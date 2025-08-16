হায়দৰাবাদ: ভাৰতৰ পৰিবহণ প্ৰযুক্তি ক্ষেত্ৰৰ বাবে এক বৃহৎ পদক্ষেপ ৷ হায়দৰাবাদস্থিত ভাৰতীয় প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠানে (IIT-H) নিজৰ কেম্পাছত চালকবিহীন, সম্পূৰ্ণ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে বৈদ্যুতিক বাছ মুকলি কৰে । ৰাজহুৱা গতিশীলতাত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) আৰু অত্যাধুনিক ৰবটিক্সৰ ব্যৱহাৰত নামি পৰাৰ দিশত দেশৰ অগ্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত এই প্ৰকল্পটো এক মাইলৰ খুঁটিৰ মুহূৰ্ত ।
হায়দৰাবাদৰ এটা ষ্টাৰ্ট-আপৰ সৈতে সহযোগিতাৰ ফলস্বৰূপে নিৰ্মিত এই ড্ৰাইভাৰবিহীন বাছখনত শেহতীয়া চেন্সৰ, হাই-ডেফিনিশ্যন কেমেৰা, লিডাৰ প্ৰযুক্তি আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক নেভিগেচন চিষ্টেম সংযুক্ত কৰা হৈছে ।
চালকবিহীন বাছৰ বৈশিষ্ট্য
IIT Hyderabad has officially started AI-powered driverless buses on its campus, developed by the TiHAN team. The fully autonomous buses, available in six- and fourteen-seater variants, are now in operation, transporting students and faculty safely across the campus. Equipped with… pic.twitter.com/Htn6SHlJGl— News9 (@News9Tweets) August 13, 2025
এই ব্যৱস্থাসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি বাহনখনে পথ অৱৰোধ ধৰা পেলাব পাৰে, পথসমূহ নেভিগেট কৰিব পাৰে আৰু পৰিৱৰ্তিত যাতায়ত আৰু বতৰৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে খাপ খাব পাৰে । কেম্পাছ আৰু নিয়ন্ত্ৰিত পৰিৱেশ পৰিচালনাৰ বাবে নিৰ্মিত এই বাছখনে একেলগে প্ৰায় 15 জন লোকক কঢ়িয়াই নিব পাৰে । বাছখন বিশুদ্ধভাৱে বৈদ্যুতিক শক্তিৰে চলিব, যাৰ ফলত ই পৰিৱেশ অনুকূল হোৱাৰ লগতে কম খৰচীও হ’ব ।
হায়দৰাবাদ আই আই টিৰ বিষয়াসকলে কয় যে এই প্ৰকল্পটো প্ৰতিষ্ঠানটোৰ থলুৱা স্বয়ংক্ৰিয় পৰিবহণ সমাধান উদ্ভাৱনৰ ভৱিষ্যদ্বাণীৰ অংশ যিটো কেতিয়াবা স্মাৰ্ট চহৰ, ঔদ্যোগিক অঞ্চল আৰু গেটযুক্ত সম্প্ৰদায়ত ৰূপায়ণ কৰিব পৰা যাব ।
আই আই টি হায়দৰাবাদ কেম্পাছত চালকবিহীন বাছ ট্ৰায়েল
পৰীক্ষামূলক প্ৰক্ৰিয়াটোৱে পৰিৱেশন মূল্যায়ন, সুৰক্ষা পৰীক্ষণ আৰু বাস্তৱ জগতৰ সমস্যাসমূহৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ ছফ্টৱেৰ এলগৰিদমসমূহ অনুকূল কৰাত মনোনিৱেশ কৰিব । যদিও প্ৰাৰম্ভিক কাৰ্যকলাপ আই আই টি-এইচ কেম্পাছত সীমাবদ্ধ থাকিব, বিজ্ঞানীসকলে নিয়ন্ত্ৰণমূলক নিষ্পত্তি আৰু আন্তঃগাঁথনি লাভ কৰাৰ পিছত এনে স্বয়ংক্ৰিয় গাড়ীৰ ব্যৱহাৰ ৰাজহুৱা পথলৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ আশা কৰিছে ।
এই মুকলিৰ জৰিয়তে আই আই টি হায়দৰাবাদে দেশৰ চালকবিহীন গাড়ী বিপ্লৱৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰিছে অগ্ৰণী ভূমিকা ।
লগতে পঢ়ক