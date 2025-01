ETV Bharat / technology

নতুন ৰূপত Venue, Grand i10 Nios আৰু Verna - 2025 UPDATES FOR HYUNDAI CARS

By ETV Bharat Tech Team

2025 চনৰ হুণ্ডাই ভেন্যু আপডেট

নতুন আপডেটৰ অধীনত কোম্পানীয়ে এতিয়া 1.2 লিটাৰৰ, প্ৰাকৃতিকভাৱে এস্পিৰেটেড পেট্ৰ’ল (82 বিএইচপি শক্তি) ইঞ্জিনযুক্ত হুণ্ডাই ভেনিউৰ এছএক্স এক্সিকিউটিভ ভেৰিয়েণ্ট প্ৰৱৰ্তন কৰিছে । আৰম্ভণি মূল্য 10.79 লাখ টকা আৰু ইয়াত 8 ইঞ্চিৰ টাচস্ক্ৰীণ ইনফ’টেইনমেণ্ট, অটোমেটিক ক্লাইমেট কণ্ট্ৰ’ল, বেতাঁৰ এণ্ড্ৰইড অটো আৰু এপল কাৰপ্লে, কিলেছ এণ্ট্ৰি আৰু গ’ আৰু ছানৰুফৰ দৰে বৈশিষ্ট্য উপলব্ধ ।

ইয়াৰ উপৰিও হুণ্ডাইয়ে এই কমপেক্ট এছ ইউ ভিৰ এছ আৰু এছ+ মেনুৱেল ট্ৰিমত ৰিয়াৰ কেমেৰা আৰু বেতাঁৰ চাৰ্জাৰৰ দৰে বৈশিষ্ট্য প্ৰদান কৰিছে । S(O) MT ভেৰিয়েন্টটো কিলেছ এণ্ট্ৰি এণ্ড গ' বৈশিষ্ট্যৰ সৈতে, বেতাঁৰ চাৰ্জাৰৰ সৈতে S(O) নাইট এডিচন আৰু S(O)+ এডভেঞ্চাৰ MT ভেৰিয়েন্টটোও ওপৰৰ কিটৰ সৈতে আহিছে ।

ভেৰিয়েণ্ট নতুন মূল্য পুৰণি মূল্য পাৰ্থক্য SMT 9.28 লাখ 9.11 লাখ 17,000 S+MT 9.53 লাখ 9.36 লাখ 17,000 S(O)MT 9.99 লাখ 9.89 লাখ 10,000 S(O)KnightMT 10.35 লাখ 10.13 লাখ 22,000 S(O)+ Adventure MT 10.37 লাখ 10.15 লাখ 22,000 SX Executive MT 10.79 লাখ - -

মন কৰিবলগীয়া যে আপডেট কৰা ভেৰিয়েন্টসমূহৰ মূল্য 10 হাজাৰ টকাৰ পৰা 22 হাজাৰ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে । কিন্তু হুণ্ডাই মটৰ ইণ্ডিয়াই ভেন্যু 1.0 টাৰ্বো-পেট্ৰল আৰু ডিজেল লাইন আপত কোনো সালসলনি কৰা নাই ।

2025 চনৰ হুণ্ডাই ভাৰ্না আপডেট

কোম্পানীটোৱে নতুন এছ চিভিটি ভেৰিয়েণ্টত 1.5 লিটাৰৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে এস্পিৰেটেড পেট্ৰ’ল (113বিএইচপি শক্তি) ইঞ্জিন আৰু এছ(অ’) ডিচিটি ভেৰিয়েণ্টত 1.5 লিটাৰ, টাৰ্বো পেট্ৰ’ল (158বিএইচপি শক্তি) ইঞ্জিনযুক্ত হুণ্ডাই ভাৰ্না মুকলি কৰিছে । ছানৰুফ, ড্ৰাইভ মোড (ইকো, নৰ্মেল, স্পৰ্ট) আৰু পেডেল-শ্বিফ্টাৰৰ দৰে বৈশিষ্ট্যসমূহ ভাৰ্না এছ চিভিটি ভেৰিয়েণ্টত প্ৰদান কৰা হৈছে ।

ভেৰিয়েণ্ট নতুন মূল্য পুৰণি মূল্য পাৰ্থক্য SMT 12.37 12.05 লাখ 30,000 S-CVT 13.62 - S(O)DCT 15.27 -

ইয়াৰ উপৰিও ব্লেক আউট 16 ইঞ্চিৰ এলয় হুইল, ৰঙা ৰঙেৰে সমাপ্ত কৰা ফ্ৰন্ট ব্ৰেক কেলিপাৰ, ছানৰুফ, 8 ইঞ্চি ইনফ’টেইনমেণ্ট টাচস্ক্ৰীণ, বেতাঁৰ এণ্ড্ৰইড অটো আৰু এপল কাৰপ্লে, অটোমেটিক ক্লাইমেট কণ্ট্ৰ’ল, বেতাঁৰ চাৰ্জাৰ আৰু পিছফালৰ কেমেৰাৰ দৰে বৈশিষ্ট্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ভাৰ্না এছ(অ’) ডিচিটি । ইয়াৰ উপৰিও ভাৰ্না এছ এম টি ভেৰিয়েণ্টত এতিয়া ছানৰুফ আছে, যাৰ ফলত ইয়াৰ মূল্য 32 হাজাৰ টকা বৃদ্ধি পাইছে ।