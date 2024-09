ETV Bharat / technology

বায়ুমণ্ডলৰ অ’জন স্তৰত কোনো ছিদ্ৰ নাই : আই আই টি খড়গপুৰ - IIT Kharagpur Research

নিউজ ডেস্ক, 4 ছেপ্টেম্বৰ: বায়ুমণ্ডলত থকা অ’জন স্তৰৰ ক্ষয় হোৱা বুলি বিজ্ঞানীসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি দাবী কৰি আহিছে ৷ ইয়াত সূৰ্যৰ অতিবেঙুনীয়া ৰশ্মিৰ বাবে পৃথিৱীৰ জীৱন ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বুলিও বিজ্ঞানীসকলে কৈ আহিছে ৷ কিন্তু, খড়গপুৰ আই আই টিৰ গৱেষকসকলে সেইবোৰৰ বিৰুদ্ধে আগবঢ়ালে এক যুগান্তকাৰী তথ্য ৷ শেহতীয়াকৈ খড়গপুৰ আই আই টি খড়গপুৰৰ মহাসাগৰ, নদী, বায়ুমণ্ডল সম্বন্দীয় CORAL বিভাগত অধ্যাপক জয়নাৰায়ণ কুট্টিপুৰাথৰ নেতৃত্বত এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গৱেষণা দলে এই সন্দৰ্ভত নতুন তথ্য উদ্ঘাটন কৰিছে ।

‘No Severe Ozon Depletion in the Tropical Stratosphere in Recent Decades’ শীৰ্ষক গৱেষণা পত্ৰখনত গৱেষক দলটোৰ এই অগ্ৰগতিমূলক তথ্য দাঙি ধৰা হৈছে । মূলতঃ বিজ্ঞানীসকলে ইমান দিনে বিভিন্ন কাগজ-পত্ৰ আৰু মাধ্যমত দাবী কৰি আহিছে, যে অ’জন স্তৰত এটা ডাঙৰ ছিদ্ৰৰ সৃষ্টি হৈছে যিয়ে পৃথিৱীৰ জৈৱমণ্ডলক সূৰ্যৰ অতিবেঙুনীয়া ৰশ্মিৰ পৰা ৰক্ষা কৰে । ফলত অতিবেঙুনীয়া ৰশ্মি বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰি পোনপটীয়াকৈ পৃথিৱীত প্ৰৱেশ কৰে আৰু ফলত পৃথিৱীৰ উষ্ণতা অস্বাভাৱিক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে ৷

কিন্তু, খড়গপুৰ আই আই টিৰ গৱেষকসকলে পুৰণি সেই সকলো সম্ভাৱনা আৰু দাবী উলাই কৰি তেওঁলোকৰ গৱেষণা অনুসৰি বায়ুমণ্ডলৰ অ’জন স্তৰত কোনো ফুটা নাই আৰু ই অক্ষত অৱস্থাত আছে বুলি দাবী কৰে ৷ আনকি জৈৱমণ্ডলৰ ক্ষতি হোৱাৰো কোনো সম্ভাৱনা নাই বুলি কয় গৱেষকসকলে ৷ মন কৰিবলগীয়া যে যোৱা পাঁচটা দশকত অৰ্থাৎ 1980-2022 চনৰ পৰা গৱেষণাত উত্থাপিত সকলো তথ্যতে বিজ্ঞানীসকলে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলত অ’জন স্তৰৰ অৱক্ষয় আৰু বিশাল সৃষ্টিৰ আশংকা প্রকাশ কৰিছিল ৷ আনকি ফুটা হোৱা বুলিও দাবী কৰিছিল । অধ্যাপক জয়নাৰায়ণন কুট্টিপুৰথৰ নেতৃত্বত গৱেষকসকলে দাবী কৰিছে যে এয়া ‘ভুল’ বা ‘অসম্পূৰ্ণ’ গৱেষণা ।