution) বৈশিষ্ট্য
JioBharat Platform ৰ বাবে নতুন সুৰক্ষা-প্ৰথম বৈশিষ্ট্য পৰিয়ালসমূহক সংযুক্ত আৰু সুৰক্ষিত হৈ থাকিবলৈ সহায় কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছে । কোম্পানীটোৰ মতে,
- স্থান নিৰীক্ষণ বৈশিষ্ট্যৰ জৰিয়তে পৰিয়ালসমূহে নিজৰ আপোনজনৰ অৱস্থানৰ খবৰ ৰাখিব পাৰে ।
- ব্যৱহাৰ ব্যৱস্থাপকে অভিভাৱকসকলক কোনে কল বা মেছেজ কৰিব পাৰে, অজ্ঞাত নম্বৰসমূহ ব্লক কৰিব পাৰে আৰু অবাঞ্চিত বিষয়বস্তু নিষিদ্ধ কৰিব পাৰে তথা এইবোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে ।
- ফোন আৰু সেৱা স্বাস্থ্য বৈশিষ্ট্যই বেটাৰী আৰু নেটৱৰ্ক শক্তিৰ ওপৰত বাস্তৱ সময়ৰ আপডেট প্ৰদান কৰে যাতে নিৰৱচ্ছিন্ন সংযোগ সুনিশ্চিত হয় ।
- সদায় উপলব্ধ এই ফোনটোৱে সাত দিনলৈকে বেটাৰী বেকআপৰ সুবিধাও প্ৰদান কৰে, যাৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীক যিকোনো সময়তে, যিকোনো ঠাইতে সংযোগ স্থাপন কৰা হয় ।
জিঅ’ই কয় যে এই নতুন সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্যসমূহ প্ৰতিটো ঘৰৰ প্ৰয়োজন পূৰণৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে । ই শিশুসকলৰ বাবে নিৰাপদ যোগাযোগ সক্ষম কৰাৰ দাবী কৰে, বৃদ্ধসকলৰ বাবে স্বাস্থ্য আৰু স্থান আপডেটৰ সৈতে ব্যৱহাৰ কৰাত সহজ আন্তঃপৃষ্ঠ প্ৰদান কৰে আৰু মহিলাসকলৰ বাবে সুৰক্ষা আৰু সংযোগৰ এটা স্তৰ যোগ কৰে ।
জিঅ’ভাৰত ছেফটি-ফাৰ্ষ্টৰ নতুন ফোনসমূহ জিঅ’ ষ্ট’ৰ, প্ৰধান মোবাইল আউটলেট, জিঅ’মাৰ্ট, আমাজন আৰু ছুইগি ইনষ্টামাৰ্টত উপলব্ধ ।
JioPC ত Jio AI Classroom
জিঅ’ ইনষ্টিটিউটৰ সহযোগত জিঅ’পিচিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এআই ক্লাছৰুম ফাউণ্ডেশ্যন পাঠ্যক্ৰম হৈছে এটা বিনামূলীয়া, নবীন-বন্ধুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচী যিটো এটা গঠনমূলক, প্ৰমাণিত আৰু বিনামূলীয়া এআই ফাউণ্ডেশ্যন পাঠ্যক্ৰম প্ৰদান কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছে । ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে শিশুসকলক এআই স্থানত সুযোগসমূহ মুকলি কৰাত সহায় কৰিবলৈ সঠিক জ্ঞান, দক্ষতা আৰু সঁজুলিৰে সৱলীকৰণ কৰা । এই প্ৰগ্ৰেমটো পিচি, ডেস্কটপ বা লেপটপ ব্যৱহাৰ কৰা যিকোনো ব্যক্তিৰ বাবে প্ৰৱেশযোগ্য । ইয়াৰ উপৰিও টিভিত জিঅ’পিচিৰ জৰিয়তেও উপলব্ধ, যিটো কোম্পানীটোৰ ক্লাউড ভিত্তিক পিচি ছাবস্ক্ৰিপচন সেৱা যিয়ে টিভিৰ পৰ্দাক জিঅ’ চেট-টপ বক্সৰ জৰিয়তে ব্যক্তিগত কম্পিউটিং ডিভাইচলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে ।
উল্লেখযোগ্য যে, এআই শ্ৰেণীকোঠা হৈছে 4 সপ্তাহৰ এটা কাৰ্যসূচী যিয়ে উৎপাদনশীলতা, শিক্ষণ আৰু সৃষ্টিশীলতাৰ মাজেৰে এআই সঁজুলিসমূহৰ ওপৰত হাতে কামে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে । ই ভিডিঅ' মডিউল আৰু ব্যৱহাৰিক নিযুক্তিৰ জৰিয়তে এআইৰ মৌলিক বিষয়সমূহ শিকায়, যাৰ ফলত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে তথ্যৰ সাৰাংশ, অধ্যয়নৰ পৰিকল্পনা, ডিজিটেল বিষয়বস্তু সৃষ্টি আৰু বাস্তৱ জগতৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ শিকিব পাৰে । পাঠ্যক্ৰমটো সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰা ব্যৱহাৰকাৰীসকলে পাঠ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিব, আনহাতে জিঅ’পিচিত ইয়াক সম্পূৰ্ণ কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলক জিঅ’ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা আনুষ্ঠানিক প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰা হ’ব ।
