13 বছৰ পাচত বন্ধ হৈ পৰিল জনপ্ৰিয় মেছেজিং এপ Hike; আঁৰৰ কাৰণ কি ?

13 বছৰ পাচত বন্ধ হৈ পৰিল জনপ্ৰিয় মেছেজিং এপ Hike; আঁৰৰ কাৰণ কি ?
প্ৰথমাৱস্থাত 2012 চনত হোৱাটছএপক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ইনষ্টেণ্ট মেছেজিং এপ হিচাপে মুকলি কৰা হাইক এসময়ত ইউনিকৰ্ণ আছিল, 2016 চনত ইয়াৰ মূল্য আছিল 1.4 বিলিয়ন ডলাৰ ।
Published : September 15, 2025 at 3:35 PM IST
হায়দৰাবাদ: বৰ্তমান ভাৰতৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় মেছেজিং প্লেটফৰ্ম হৈছে হোৱাটছএপ । ভাৰতৰ বহু ব্যৱহাৰকাৰীৰ মনত এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে হোৱাটছএপৰ সৈতে আন কোনো মেছেজিং এপ প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ’ব পাৰে নেকি ? টেলিগ্ৰামৰ পৰা ছিগনেললৈকে বহু এপ বজাৰলৈ আহিছিল যদিও হোৱাটছএপৰ জনপ্ৰিয়তা বৰ্তমানেও অক্ষত আছে । অৱশ্যে এটা মেছেজিং এপ আছিল যিটো হোৱাটছএপৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আৰু মানুহক হোৱাটছএপতকৈ নতুন আৰু উন্নত বিকল্প দিবলৈ সৃষ্টি কৰা হৈছিল । এই এপটোৱে আছিল hike ।
এইটো এটা ভাৰতীয় মেছেজিং এপ যিয়ে আমেৰিকাৰ মেছেজিং এপ হোৱাটছএপক কঠিন প্ৰত্যাহ্বান দিছিল, কিন্তু এতিয়া এই এপটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে । ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কবিন ভাৰতী মিট্টালে নিজেই প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁ এতিয়া এই এপটো বন্ধ কৰি দিছে । এই এপটোৱে এটা আকৰ্ষণীয় মেছেজিং এপ হিচাপে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল যদিও তাৰ পিছত ই গেমিং উদ্যোগত প্ৰৱেশ কৰিছিল । এতিয়া শেহতীয়াকৈ ভাৰত চৰকাৰৰ নতুন আইনৰ বাবে hike ৰ যাত্ৰাৰ অন্ত পৰিল ।
After regrouping with our investors and the team, I’ve made the difficult decision to wind down Hike completely.— Kavin (@kavinbm) September 13, 2025
Our US business, launched just nine months ago, is off to a strong start. But scaling globally would require a full recap, a reset that is not the best use of capital… pic.twitter.com/gzXG26fFtQ
2012 চনত আৰম্ভ হৈছিল
2012 চনত আৰম্ভ হোৱা hike মেচেঞ্জাৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত ক্ৰমান্বয়ে জনপ্ৰিয় হৈ উঠিছিল । কিন্তু 2021 চনত কোম্পানীটোৱে মেছেজিং এপটো বন্ধ কৰি ৰাছ নামৰ এটা ৰিয়েল মানি গেমিং প্লেটফৰ্ম মুকলি কৰে, য’ত কেৰম আৰু লুডোৰ দৰে গেমত নগদ ধনৰ পুৰস্কাৰ দিয়া হয় । চাৰি বছৰত ৰাছে এক কোটি ব্যৱহাৰকাৰী আৰু মুঠ ৰাজহ 50 কোটি ডলাৰৰ ওপৰত লাভ আদায় কৰে ।
মিট্টালে শেহতীয়াকৈ এটা পোষ্টত লিখিছে যে আমেৰিকাত আৰম্ভ হোৱা নতুন ব্যৱসায়টোৱে ভাল কাম কৰি আছে, কিন্তু ইয়াক বিশ্বজুৰি বৃদ্ধি কৰাটো “সময় আৰু মূলধনৰ বাবে ভাল ব্যৱহাৰ” নহ’ব ।
এসময়ত hike ক চফ্টবেংক, টাইগাৰ গ্ল’বেল আৰু টেনচেণ্টৰ দৰে বৃহৎ বিনিয়োগকাৰীয়ে সমৰ্থন কৰিছিল । 2016 চনত ইয়াৰ মূল্য 1.4 বিলিয়ন ডলাৰ হয় । 2025 চনত কাৰ্যকৰী হোৱা নতুন অনলাইন গেমিং আইনখনে নগদ পুৰস্কাৰৰ গেমৰ জগতখনক স্তম্ভিত কৰি তুলিছিল । ভাৰত চৰকাৰৰ এই নতুন আইনখনে ভাৰতৰ বহু কোম্পানীক প্ৰভাৱিত কৰিছিল আৰু বহু বন্ধ হৈ পৰিছিল।
লগতে পঢ়ক