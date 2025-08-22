হায়দৰাবাদ: গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী হুণ্ডাই মটৰ ইণ্ডিয়াই নিজৰ মিনি এছ ইউ ভি হুণ্ডাই এক্সটাৰৰ বাবে নতুন প্ৰ’ পেক মুকলি কৰিছে । বৰ্তমানৰ মডেলতকৈ 5000 টকা অতিৰিক্ত খৰচত এই পেকটো মুকলি কৰিছে কোম্পানীটোৱে । হুণ্ডাই এক্সটাৰ প্ৰ’ পেক ভেৰিয়েন্টৰ মূল্য 7.98 লাখ টকা (এক্স শ্ব’ৰুম)ৰ পৰা আৰম্ভ ।
মন কৰিবলগীয়া যে কোম্পানীয়ে প্ৰ’ পেকৰ অধীনত হুণ্ডাই এক্সটাৰৰ বাবে কিছু বাহ্যিক উন্নীতকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও কোম্পানীয়ে ডেচকেম অধিক ট্ৰিমত উপলব্ধ কৰাৰ লগতে নতুন ৰঙৰ বিকল্পও প্ৰৱৰ্তন কৰিছে ।
কি নতুনত্ব আছে Hyundai Exter প্ৰ’ পেকত ?
বাহ্যিক অংশৰ কথা ক’বলৈ গ’লে হুণ্ডাই এক্সটাৰ প্ৰ’ পেকে অধিক বিশিষ্ট চকা আৰ্ক ক্লেডিং ব্যৱহাৰ কৰিছে, যিটো বৰ্তমানৰ ক্লেডিঙৰ ওপৰত অতিৰিক্ত আনুষংগিক হিচাপে স্থাপন কৰা হ’ব । ইয়াৰ দ্বাৰা ইয়াৰ আবেদন আৰু অধিক শক্তিশালী হ’ব । ইয়াৰ উপৰিও নতুন ধূসৰ ৰঙৰ চাইড চিল গাৰ্নিচ আৰু নতুন টাইটান মেট গ্ৰে’ এক্সটেৰিয়ৰ পেইণ্ট ফিনিচিংও এই পেকেজত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
মন কৰিবলগীয়া যে, হুণ্ডাই এক্সটাৰৰ বাবে প্ৰ’ পেক ইয়াৰ S+ ট্ৰিমৰ পিছত উপলব্ধ । গতিকে এই এড-অনসমূহ ইয়াৰ বেচ EX, EX (O), S Smart আৰু S ট্ৰিমত উপলব্ধ নহ’ব । হুণ্ডাই এক্সটাৰৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট হ’ল যে কোম্পানীটোৱে এতিয়া ডেচকেম বৈশিষ্ট্যটো নিজৰ এছএক্স (অ’) এএমটি ভেৰিয়েণ্টৰ সৈতে উপলব্ধ কৰিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে এই বৈশিষ্ট্য কেৱল SX Tech আৰু SX Connect ট্ৰিমৰ সৈতেহে উপলব্ধ কৰা হৈছিল ।
হুণ্ডাই এক্সটাৰৰ পাৱাৰট্ৰেইন
ইয়াৰ বাহিৰেও কোম্পানীয়ে এই মিনি এছ ইউ ভিত আন কোনো পৰিৱৰ্তন কৰা নাই । হুণ্ডাই এক্সটাৰৰ ইঞ্জিনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ইয়াত 1.2 লিটাৰ, 4 চিলিণ্ডাৰ, প্ৰাকৃতিকভাৱে এস্পিৰেটেড পেট্ৰ’ল ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যিয়ে 82 বিএইচপি শক্তি আৰু 114 NM সৰ্বোচ্চ টৰ্ক উৎপন্ন কৰে ।
এই ইঞ্জিনটো 5 স্পীড মেনুৱেল আৰু 5 স্পীড এএমটি গিয়াৰবক্স দুয়োটা বিকল্পৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও এই ইঞ্জিনটো চিএনজি সংস্কৰণতো উপলব্ধ যদিও ইয়াত ইয়াৰ শক্তি উৎপাদন হ্ৰাস কৰা হৈছে । চিএনজিত এই ইঞ্জিনে 68 বিএইচপি শক্তি আৰু 95.2 এনএম টৰ্ক উৎপন্ন কৰে । এই সংস্কৰণত কেৱল 5 স্পীড মেনুৱেল গিয়াৰবক্স আছে । কোম্পানীটোৱে ইয়াত ডুৱেল চিএনজি চিলিণ্ডাৰ টেংক ছেটআপ আগবঢ়াইছে ।
