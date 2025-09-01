হায়দৰাবাদ: এছিয়াৰ উচ্চ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ হিমবাহবোৰ ভয়ংকৰ হাৰত গলিছে, বছৰি 22 গিগাটনতকৈ অধিক বৰফ হেৰুৱাইছে, যিটো প্ৰায় 90 লাখ অলিম্পিক ছুইমিং পুলৰ সমতুল্য । ইউটা বিশ্ববিদ্যালয় আৰু ভাৰ্জিনিয়া টেকৰ গৱেষকসকলৰ যৌথ অধ্যয়নে এই উদ্বেগজনক পৰিস্থিতিৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি দেখুৱাইছে যে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন হিমবাহৰ অৱক্ষয়ৰ একমাত্ৰ কাৰণ নহয় । বৰষুণ আৰু বৰফৰ ঋতু অনুসৰি হোৱা পৰিৱৰ্তনে, বিশেষকৈ দক্ষিণ এছিয়াৰ বাৰিষাৰ সৈতে জড়িত পৰিৱৰ্তনেও এই দুৰ্বল অঞ্চলত হিমবাহৰ গলনাংকৰ সূচনা কৰিছে ।
ইউটা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা তথা গৱেষণাৰ মুখ্য লেখিকা সোণম শ্বেৰ্পাই কয়, “এই তথ্যসমূহে উজ্জ্বল কৰি তুলিছে যে দক্ষিণ এছিয়াৰ বাৰিষাৰ আধিপত্য থকা হিমালয় যেনে মধ্য হিমালয়, পশ্চিম হিমালয় আৰু পূব হিমালয় বিশেষভাৱে দুৰ্বল । যদি বাৰিষাৰ সময়ৰ আৰু তীব্ৰতাৰে পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে, তেন্তে ই বৰফৰ ক্ষতি ত্বৰান্বিত কৰিব পাৰে আৰু তলৰ লাখ লাখ লোকৰ পানীৰ উপলব্ধতাৰ ক্ষেত্ৰত ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব পাৰে ।”
হাই মাউণ্টেন এছিয়াক ‘তৃতীয় মেৰু’ বুলি জনা যায় কাৰণ ইয়াত আৰ্কটিক আৰু এন্টাৰ্কটিকৰ বাহিৰৰ বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ হিমবাহৰ বৰফৰ মজুত আছে । অঞ্চলটোৰ হিমবাহসমূহে সমগ্ৰ দক্ষিণ আৰু মধ্য এছিয়াৰ 1.4 বিলিয়নতকৈ অধিক লোকক মিঠা পানী যোগান ধৰা হ্ৰদ আৰু নদীসমূহক খাদ্য যোগান ধৰে, যাৰ ফলত কৃষি, জলবিদ্যুৎ আৰু খোৱাপানী আদি অত্যাৱশকীয় সেৱাবোৰ অব্যাহত থাকে ।
ভাৰ্জিনিয়া টেকৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা তথা অধ্যয়নটোৰ সহ-লেখিকা চুছানা ৱেৰ্থে কয়, “গভীৰভাৱে চালে পাহাৰীয়া হিমবাহৰ স্ৰোত পিছুৱাই যোৱাৰ ফলত নদীৰ প্ৰবাহৰ মূল উৎসটো হিমবাহ গলিত হোৱাৰ পৰা বৰষুণলৈ স্থানান্তৰিত হ’ব, যাৰ ফলত ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে তলৰ অঞ্চলত খৰাং পৰিস্থিতিৰ আশংকা বৃদ্ধি পাব ।”
মধ্য হিমালয়ৰ দক্ষিণ অংশৰ ওখ হিমবাহবোৰ শীতকালত নহয়, গ্ৰীষ্মকালত জমা হয় । অধিক উচ্চতাত ঠাণ্ডা উষ্ণতাই বাৰ্ষিক বাৰিষাৰ বৰষুণক তীব্ৰ বৰফ পৰালৈ ৰূপান্তৰিত কৰে যিয়ে হিমবাহক খাদ্য প্ৰদান কৰে । উষ্ণতাই নিজেই গলনাংকক আগুৱাই লৈ যায় যদিও ই বৰষুণ আৰু বৰফ পৰাৰ ধৰণো সলনি কৰে । ইয়াৰ ফলত বৰষুণৰ বতৰ হ্ৰাস কৰিব পাৰে, বৰষুণৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পাব পাৰে বা হিমবাহত বৰফৰ পৰা বৰষুণলৈ স্থানান্তৰিত হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত হিমবাহত কম জমা হোৱাৰ বাবে আৰু অধিক গলনাংক ঘটিব পাৰে ।
হিমবাহৰ হ্ৰদৰ বিস্ফোৰণৰ বানপানীৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰে, যিটো জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত পিছুৱাই যোৱা হিমবাহসমূহে পিছুৱাই যোৱাৰ বাবে বিশ্বজুৰি পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহত ক্ৰমবৰ্ধমান ভাবুকি । ভূমিস্খলন আৰু নদীৰ বানপানীকে ধৰি অনুসৰণমূলক কেছকেডিং বিপদৰ সৈতে একেলগে অস্থিৰ হিমবাহে দুৰ্বল সম্প্ৰদায়সমূহক ধ্বংস কৰিব পাৰে ।
শ্বেৰ্পাই কয় যে এই বিপদ কেৱল দীৰ্ঘম্যাদী পানীৰ নাটনিৰ বাবেই নহয়, জীৱন আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰতি তাৎক্ষণিক ভাবুকিৰ বিষয়েও ।
মূল তথ্যসমূহৰ ভিতৰত আছে:
- মধ্য আৰু পশ্চিম হিমালয়ত বৰষুণৰ পৰিমাণ বৃদ্ধিৰ সৈতে বৰফৰ ক্ষতিৰ সম্পৰ্ক আছে, আনহাতে পূব অঞ্চলত বৰফৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পাব পাৰে ।
- হিমবাহ পিছুৱাই যোৱাৰ আৰ্হিয়ে প্ৰায় 3-4.5 বছৰ আৰু 5-8 বছৰৰ চক্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰে, যিয়ে বাৰিষাৰ আৰ্হিৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱৰ্তনশীলতাৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে ।
- হিমবাহৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত ভৱিষ্যতে হ’ব পৰা প্ৰভাৱৰ বিষয়ে ভালদৰে ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিবলৈ বৰষুণ আৰু তুষাৰপাতৰ সৈতে জড়িত জলবায়ুৰ চলকসমূহৰ ওপৰত নিৰীক্ষণ বৃদ্ধিৰ অতি প্ৰয়োজন ।
লগতে পঢ়ক