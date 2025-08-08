হায়দৰাবাদ: জাপানৰ অটোম’বাইল নিৰ্মাতা কোম্পানী হোণ্ডাই 2025 চনৰ 2 ছেপ্টেম্বৰত নতুন ইলেক্ট্ৰিক মটৰ চাইকেল মুকলি কৰিবলৈ সাজু হৈছে । বহু প্ৰত্যাশিত মুকলিৰ পূৰ্বে হোণ্ডাই ব্ৰিটেইনৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলত এটা টিজাৰ মুকলি কৰিছে, য’ত নতুন ইলেক্ট্ৰিক দুচকীয়া বাহনখন দেখুওৱা হৈছে । যদিও টিজাৰত বাইকখন কেনেধৰণৰ হ’ব ভালকৈ দেখুওৱা নাই, তথাপিও ইয়াক ইআইচিএমএ 2024 ত প্ৰদৰ্শিত ইভি ফান কনচেপ্টৰ উন্নত সংস্কৰণ যেন লাগে । এই মটৰ চাইকেলখনৰ ডিজাইন আৰু কাৰিকৰী বৈশিষ্ট্যই অনুৰাগীসকলৰ মাজত কৌতূহলৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
ইভি ফান কনচেপ্টৰ এটা সংস্কৰণ ?
হোণ্ডাৰ নতুন ইলেক্ট্ৰিক মটৰ চাইকেলৰ টিজাৰত কেবাটাও ৰোমাঞ্চকৰ বৈশিষ্ট্য প্ৰকাশ পাইছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে টিএফটি ডেছ আৰু এল ই ডি ডি আৰ এল, যাৰ ডিজাইন ইভি ফান কনচেপ্টৰ সৈতে সাদৃশ্য বহন কৰে । ইয়াৰ উপৰিও বাইকখনৰ এল ই ডি টাৰ্ণ ইনডিকেটৰৰ ডিজাইন আৰু শ্বৰ্ট টেইল ডিজাইনে স্প’ৰ্টী লুকক উজ্জ্বল কৰি তুলিছে । যান্ত্ৰিক বৈশিষ্ট্যৰ কথা ক’বলৈ গ’লে এই বাইকখনত আছে একপক্ষীয় ছুইংগাৰ্ম, ইউএছডি ফ্ৰন্ট ফৰ্ক আৰু পিছফালৰ মনোশ্বক । ইয়াৰ উপৰিও পিছফালৰ ডাঙৰ ডিস্ক ব্ৰেক আৰু পিৰেলি ৰছ’ 3 টায়াৰৰ সৈতে 17 ইঞ্চিৰ চকা থকাৰ বাবে বাইকখন অধিক আকৰ্ষণীয় । টিজাৰত থকা ইলেক্ট্ৰিক মটৰৰ কোমল শব্দই বাইকখনৰ ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰট্ৰেইন নিশ্চিত কৰিছে ।
ফিক্সড বেটাৰী ছেটআপ
যদি এই মটৰ চাইকেলখন ইভি ফান কনচেপ্টৰ প্ৰডাকচন সংস্কৰণ হয় তেন্তে ইয়াৰ সৈতে ফিক্সড বেটাৰী ছেটআপ আহিব । হোণ্ডাই পূৰ্বে কৈছিল যে এই বাইকখন 500 চিচি মটৰ চাইকেলৰ সমতুল্য হ’ব, যাৰ বাবে ই একেধৰণৰ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াব । ইয়াৰ লগতে ৰাইডাৰক সহায় কৰিবলৈ ৰাইড মোড, ট্ৰেকচন কণ্ট্ৰল আৰু অন্যান্য প্ৰয়োজনীয় প্ৰযুক্তিও অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইআইচিএমএ 2024 ত হোণ্ডাই ইভি ফান কনচেপ্টৰ বিষয়ে কৈছিল যে এই বাইকে কম্পনমুক্ত ৰাইড প্ৰদান কৰিব । ইয়াৰ ভিতৰত আছে হোণ্ডাৰ মটৰ চাইকেল প্ৰযুক্তি, যাৰ ফলত মসৃণ ঘূৰণীয়া আৰু ব্ৰেকিং সম্ভৱ হ’ব । এই ধাৰণাটোত CCS2 কুইক চাৰ্জাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যিটো গাড়ীৰ বাবে ব্যৱহৃত মানদণ্ডৰ সৈতে সামঞ্জস্যপূৰ্ণ । এই বাইকখনৰ ক্ৰুজিং ৰেঞ্জ প্ৰায় 100 কিলোমিটাৰ হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে, যিটো চহৰৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে যথেষ্ট ।
ইক'-ফ্ৰেণ্ডলী মটৰ চাইকেল
হোণ্ডাৰ নতুন ইলেক্ট্ৰিক মটৰ চাইকেলখন পৰিৱেশ অনুকূল আৰু প্ৰযুক্তিগতভাৱে উন্নত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । বৈদ্যুতিক বাহনৰ চাহিদা বৃদ্ধিৰ লগে লগে এই বাইকে বজাৰত নতুন মানদণ্ড স্থাপন কৰিব পাৰে । ইয়াৰ পূৰ্বেও হোণ্ডাই প্ৰযুক্তি আৰু ডিজাইনৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ উৎকৃষ্টতা প্ৰমাণ কৰিছে আৰু এই মটৰ চাইকেলখনো একে পৰম্পৰাৰ অংশ । 2 ছেপ্টেম্বৰত মুকলি কৰা হ’ব এই বাইকখন ৷ সেইদিনাই এই বাইকখনৰ সম্পূৰ্ণ সবিশেষ আৰু বৈশিষ্ট্যসমূহ প্ৰকাশ পাব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
