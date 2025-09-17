ETV Bharat / technology

বিশ্ব বজাৰৰ বাবে মুকলি হ’ল Honda WN7 ইলেকট্ৰিক বাইক; ভাৰতত কেতিয়া হ’ব মুকলি ?

ইউৰোপৰ বজাৰৰ বাবে হোণ্ডা মটৰ চাইকেলে প্ৰকাশ কৰিছে নিজৰ সম্পূৰ্ণ আকাৰৰ ইলেক্ট্ৰিক মটৰ চাইকেল হোণ্ডা WN7 ।

honda-wn7-unveiled-as-brands-first-full-size-electric-bike-for-global-market-design-range
বিশ্ব বজাৰৰ বাবে মুকলি হ’ল Honda WN7 ইলেকট্ৰিক বাইক (Honda Global)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 17, 2025 at 4:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: EICMA 2024 ত ফান কনচেপ্ট প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পিছত আৰু তাৰ পিছত চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে ইউৰোপত এই সন্দৰ্ভত ইংগিত দিয়াৰ পিছত অৱশেষত হোণ্ডাই প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰথমখন সম্পূৰ্ণ আকাৰৰ ইলেক্ট্ৰিক মটৰ চাইকেল হোণ্ডা WN7 । জানিব পৰা মতে, এই ইলেক্ট্ৰিক মটৰ চাইকেলখন বৰ্তমান কেৱল ইউৰোপৰ বজাৰতহে বিক্ৰী কৰা হৈছে । EICMA 2025 ত সম্পূৰ্ণ স্পেচিফিকেশনৰ সৈতে ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰদৰ্শিত হ’ব এই ইলেক্ট্ৰিক মটৰ চাইকেলখন ।

হোণ্ডা WN7 ইলেক্ট্ৰিক বাইকৰ বিশেষত্ব কি ?

হোণ্ডা মটৰ চাইকেলে কয় যে নতুন হোণ্ডা WN7 ৰ নাম তিনিটা উপাদানৰ পৰা লোৱা হৈছে । নামটোত থকা ‘W’ ইয়াৰ বিকাশৰ গতিৰ পৰাই উদ্ভৱ হৈছে, ‘N’ য়ে ইয়াৰ উলংগ মটৰ চাইকেলৰ ডিজাইনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, আনহাতে ‘7’ য়ে বাইকখন যিটো শক্তি শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত সেইটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।

ডিজাইনৰ ফালৰ পৰা হোণ্ডা WN7 এ 2024 চনৰ EICMA ত দেখা পোৱা শ্লীম, নূন্যতম ডিজাইনটোক আগুৱাই লৈ গৈছে আৰু ইয়াত 130 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত দাবী কৰা ৰেঞ্জৰ সৈতে এটা ফিক্সড লিথিয়াম-আয়ন বেটাৰী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।

honda-wn7-unveiled-as-brands-first-full-size-electric-bike-for-global-market-design-range
বিশ্ব বজাৰৰ বাবে মুকলি হ’ল Honda WN7 ইলেকট্ৰিক বাইক (Honda Global)

ইয়াৰ উপৰিও চাৰ্জিং বিকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে CCS2 ৰেপিড চাৰ্জিং, যিয়ে মাত্ৰ 30 মিনিটত 20-80 শতাংশৰ পৰা বেটাৰী চাৰ্জ কৰে, আনহাতে 6কেভিএ হোম ৱাল-বক্স চাৰ্জাৰে তিনি ঘণ্টাৰো কম সময়ত 0-100 শতাংশ পৰ্যন্ত বেটাৰী চাৰ্জ কৰে ।

কোম্পানীটোৱে মটৰ চাইকেলখনৰ ওজন 217 কিলোগ্ৰামত ৰাখিছে আৰু ইয়াত 18 কিলোৱাটৰ পানী শীতল মটৰ আছে । মন কৰিবলগীয়া যে এই মটৰটোৱে 600 CC ICE বাইকৰ সৈতে তুলনাযোগ্য পাৰফৰমেন্স প্ৰদান কৰে আৰু100 NM টৰ্ক উৎপন্ন কৰে । এই সংখ্যাই লিটাৰ শ্ৰেণীৰ পেট্ৰ’ল ইঞ্জিনক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে । মন কৰিবলগীয়া যে ইউৰোপত A1 অনুজ্ঞাপত্ৰধাৰীসকলৰ বাবেও হোণ্ডাই 11 কিলোৱাটৰ ভেৰিয়েণ্ট বিক্ৰী কৰিব ।

হোণ্ডা WN7 সঁজুলি

সঁজুলিৰ ক্ষেত্ৰত এই ইলেক্ট্ৰিক নেকেডত ৰোডচিংক স্মাৰ্টফোন পেয়াৰিঙৰ সৈতে পাঁচ ইঞ্চিৰ টিএফটি ডিছপ্লে আৰু ইলেক্ট্ৰিক বাহনৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট মেনুৰ লগতে অল-এলইডি লাইটিং আছে । তদুপৰি বাইকখনত কনচেপ্ট মডেলৰ দৰেই একপক্ষীয় ছুইংগাৰ্ম আছে ।

honda-wn7-unveiled-as-brands-first-full-size-electric-bike-for-global-market-design-range
বিশ্ব বজাৰৰ বাবে মুকলি হ’ল Honda WN7 ইলেকট্ৰিক বাইক (Honda Global)

কোম্পানীটোৱে এই মটৰ চাইকেলখন তিনিটা ৰঙৰ বিকল্পত আগবঢ়াইছে: কপাৰ এচেণ্টৰ সৈতে গ্লছ ব্লেক, মেট ব্লেক, আৰু গ্ৰে’ । ইউৰোপীয় বজাৰৰ বাবে হোণ্ডাই হোণ্ডা WN7 12,999 ইউৰোত মুকলি কৰিছে, যিটো ভাৰতীয় হিচাবত প্ৰায় 15.56 লাখ । EICMA 2025 ত ইয়াৰ আনুষ্ঠানিক আত্মপ্ৰকাশ আৰু স্পেচিফিকেশন প্ৰকাশৰ পিছত ডেলিভাৰী আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । বৰ্তমান ভাৰতত ইয়াৰ মুকলিৰ সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য প্ৰকাশ হোৱা নাই ।

লগতে পঢ়ক

For All Latest Updates

TAGGED:

HONDA WN7 FEATURESHONDA WN7 PRICEHONDA WN7 RANGEহোণ্ডা মটৰ চাইকেলHONDA WN7 UNVEILED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.