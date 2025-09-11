জি এছ টি 2.0 ৰ প্ৰভাৱ: হ্ৰাস পালে Hero MotoCorp ৰ স্কুটাৰ আৰু মটৰ চাইকেলৰ দাম
জি এছ টি 2.0 সংস্কাৰৰ বাবে হিৰো মট’কৰ্পে নিজৰ বাহনৰ মূল্য হ্ৰাস কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । 22 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ’ব এই নতুন মূল্য।
হায়দৰাবাদ: থলুৱা দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী হিৰো মট’কৰ্পে জি এছ টি 2.0 সংস্কাৰৰ বাবে নিজৰ বাহনৰ মূল্য হ্ৰাস কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । 22 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ’ব এই নতুন মূল্য ।কোম্পানীটোৱে নিজৰ সকলো ইণ্টাৰনেল কম্বচন স্কুটাৰ (ICE) আৰু মটৰ চাইকেলৰ মূল্য হ্ৰাস কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ।
দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৱে কয় যে মডেল আৰু ভেৰিয়েণ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তেওঁলোকৰ সামগ্ৰীৰ মূল্য 16 হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত হ্ৰাস কৰা হ’ব । মন কৰিবলগীয়া যে এই কৰ্তনৰ ফলত হিৰোৰ ডিলাৰশ্বিপৰ জৰিয়তে বিক্ৰী হোৱা হাৰ্লি ডেভিডছন X440 গাড়ীত কোনো প্ৰভাৱ নপৰে । ইয়াৰ বিপৰীতে 22 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা মটৰ চাইকেলখন অধিক দামী হৈ পৰিব ।
আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে, শেহতীয়া জি এছ টি সংস্কাৰ অনুসৰি 350 CC ৰ তলৰ ক্ষমতা থকা দুচকীয়া বাহনত এতিয়া 18 শতাংশ জি এছ টি আদায় কৰা হ’ব । 350 CC তকৈ অধিক ক্ষমতা থকা বাইকত পূৰ্বে 28 শতাংশ জিএছটি আদায় কৰা হৈছিল । এই বৃহৎ স্থানচ্যুতিৰ মডেলসমূহত এতিয়া 40 শতাংশ জি এছ টি আৰোপ কৰা হ’ব, যিটো পূৰ্বতকৈ অধিক।
হিৰো মট’কৰ্পৰ স্কুটাৰৰ দাম
|স্কুটাৰৰ মডেল
|হ্ৰাস পোৱা পৰিমাণ
|Hero Destiny
|7,197 টকা
|Hero Pleasure+
|6,417 টকা
|Hero Xoom
|6,597 টকা
|Hero Xoom
|7,291 টকা
|Hero Xoom
|11,602 টকা
হিৰো মট’কৰ্প স্কুটাৰৰ কথা ক’বলৈ গ’লে হিৰো ডেষ্টিনি125 ৰ মূল্য 7197 টকালৈ হ্ৰাস কৰাৰ বিপৰীতে হিৰো প্লেজাৰ+ৰ মূল্য 6417 টকালৈ হ্ৰাস কৰা হ’ব । হিৰো Xoom পৰিয়ালৰ কথা ক’বলৈ গ’লে Hero Xoom 160 ৰ মূল্য 11,602 টকা কৰ্তন কৰা হ’ব । হিৰো Xoom 110 আৰু 125 ৰ মূল্য ক্ৰমে 6597 আৰু 7291 টকা হ্ৰাস কৰা হ’ব ।
লগতে কোম্পানীটোৰ বাইকৰ কথা ক’বলৈ গ’লে Hero Karizma 210 ৰ দাম 15,743 টকা পৰ্যন্ত হ্ৰাস পাবলৈ গৈ আছে । ইয়াৰ উপৰিও হিৰো এক্সপালছ 210 আৰু হিৰো এক্সট্ৰিম 250 R ৰ মূল্য ক্ৰমে 14,516 আৰু 14,055 টকা হ্ৰাস কৰা হ’ব । হিৰো এক্সট্ৰিম 160R আৰু 125 R ৰ মূল্য ক্ৰমে 10,985 আৰু 8,010 টকা হ্ৰাস পাব ।
হিৰো মট'কৰ্প কমিউটাৰ বাইকৰ মূল্য
|মটৰ চাইকেলৰ মডেল
|হ্ৰাস পোৱা পৰিমাণ
|Hero Charisma 210
|15,743 টকা
|Hero Xpulse
|14,516 টকা
|Hero Xtreme 250R
|14,055 টকা
|Hero Xtreme 160R
|10,985 টকা
|Hero Xtreme 125R
|8,010 টকা
|Hero Glamor X
|7,813 টকা
|Hero Splendor+
|6,820 টকা
|Hero Super Splendor
|7,254 টকা
|Hero HF Deluxe
|5,805 টকা
|Hero Passion+
|6,500 টকা
কোম্পানীটোৰ মটৰ চাইকেলৰ কথা ক’বলৈ গ’লে নতুন হিৰো গ্লেমাৰ এক্সৰ মূল্য 7813 টকা পৰ্যন্ত হ্ৰাস কৰা হ’ব । হিৰো স্প্লেণ্ডাৰ+ আৰু ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰৰ মূল্য ক্ৰমে 6,820 আৰু 7,254 টকা কৰ্তন কৰা হ’ব । ইয়াৰ উপৰিও হিৰো এইচ এফ ডিলাক্স আৰু পেচন+ৰ মূল্য ক্ৰমে 5,805 আৰু 6,500 টকা পৰ্যন্ত হ’ব । মন কৰিবলগীয়া যে হিৰোৱে নিজৰ ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰ ভিডা ৰেঞ্জৰ মূল্যৰ বিষয়ে কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই ।
