জি এছ টি 2.0 ৰ প্ৰভাৱ: হ্ৰাস পালে Hero MotoCorp ৰ স্কুটাৰ আৰু মটৰ চাইকেলৰ দাম

জি এছ টি 2.0 সংস্কাৰৰ বাবে হিৰো মট’কৰ্পে নিজৰ বাহনৰ মূল্য হ্ৰাস কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । 22 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ’ব এই নতুন মূল্য।

Hero Destini 125 (Hero MotoCorp)
হায়দৰাবাদ: থলুৱা দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী হিৰো মট’কৰ্পে জি এছ টি 2.0 সংস্কাৰৰ বাবে নিজৰ বাহনৰ মূল্য হ্ৰাস কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । 22 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ’ব এই নতুন মূল্য ।কোম্পানীটোৱে নিজৰ সকলো ইণ্টাৰনেল কম্বচন স্কুটাৰ (ICE) আৰু মটৰ চাইকেলৰ মূল্য হ্ৰাস কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ।

দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৱে কয় যে মডেল আৰু ভেৰিয়েণ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তেওঁলোকৰ সামগ্ৰীৰ মূল্য 16 হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত হ্ৰাস কৰা হ’ব । মন কৰিবলগীয়া যে এই কৰ্তনৰ ফলত হিৰোৰ ডিলাৰশ্বিপৰ জৰিয়তে বিক্ৰী হোৱা হাৰ্লি ডেভিডছন X440 গাড়ীত কোনো প্ৰভাৱ নপৰে । ইয়াৰ বিপৰীতে 22 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা মটৰ চাইকেলখন অধিক দামী হৈ পৰিব ।

আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে, শেহতীয়া জি এছ টি সংস্কাৰ অনুসৰি 350 CC ৰ তলৰ ক্ষমতা থকা দুচকীয়া বাহনত এতিয়া 18 শতাংশ জি এছ টি আদায় কৰা হ’ব । 350 CC তকৈ অধিক ক্ষমতা থকা বাইকত পূৰ্বে 28 শতাংশ জিএছটি আদায় কৰা হৈছিল । এই বৃহৎ স্থানচ্যুতিৰ মডেলসমূহত এতিয়া 40 শতাংশ জি এছ টি আৰোপ কৰা হ’ব, যিটো পূৰ্বতকৈ অধিক।

হিৰো মট’কৰ্পৰ স্কুটাৰৰ দাম

স্কুটাৰৰ মডেল হ্ৰাস পোৱা পৰিমাণ
Hero Destiny 7,197 টকা
Hero Pleasure+ 6,417 টকা
Hero Xoom 6,597 টকা
Hero Xoom 7,291 টকা
Hero Xoom 11,602 টকা

হিৰো মট’কৰ্প স্কুটাৰৰ কথা ক’বলৈ গ’লে হিৰো ডেষ্টিনি125 ৰ মূল্য 7197 টকালৈ হ্ৰাস কৰাৰ বিপৰীতে হিৰো প্লেজাৰ+ৰ মূল্য 6417 টকালৈ হ্ৰাস কৰা হ’ব । হিৰো Xoom পৰিয়ালৰ কথা ক’বলৈ গ’লে Hero Xoom 160 ৰ মূল্য 11,602 টকা কৰ্তন কৰা হ’ব । হিৰো Xoom 110 আৰু 125 ৰ মূল্য ক্ৰমে 6597 আৰু 7291 টকা হ্ৰাস কৰা হ’ব ।

Hero Xoom 160 (Hero MotoCorp)

লগতে কোম্পানীটোৰ বাইকৰ কথা ক’বলৈ গ’লে Hero Karizma 210 ৰ দাম 15,743 টকা পৰ্যন্ত হ্ৰাস পাবলৈ গৈ আছে । ইয়াৰ উপৰিও হিৰো এক্সপালছ 210 আৰু হিৰো এক্সট্ৰিম 250 R ৰ মূল্য ক্ৰমে 14,516 আৰু 14,055 টকা হ্ৰাস কৰা হ’ব । হিৰো এক্সট্ৰিম 160R আৰু 125 R ৰ মূল্য ক্ৰমে 10,985 আৰু 8,010 টকা হ্ৰাস পাব ।

হিৰো মট'কৰ্প কমিউটাৰ বাইকৰ মূল্য

Hero Xtreme 250R (Hero MotoCorp)
মটৰ চাইকেলৰ মডেল হ্ৰাস পোৱা পৰিমাণ
Hero Charisma 210 15,743 টকা
Hero Xpulse 14,516 টকা
Hero Xtreme 250R 14,055 টকা
Hero Xtreme 160R 10,985 টকা
Hero Xtreme 125R 8,010 টকা
Hero Glamor X 7,813 টকা
Hero Splendor+ 6,820 টকা
Hero Super Splendor 7,254 টকা
Hero HF Deluxe 5,805 টকা
Hero Passion+ 6,500 টকা

কোম্পানীটোৰ মটৰ চাইকেলৰ কথা ক’বলৈ গ’লে নতুন হিৰো গ্লেমাৰ এক্সৰ মূল্য 7813 টকা পৰ্যন্ত হ্ৰাস কৰা হ’ব । হিৰো স্প্লেণ্ডাৰ+ আৰু ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰৰ মূল্য ক্ৰমে 6,820 আৰু 7,254 টকা কৰ্তন কৰা হ’ব । ইয়াৰ উপৰিও হিৰো এইচ এফ ডিলাক্স আৰু পেচন+ৰ মূল্য ক্ৰমে 5,805 আৰু 6,500 টকা পৰ্যন্ত হ’ব । মন কৰিবলগীয়া যে হিৰোৱে নিজৰ ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰ ভিডা ৰেঞ্জৰ মূল্যৰ বিষয়ে কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই ।

Hero Passion+ (Hero MotoCorp)

