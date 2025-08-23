ETV Bharat / technology

নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশে গুৱাহাটী তাৰকাগৃহৰ অত্যাধুনিক মাল্টি এক্টিভিটি কেন্দ্ৰ - GUWAHATI PLANETARIUM

গুৱাহাটী তাৰকাগৃহত শীঘ্ৰে সংযোজন হ’ব অত্যাধুনিক মাল্টি এক্টিভিটি কেন্দ্ৰৰ ৷ কি কি সুবিধা উপলব্ধ থাকিব এই কেন্দ্ৰটোত জানো আহক ---

Guwahati Planetarium's Multi-Activity Centre Nears Completion
গুৱাহাটী তাৰকাগৃহৰ মুখ্যদ্বাৰ (ETV Bharat Assam)
Published : August 23, 2025 at 5:16 PM IST

গুৱাহাটী, 23 আগষ্ট: বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি চৰ্চাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী শিক্ষাৰ্থী তথা দৰ্শকসকলৰ বাবে সুখবৰ । শীঘ্ৰেই গুৱাহাটী তাৰকাগৃহত হ'ব নতুন সংযোজন । চলিত বৰ্ষৰ শেষত নৰূপত দেখা যাব গুৱাহাটীৰ তাৰকাগৃহটো । তাৰকাগৃহত শীঘ্ৰে সংযোজন হ’ব অত্যাধুনিক মাল্টি এক্টিভিটি চেন্টাৰ । এই কথা ETV Bharat ৰ আগত সদৰী কৰিলে গুৱাহাটী তাৰকাগৃহৰ তত্ত্বাৱধায়ক বাবুল চন্দ্ৰ বৰাই ।

কি থাকিব মাল্টি এক্টিভিটি চেন্টাৰত ?

ETV Bharat ৰ আগত গুৱাহাটী তাৰকাগৃহৰ তত্ত্বাৱধায়ক বাবুল চন্দ্ৰ বৰা (ETV Bharat Assam)

তত্ত্বাৱধায়ক বাবুল চন্দ্ৰ বৰাই এই সন্দৰ্ভত কয় ," মহাকাশ বিজ্ঞানৰ আৰু জ্যোতি বিজ্ঞানৰ প্ৰতি জনসাধাৰণৰ লগতে ছাত্ৰী-ছাত্ৰীৰ মাজত জনপ্ৰিয়তা কৰাৰ উদ্দেশ্যে মাল্টি এক্টিভিটি চেন্টাৰটোৰ প্ৰকল্পটো লোৱা হৈছে । অসমৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগৰ দ্বাৰা পৰিচালিত গুৱাহাটী তাৰকাগৃহত নতুনকৈ সংযোজন হ'বলৈ গৈ আছে মাল্টি এক্টিভিটি চেন্টাৰ (MULTI ACTIVITY CENTER) । বৰ্তমান এই চেন্টাৰটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে । প্ৰায় 20 কোটি টকা বাজেটেৰে 2020 চনৰ পৰা নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হোৱা কেন্দ্ৰটো লোক নিৰ্মাণ বিভাগে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাই আছে ।"

Guwahati Planetarium's Multi-Activity Centre Nears Completion
অত্যাধুনিক মাল্টি এক্টিভিটি কেন্দ্ৰটোৰ ব্লুপ্ৰিণ্ট (ETV Bharat Assam)

তেওঁ পুনৰ কয়, "কেন্দ্ৰটোত 15 ডি থিয়েটাৰ ,আধুনিক সকলো সা-সুবিধাৰ লগতে 150 আসনৰ ব্যৱস্থা থকা প্ৰেক্ষাগৃহ, বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সকলো বিষয়ৰ গেলাৰী, মহাকাশ সম্পৰ্কীয় গেলাৰী, ভি আৰ ষ্টুডিঅ', ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী আদি থাকিব । চলিত বৰ্ষৰ শেষত দুটা পৰ্যায়ত নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ব কেন্দ্ৰটোৰ । প্ৰথম পৰ্যায়ত চলিত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ আশা কৰা হৈছে । প্ৰথম পৰ্যায়ত 15 ডি থিয়েটাৰ আৰু আধুনিক সকলো সা-সুবিধা থকা প্ৰেক্ষাগৃহৰ কাম সম্পূৰ্ণ হয় । এইটো অসমৰ প্ৰথম 15 ডি থিয়েটাৰ হ'ব । য'ত দৰ্শনাৰ্থীসকলে মহাকাশ সম্পৰ্কীয় দৰ্শনী উপভোগ কৰিব পাৰিব । তদুপৰি দ্বিতীয় পৰ্যায়ত বিজ্ঞানৰ সকলো বিষয়ৰ গেলাৰী, মহাকাশ সম্পৰ্কীয় গেলাৰী , ভি আৰ ষ্টুডিঅ' , ডিজিটেল লাইব্ৰেৰীৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব । দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ কাম 2027 ৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে । এই চেন্টাৰটোৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিশেষ আকৰ্ষণ কৰিব বুলি আমি আশাবাদী ।"

Guwahati Planetarium's Multi-Activity Centre Nears Completion
নিৰ্মীয়মাণ অৱস্থাত থকা অত্যাধুনিক মাল্টি এক্টিভিটি কেন্দ্ৰটো (ETV Bharat Assam)

বৰ্তমান গুৱাহাটী তাৰকাগৃহত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা আছে

Guwahati Planetarium's Multi-Activity Centre Nears Completion
গুৱাহাটী তাৰকাগৃহ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ কয় , "তাৰকাগৃহত তাৰকাগৃহৰ দৰ্শনী দৈনিক অসমীয়া আৰু ইংৰাজী হিন্দী তিনিটা ভাষাতেই আকাশ-বিজ্ঞান সম্পৰ্কীয় শ্ব’ প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । জ্যোতি বিজ্ঞানৰ গেলাৰী , মেটাভাৰ্চ (metavers) ৰ উপৰিও সূৰ্য গ্ৰহণ, চন্দ্ৰ গ্ৰহণ, গ্ৰহসংযোগ, ধুমকেতু দর্শন আদি বিশেষ মহাকাশীয় ঘটনা পৰিঘটনাৰ সময়ত মুক্ত আকাশত টেলিস্কোপৰ জৰিয়তে পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্হা কৰা হয় ।" তেওঁ লগতে কয় , আমাৰ দুটা ভ্ৰাম্যমাণ তাৰকাগৃহ আছে । এই তাৰকাগৃহ দুটাৰ জৰিয়তে যিবোৰ স্থানৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী গুৱাহাটী তাৰকাগৃহলৈ আহিব নোৱাৰে সেই ভিতৰুৱা অঞ্চললৈ গৈ প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । জ্যোতি বিজ্ঞান জনপ্ৰিয়কৰণৰ বাবে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।

Guwahati Planetarium's Multi-Activity Centre Nears Completion
গুৱাহাটী তাৰকাগৃহত দৰ্শনাৰ্থী (ETV Bharat Assam)

ৰাজ্যৰ ক’ত ক’ত তাৰকা গৃহ আছে ?

Guwahati Planetarium's Multi-Activity Centre Nears Completion
গুৱাহাটী তাৰকাগৃহত দৰ্শনাৰ্থী (ETV Bharat Assam)

গুৱাহাটী তাৰকাগৃহকে ধৰি ৰাজ্যৰ আন পাঁচটা স্থানত তাৰকাগৃহ আছে । গুৱাহাটী, যোৰহাট, লখিমপুৰ, নলবাৰী, কোকৰাঝাৰ । তদুপৰি নতুনকৈ কলিয়াবৰ, ডিফু, ডিব্ৰুগড়কে ধৰি ছটা স্থানত তাৰকাগৃহ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব । উল্লেখ্য যে, গুৱাহাটী তাৰকাগৃহ কেৱল বিনোদনৰ স্থান নহয়, ই শিক্ষামূলক কেন্দ্ৰ । ইয়াৰ জৰিয়তে গুৱাহাটী আৰু অসমৰ শিশুসকল, শিক্ষাৰ্থী আৰু বিজ্ঞানপ্ৰেমীসকলে মহাকাশ বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় ন ন তথ্য লাভ কৰে ।

Guwahati Planetarium's Multi-Activity Centre Nears Completion
গুৱাহাটী তাৰকাগৃহ (ETV Bharat Assam)

