বিশ্ব বজাৰৰ বাবে মুকলি হ’ল Honda WN7 ইলেকট্ৰিক বাইক; ভাৰতত কেতিয়া হ’ব মুকলি ?

বিশ্ব বজাৰৰ বাবে মুকলি হ’ল Honda WN7 ইলেকট্ৰিক বাইক; ভাৰতত কেতিয়া হ’ব মুকলি ?
ইউৰোপৰ বজাৰৰ বাবে হোণ্ডা মটৰ চাইকেলে প্ৰকাশ কৰিছে নিজৰ সম্পূৰ্ণ আকাৰৰ ইলেক্ট্ৰিক মটৰ চাইকেল হোণ্ডা WN7 ।
Published : September 17, 2025 at 4:51 PM IST
হায়দৰাবাদ: EICMA 2024 ত ফান কনচেপ্ট প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পিছত আৰু তাৰ পিছত চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে ইউৰোপত এই সন্দৰ্ভত ইংগিত দিয়াৰ পিছত অৱশেষত হোণ্ডাই প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰথমখন সম্পূৰ্ণ আকাৰৰ ইলেক্ট্ৰিক মটৰ চাইকেল হোণ্ডা WN7 । জানিব পৰা মতে, এই ইলেক্ট্ৰিক মটৰ চাইকেলখন বৰ্তমান কেৱল ইউৰোপৰ বজাৰতহে বিক্ৰী কৰা হৈছে । EICMA 2025 ত সম্পূৰ্ণ স্পেচিফিকেশনৰ সৈতে ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰদৰ্শিত হ’ব এই ইলেক্ট্ৰিক মটৰ চাইকেলখন ।
হোণ্ডা WN7 ইলেক্ট্ৰিক বাইকৰ বিশেষত্ব কি ?
হোণ্ডা মটৰ চাইকেলে কয় যে নতুন হোণ্ডা WN7 ৰ নাম তিনিটা উপাদানৰ পৰা লোৱা হৈছে । নামটোত থকা ‘W’ ইয়াৰ বিকাশৰ গতিৰ পৰাই উদ্ভৱ হৈছে, ‘N’ য়ে ইয়াৰ উলংগ মটৰ চাইকেলৰ ডিজাইনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, আনহাতে ‘7’ য়ে বাইকখন যিটো শক্তি শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত সেইটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।
ডিজাইনৰ ফালৰ পৰা হোণ্ডা WN7 এ 2024 চনৰ EICMA ত দেখা পোৱা শ্লীম, নূন্যতম ডিজাইনটোক আগুৱাই লৈ গৈছে আৰু ইয়াত 130 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত দাবী কৰা ৰেঞ্জৰ সৈতে এটা ফিক্সড লিথিয়াম-আয়ন বেটাৰী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।
ইয়াৰ উপৰিও চাৰ্জিং বিকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে CCS2 ৰেপিড চাৰ্জিং, যিয়ে মাত্ৰ 30 মিনিটত 20-80 শতাংশৰ পৰা বেটাৰী চাৰ্জ কৰে, আনহাতে 6কেভিএ হোম ৱাল-বক্স চাৰ্জাৰে তিনি ঘণ্টাৰো কম সময়ত 0-100 শতাংশ পৰ্যন্ত বেটাৰী চাৰ্জ কৰে ।
কোম্পানীটোৱে মটৰ চাইকেলখনৰ ওজন 217 কিলোগ্ৰামত ৰাখিছে আৰু ইয়াত 18 কিলোৱাটৰ পানী শীতল মটৰ আছে । মন কৰিবলগীয়া যে এই মটৰটোৱে 600 CC ICE বাইকৰ সৈতে তুলনাযোগ্য পাৰফৰমেন্স প্ৰদান কৰে আৰু100 NM টৰ্ক উৎপন্ন কৰে । এই সংখ্যাই লিটাৰ শ্ৰেণীৰ পেট্ৰ’ল ইঞ্জিনক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে । মন কৰিবলগীয়া যে ইউৰোপত A1 অনুজ্ঞাপত্ৰধাৰীসকলৰ বাবেও হোণ্ডাই 11 কিলোৱাটৰ ভেৰিয়েণ্ট বিক্ৰী কৰিব ।
হোণ্ডা WN7 সঁজুলি
সঁজুলিৰ ক্ষেত্ৰত এই ইলেক্ট্ৰিক নেকেডত ৰোডচিংক স্মাৰ্টফোন পেয়াৰিঙৰ সৈতে পাঁচ ইঞ্চিৰ টিএফটি ডিছপ্লে আৰু ইলেক্ট্ৰিক বাহনৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট মেনুৰ লগতে অল-এলইডি লাইটিং আছে । তদুপৰি বাইকখনত কনচেপ্ট মডেলৰ দৰেই একপক্ষীয় ছুইংগাৰ্ম আছে ।
কোম্পানীটোৱে এই মটৰ চাইকেলখন তিনিটা ৰঙৰ বিকল্পত আগবঢ়াইছে: কপাৰ এচেণ্টৰ সৈতে গ্লছ ব্লেক, মেট ব্লেক, আৰু গ্ৰে’ । ইউৰোপীয় বজাৰৰ বাবে হোণ্ডাই হোণ্ডা WN7 12,999 ইউৰোত মুকলি কৰিছে, যিটো ভাৰতীয় হিচাবত প্ৰায় 15.56 লাখ । EICMA 2025 ত ইয়াৰ আনুষ্ঠানিক আত্মপ্ৰকাশ আৰু স্পেচিফিকেশন প্ৰকাশৰ পিছত ডেলিভাৰী আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । বৰ্তমান ভাৰতত ইয়াৰ মুকলিৰ সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য প্ৰকাশ হোৱা নাই ।
