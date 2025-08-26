হায়দৰাবাদ: দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী হিৰো মট’কৰ্পে শেহতীয়াকৈ মুকলি কৰিছে নতুন হিৰো গ্লেমাৰ এক্স 125 যিটো এই ছেগমেণ্টত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নতুন বৈশিষ্ট্য আৰু ক্ৰুজ কণ্ট্ৰ’লৰ সৈতে মুকলি কৰা হৈছে । এতিয়া হিৰো মট’কৰ্পে মুকলি কৰিছে নিজৰ আপডেট কৰা Hero Xtreme 125R ছিংগল ছিটাৰ, যাৰ মূল্য 1 লাখ টকা (এক্স শ্ব’ৰুম) ।
Hero Xtreme 125R ৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট
কোম্পানীটোৱে সদায় নিজৰ Hero Xtreme 125R স্প্লিট-চিট চেটআপৰ সৈতে বিক্ৰী কৰি আহিছে, যিটো ইয়াৰ স্প’ৰ্টীৰ সৈতে মিল আছে। অৱশ্যে এতিয়া হিৰো মট’কৰ্পে কোনো লঞ্চ ইভেণ্ট নোহোৱাকৈ ইয়াৰ ৱেবছাইটত ইয়াৰ নতুন একক আসনৰ ভেৰিয়েণ্ট আপডেট কৰিছে, যাৰ মূল্য 1 লাখ টকা ।
ইয়াৰ মূল্য স্প্লিট চিট আই বি এছ ভেৰিয়েণ্টৰ ওপৰত, যাৰ মূল্য 98,425 টকা, কিন্তু স্প্লিট চিট এ বি এছ ভেৰিয়েণ্টৰ ঠিক তলত, যাৰ মূল্য 1.02 লাখ টকা । ইয়াৰ মূল্য 1 লাখ টকা আৰু ই সদ্য মুকলি কৰা হিৰো গ্লেমাৰ এক্সৰ টপ-ভেৰিয়েণ্টৰ সৈতে একে ।
অৱশ্যে হিৰো গ্লেমাৰ এক্সত ৰাইড বাই ৱায়াৰ আৰু ক্ৰুজ কণ্ট্ৰল প্ৰযুক্তি পোৱা গৈছে, আনহাতে Hero Xtreme 125R ত আছে একক চেনেল এবিএছ । Hero Xtreme 125R ৰ একক আসনৰ ভেৰিয়েণ্টে আৰোহী অথবা পাচৰ আসনত বহা লোকজনৰ আৰামৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰিকতা যোগ কৰিছে যদিও স্প্লিট চিটৰ ভেৰিয়েণ্টৰ স্প’ৰ্টী আবেদন কম ।
Hero Xtreme 125R ৰ পাৱাৰট্ৰেইন
উল্লেখ্য যে টিভিএছ ৰেইডাৰৰ একক আসনৰ ভেৰিয়েন্ট ইয়াৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপেও উপলব্ধ, যাৰ মূল্য 93,865 টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম)। Hero Xtreme 125R ত গ্লেমাৰ এক্সৰ দৰেই 127.7 চিচি ইঞ্জিন আছে, যিয়ে 11.5 বিএইচপি শক্তি আৰু 10.5 এনএম উৎপাদন কৰে আৰু ইয়াক 5 স্পীড গিয়াৰবক্সৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে ।
