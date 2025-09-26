2.02 লাখ টকা মূল্যত ভাৰতত মুকলি হ’ল Honda CB350C ৰ স্পেচিয়েল এডিচন
হোণ্ডা মটৰ চাইকেলে ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰিছে নতুন হোণ্ডা CB350C স্পেচিয়েল এডিচন । এই বাইকখনৰ মূল্য 2.02 লাখ টকা ।
Published : September 26, 2025 at 5:01 PM IST
হায়দৰাবাদ: হোণ্ডা মটৰ চাইকেল এণ্ড স্কুটাৰ ইণ্ডিয়াই ভাৰতীয় বজাৰত মুকলি কৰিছে Honda CB350C ৰ আধাৰত নতুন হোণ্ডা CB350C স্পেচিয়েল এডিচন । কোম্পানীটোৱে এই মটৰ চাইকেলখন 2.02 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম) মূল্যত মুকলি কৰিছে । ষ্টেণ্ডাৰ্ড হোণ্ডা CB350C ৰ তুলনাত নতুন হোণ্ডা CB350C স্পেচিয়েল এডিচনত বিভিন্ন ডিজাইনৰ পৰিৱৰ্তনৰ বৈশিষ্ট্য আছে ।
Honda CB350C ৰ বিষয়ে
নতুন CB350C ত প্ৰসাধন পৰিৱৰ্তনৰ বৈশিষ্ট্য আছে আৰু ই মূলতঃ হোণ্ডা CB350 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তৈয়াৰ কৰা হৈছে । এই বিশেষ সংস্কৰণৰ হোণ্ডা Honda CB350C ত ইন্ধনৰ টেংকৰ লগতে সন্মুখ আৰু পিছফালৰ ফেণ্ডাৰত অনন্য গ্রাফিক্স আছে আৰু ইয়াক দুটা ৰঙৰ বিকল্পত আগবঢ়োৱা হৈছে – মেট টেন ব্রাউন আৰু গ্ল’ছি মেটালিক ৰেড ৷
বাইকখনত ৰঙা হাইলাইটৰ সৈতে ব্ৰাউন আৰু ব্ৰাউন হাইলাইটৰ সৈতে ৰঙা । আপুনি বাছি লোৱা ৰঙৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বিভক্ত আসনসমূহ টেন বা ক’লা ৰঙত উপলব্ধ হ’ব । বিশেষ সংস্কৰণৰ হোণ্ডা CB350C ত ক্ৰ’মড পিলিয়ন গ্ৰেব ৰেলৰ বৈশিষ্ট্য আছে, আনহাতে ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেলত ক’লা ৰঙৰ বৈশিষ্ট্য আছে ।
Honda CB350C ইঞ্জিন
নতুন হোণ্ডা CB350C স্পেচিয়েল এডিচনত 348.36 CC, একক চিলিণ্ডাৰ, এয়াৰ কুল্ড ইঞ্জিন আছে । এই ইঞ্জিনে 20.7 বিএইচপি আৰু 29.5 এনএম পিক টৰ্ক উৎপন্ন কৰে । ইয়াৰ সৈতে 5 স্পীড গিয়াৰবক্স সংযোগ কৰা হৈছে ।
হোণ্ডা CB350C ভেৰিয়েন্ট আৰু মূল্য
হোণ্ডা CB350C স্পেচিয়েল এডিচনৰ বুকিং মুকলি হৈছে আৰু অক্টোবৰৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা ডেলিভাৰী আৰম্ভ হ’ব । ইয়াৰ মূল্য 2.02 লাখ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম, বেংগালুৰু) এই বিশেষ সংস্কৰণৰ বাইকখন বৰ্তমানৰ তিনিটা হোণ্ডা CB350C ভেৰিয়েণ্টৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দামী । DLX ৰ মূল্য 1.97 লাখ, আনহাতে DLX Pro ৰ মূল্য 2.00 লাখ ।
