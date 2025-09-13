OpenAI এ টোপনি হৰিছে শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়া ছেম অল্টমেনৰ

OpenAI এ টোপনি হৰিছে শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়া ছেম অল্টমেনৰ
ছেম অল্টমেনে কয় যে ChatGPT ৰ মুকলিৰ পিছতে তেওঁ ভালকৈ টোপনি মাৰিব পৰা নাই ৷ টাকাৰ কাৰ্লছনৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত এইদৰে কয় CEO গৰাকীয়ে৷
Published : September 13, 2025 at 4:34 PM IST
হায়দৰাবাদ: OpenAI ৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়া ছেম অল্টমেনে শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰিছে যে আজিকালি তেওঁ সহজে জিৰণি লোৱাটো কঠিন বুলি ভাবে । শেহতীয়াকৈ টাকাৰ কাৰ্লছনৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত অল্টমেনে কয় যে ChatGPT আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত তেওঁ ভালদৰে শুব পৰা নাই । কৃ্ত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ প্ৰভাৱ ইমানেই বহল যে ই কেনেকৈ উত্তৰ বা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে সেয়াও লাখ লাখ লোকৰ জীৱনত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে । অল্টমেনৰ মতে সমস্যাটো ৰবট টেকঅভাৰ বা বিজ্ঞান-কল্পকাহিনীৰ দুৰ্যোগৰ পৰিস্থিতি নহয় । তেওঁক আচলতে চিন্তিত হৈ পৰা বিষয়টো হ’ল যে সমগ্ৰ বিশ্বতে ChatGPT ৰ সঁহাৰিৰ বিষয়ে কিমান সহজ, দৈনন্দিন সিদ্ধান্ত পুনৰাবৃত্তি হয়, যিয়ে চিন্তা আৰু কাৰ্যক সূক্ষ্ম, অভাৱনীয়ভাৱে প্ৰভাৱিত কৰে ।
OpenAI ৰ শীৰ্ষ বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "মই যিটো কথাৰ বাবে টোপনি হেৰুৱাই পেলাওঁ সেয়া হ'ল যে এটা AI মডেলে কেনেকৈ ভিন্ন ধৰণে আচৰণ কৰিব পাৰে সেই সম্পৰ্কে আমি লোৱা অতি সৰু সৰু সিদ্ধান্তবোৰে হয়তো লাখ লাখ মানুহক স্পৰ্শ কৰে । বিস্তৰভাৱে পৰে সেই প্ৰভাৱ ।"
যেতিয়া এআইৰ প্ৰভাৱ ব্যক্তিগত আৰু আইনী হৈ পৰে
অল্টমেনে কয়, "আত্মহত্যা প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা যায় । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ তথ্য অনুসৰি প্ৰতি বছৰে প্ৰায় 7 লাখ 20 হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু ঘটে আত্মহত্যাৰ ফলত ।" Altman-এ অনুমান কৰিছে যে যদি তেওঁলোকৰ 10% লোকেও ChatGPT ব্যৱহাৰ কৰে, তেন্তে প্ৰতি সপ্তাহত প্ৰায় 1500 ব্যৱহাৰকাৰী যিয়ে হয়তো Chatgpt ৰ সৈতে কথা পাতিছে আৰু তথাপিও তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ জীৱন কাঢ়ি লৈছে ।" সাক্ষাৎকাৰৰ সময়ত অল্টমেনে চিন্তা কৰি কয়, "হয়তো আমি ভাল কিবা এটা কৰিব পাৰিলোহেঁতেন । হয়তো আমি অধিক সক্ৰিয় হ’ব পাৰিলোহেঁতেন । এই চিন্তাবোৰো বিমূৰ্ত নহয় । অভিভাৱকসকলে তেওঁলোকৰ কিশোৰ পুত্ৰৰ আত্মহত্যাক উৎসাহিত কৰাৰ বাবে ChatGPTক দোষাৰোপ কৰি এক গোচৰত OpenAIৰ নাম উল্লেখ কৰিছিল । এই গোচৰ “ট্ৰেজেডী” ৷"
তদুপৰি তেওঁ ইংগিত দিছিল যে OpenAI প্লেটফৰ্মটোৱে এতিয়া কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাৰ উপায় অধ্যয়ন কৰি আছে ৷ কাৰণ যদিহে কোনো নাবালকে আত্মহত্যাৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰে তেন্তে অভিভাৱকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব নোৱাৰে প্লেটফৰ্ম । অল্টমেনে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে এইক্ষেত্ৰত কোম্পানীটোৰ এতিয়াও কোনো নিৰ্দিষ্ট নীতি নাই, কিয়নো এনে গোচৰৰ ৰিপৰ্ট দিলেও গোপনীয়তা সন্দৰ্ভত উদ্ৰেকৰ সৃষ্টি হয় ।
তেওঁ আঙুলিয়াই দিয়ে যে কানাডা আৰু জাৰ্মানীৰ দৰে আত্মহত্যাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় আগবঢ়োৱা (assisted suicide) বৈধ দেশসমূহত ChatGPT য়ে হয়তো সেই বিকল্পসমূহ দুখীয়া প্ৰাপ্তবয়স্কসকলৰ বাবে উত্থাপন কৰিব পাৰে । কিন্তু তেওঁ জোৰ দি কয় যে মডেলটোৱে কেতিয়াও কোনো এজেণ্ডাক ঠেলি দিব নালাগে বা মূল্যৰ বিচাৰ কৰিব নালাগে, বিশেষকৈ জৈৱ অস্ত্ৰ বা ভিতৰুৱা অঞ্চল আদিত । অল্টমেনৰ মতে সাধাৰণতে প্ৰাপ্তবয়স্কসকলক নিজৰ পছন্দ নিজেই কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা উচিত । অল্টমেনে কয় যে OpenAI য়ে নৈতিকতাবিদ আৰু উপদেষ্টাৰ পৰা ইনপুট লয় যদিও চূড়ান্ত আহ্বান তেওঁ আৰু ব’ৰ্ডৰ ওপৰত এৰি দিয়ে । কাৰ্লছনক তেওঁ কয়, “আপুনি যিজন ব্যক্তিক জবাবদিহি কৰা উচিত তেওঁ হ’ল - মই ।"
