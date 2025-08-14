হায়দৰাবাদ: দেশৰ 79 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন ৷ এই উপলক্ষে সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰণালয়ে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে ‘হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা’ অভিযান ৷ চতুৰ্থবাৰৰ বাবে এই আয়োজন চলাইছে সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰণালয়ে । এই পদক্ষেপে নাগৰিকসকলক ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰে ।
আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ অংশ হিচাপে ‘হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা’ অভিযান 2 আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্টলৈ চলি আছে । অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰি অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে ডিজিটেল প্ৰমাণপত্ৰ আৰু ঐচ্ছিক ই-কাৰ্ড লাভ কৰিব পাৰিব ।
‘হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা’ অভিযানত কেনেকৈ অংশগ্ৰহণ কৰিব ?
- স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা আপোনাৰ ঘৰ, কাৰ্যালয়, প্ৰতিষ্ঠান বা যিকোনো সুবিধাজনক স্থানত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন উত্তোলন কৰক ।
- পতাকা থকা ছেলফি বা ফটো এখন অফিচিয়েল পৰ্টেলত আপলোড কৰি এই ৱেবছাইটত আপলোড কৰক ।
- বিচাৰিলে নাম আৰু মোবাইল নম্বৰ দি পঞ্জীয়ন কৰক । ফৰ্ম আৰু ফটো পূৰণ কৰক ।
- পঞ্জীয়ন কৰি ফটো/ছেলফি আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰক ।
- ছাইটৰ পৰা আপোনাৰ ডিজিটেল চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰক ।
‘হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা’ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ
এই অভিযানত আপোনাৰ অংশগ্ৰহণক স্বীকৃতি দিবলৈ চৰকাৰে ‘হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা’ চাৰ্টিফিকেট নামৰ ডিজিটেল চাৰ্টিফিকেটও প্ৰদান কৰে । জমা দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ’লে আপোনাৰ হাতত ‘প্ৰমাণপত্ৰ ডাউনলোড’ কৰাৰ বিকল্প থাকিব । আপোনাৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে PDF ডাউনলোড কৰক আৰু ছ’চিয়েল মিডিয়াত আনৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব । আপোনাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ ডাউনলোড কৰি জমা দিয়াৰ অন্তিম তাৰিখ 15 আগষ্ট ৷
‘হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা’ ই-কাৰ্ড কেনেকৈ লাভ কৰিব ?
‘হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা’ ই-কাৰ্ডো আগবঢ়ায় । ই হৈছে এটা কাষ্টমাইজড ইলেক্ট্ৰনিক কাৰ্ড বা বেজ যিয়ে আপোনাৰ অভিযানৰ সৈতে জড়িত হৈ থকাৰ প্ৰতি সন্মান জনায় ।
ই-কাৰ্ডখন পাবলৈ হ’লে আপুনি আপোনাৰ পঞ্জীয়ন আৰু ছেলফি আপলোড সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত ৱেবছাইটটোৱে আপোনাক ই-কাৰ্ড বা বেজ তৈয়াৰ কৰাৰ বিকল্প প্ৰদান কৰিব পাৰে । আপোনাৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেল আৰু হোৱাটছএপ গ্ৰুপত ই-কাৰ্ড ডাউনলোড বা শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব ।
