GST2.0 ৰ প্ৰভাৱ: বৃদ্ধি হ’ল হোণ্ডা মটৰ চাইকেলৰ বৃহৎ বাইকৰ দাম

জি এছ টি 2.0 সংস্কাৰৰ বাবে হোণ্ডা মটৰ চাইকেলে নিজৰ বৃহৎ বাইকৰ দাম বৃদ্ধি কৰিছে ।
হায়দৰাবাদ: নতুন জি এছ টিৰ হাৰে অটো খণ্ড আৰু বেছিভাগ ভাৰতীয় গ্ৰাহকৰ বাবে আনন্দ কঢ়িয়াই আনিছে যদিও বৃহৎ ক্ষমতাৰ বাইকৰ সম্ভাৱ্য ক্ৰেতাসকলে কিছু চিন্তাৰ সন্মুখীন হৈছে । 350 CC তকৈ অধিক ক্ষমতা থকা বাইকৰ ওপৰত কৰ 28 শতাংশৰ পৰা 40 শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী হোণ্ডা মটৰ চাইকেলে শেহতীয়াকৈ নিজৰ বৃহৎ ক্ষমতাসম্পন্ন, বহু চিলিণ্ডাৰ দুচকীয়া লাইনআপত কেইবাটাও নতুন সামগ্ৰী মুকলি কৰিছে আৰু এতিয়া ভাৰতৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ ডাঙৰ বাইক পৰ্টফলিঅ’ হোৱাৰ গৌৰৱ কৰিছে । জি এছ টি পুনৰীক্ষণৰ বাবে ইয়াৰ দহটা সামগ্ৰীৰ আটাইকেইটা সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।
হোণ্ডাৰ ডাঙৰ বাইক আৰু স্কুটাৰৰ দাম সলনি
হোণ্ডা মটৰ চাইকেলৰ মাল্টি চিলিণ্ডাৰ বাইকৰ ভিতৰত ৰেবেল 500 হৈছে সৰ্বাধিক বিক্ৰী হোৱা বাইক আৰু একে ইঞ্জিন ইয়াৰ NX500 এডিভি ট্যুৰাৰ বাইকতো পোৱা যায় । লাইনআপৰ আনটো টুইন চিলিণ্ডাৰ ইঞ্জিন CB750 হৰ্নেটত পোৱা যায়, তাৰ পিছতে জনপ্ৰিয় হোণ্ডা CB650R আৰু CBR650R চাৰি চিলিণ্ডাৰ মডেল ।
|হোণ্ডা বৃহৎ বাইকৰ দাম বৃদ্ধি
|মডেল
|পুৰণি মূল্য
|নতুন মূল্য
|দামৰ পাৰ্থক্য
|Honda Rebel 500
|5.12 লাখ টকা
|5.49 লাখ টকা
|37,000 টকা
|Honda NX500
|5.90 লাখ টকা
|6.33 লাখ টকা
|43,000 টকা
|Honda CB750 Hornet
|8.60 লাখ টকা
|9.22 লাখ টকা
|62,000 টকা
|Honda CB650R
|9.60 লাখ টকা
|10.30 লাখ টকা
|70,000 টকা
|Honda CBR650R
|10.40 লাখ টকা
|11.16 লাখ টকা
|76,000 টকা
|Honda XL750 Transalp
|11.00 লাখ টকা
|11.81 লাখ টকা
|81,000 টকা
|Honda X-ADV
|11.91 লাখ টকা
|12.79 লাখ টকা
|88,000 টকা
|Honda CB1000 Hornet SP
|12.36 লাখ টকা
|13.29 লাখ টকা
|93,000 টকা
|Honda CBR1000RR-R Fireblade SP
|28.99 লাখ টকা
|31.18 লাখ টকা
|2.19 লাখ
|Honda GL1800 Gold Wing Tour
|39.90 লাখ টকা
|42.82 লাখ টকা
|2.92 লাখ
ইয়াৰ উপৰিও হোণ্ডা XL750 ট্ৰেন্সআলপ মিডছাইজ এডভেঞ্চাৰ বাইক আৰু হোণ্ডা এক্স-এডিভি এডভেঞ্চাৰ ষ্টাইলৰ মেক্সি স্কুটাৰত টুইন চিলিণ্ডাৰ ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যদিও দুয়োটা ইঞ্জিন সম্পূৰ্ণ পৃথক । তদুপৰি ভাৰতীয় বজাৰত বিক্ৰীৰ সৰ্বাধিক VFM থকা CB1000cc চাৰি চিলিণ্ডাৰ বাইকখন হৈছে 1000cc চাৰি চিলিণ্ডাৰ বাইক ।
হোণ্ডাৰ ডাঙৰ বাইক পৰ্টফলিঅ’ত আছে হোণ্ডা CBR1000RR-R ফায়াৰব্লেড এছপি লিটাৰ ক্লাছৰ ছুপাৰবাইক আৰু ইয়াৰ ফ্লেগশ্বিপ ট্যুৰিং বাইক হোণ্ডা GL1800 গোল্ড উইং ট্যুৰ । মুঠতে হোণ্ডা বিগউইং পৰ্টফলিঅ’ত 9 খন বাইক আৰু এখন স্কুটাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, যাৰ মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।
