গুৱাহাটী, 23 আগষ্ট: বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি চৰ্চাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী শিক্ষাৰ্থী তথা দৰ্শকসকলৰ বাবে সুখবৰ । শীঘ্ৰেই গুৱাহাটী তাৰকাগৃহত হ'ব নতুন সংযোজন । চলিত বৰ্ষৰ শেষত নৰূপত দেখা যাব গুৱাহাটীৰ তাৰকাগৃহটো । তাৰকাগৃহত শীঘ্ৰে সংযোজন হ’ব অত্যাধুনিক মাল্টি এক্টিভিটি চেন্টাৰ । এই কথা ETV Bharat ৰ আগত সদৰী কৰিলে গুৱাহাটী তাৰকাগৃহৰ তত্ত্বাৱধায়ক বাবুল চন্দ্ৰ বৰাই ।
কি থাকিব মাল্টি এক্টিভিটি চেন্টাৰত ?
তত্ত্বাৱধায়ক বাবুল চন্দ্ৰ বৰাই এই সন্দৰ্ভত কয় ," মহাকাশ বিজ্ঞানৰ আৰু জ্যোতি বিজ্ঞানৰ প্ৰতি জনসাধাৰণৰ লগতে ছাত্ৰী-ছাত্ৰীৰ মাজত জনপ্ৰিয়তা কৰাৰ উদ্দেশ্যে মাল্টি এক্টিভিটি চেন্টাৰটোৰ প্ৰকল্পটো লোৱা হৈছে । অসমৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগৰ দ্বাৰা পৰিচালিত গুৱাহাটী তাৰকাগৃহত নতুনকৈ সংযোজন হ'বলৈ গৈ আছে মাল্টি এক্টিভিটি চেন্টাৰ (MULTI ACTIVITY CENTER) । বৰ্তমান এই চেন্টাৰটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে । প্ৰায় 20 কোটি টকা বাজেটেৰে 2020 চনৰ পৰা নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হোৱা কেন্দ্ৰটো লোক নিৰ্মাণ বিভাগে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাই আছে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "কেন্দ্ৰটোত 15 ডি থিয়েটাৰ ,আধুনিক সকলো সা-সুবিধাৰ লগতে 150 আসনৰ ব্যৱস্থা থকা প্ৰেক্ষাগৃহ, বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সকলো বিষয়ৰ গেলাৰী, মহাকাশ সম্পৰ্কীয় গেলাৰী, ভি আৰ ষ্টুডিঅ', ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী আদি থাকিব । চলিত বৰ্ষৰ শেষত দুটা পৰ্যায়ত নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ব কেন্দ্ৰটোৰ । প্ৰথম পৰ্যায়ত চলিত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ আশা কৰা হৈছে । প্ৰথম পৰ্যায়ত 15 ডি থিয়েটাৰ আৰু আধুনিক সকলো সা-সুবিধা থকা প্ৰেক্ষাগৃহৰ কাম সম্পূৰ্ণ হয় । এইটো অসমৰ প্ৰথম 15 ডি থিয়েটাৰ হ'ব । য'ত দৰ্শনাৰ্থীসকলে মহাকাশ সম্পৰ্কীয় দৰ্শনী উপভোগ কৰিব পাৰিব । তদুপৰি দ্বিতীয় পৰ্যায়ত বিজ্ঞানৰ সকলো বিষয়ৰ গেলাৰী, মহাকাশ সম্পৰ্কীয় গেলাৰী , ভি আৰ ষ্টুডিঅ' , ডিজিটেল লাইব্ৰেৰীৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব । দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ কাম 2027 ৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে । এই চেন্টাৰটোৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিশেষ আকৰ্ষণ কৰিব বুলি আমি আশাবাদী ।"
বৰ্তমান গুৱাহাটী তাৰকাগৃহত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা আছে
তেওঁ কয় , "তাৰকাগৃহত তাৰকাগৃহৰ দৰ্শনী দৈনিক অসমীয়া আৰু ইংৰাজী হিন্দী তিনিটা ভাষাতেই আকাশ-বিজ্ঞান সম্পৰ্কীয় শ্ব’ প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । জ্যোতি বিজ্ঞানৰ গেলাৰী , মেটাভাৰ্চ (metavers) ৰ উপৰিও সূৰ্য গ্ৰহণ, চন্দ্ৰ গ্ৰহণ, গ্ৰহসংযোগ, ধুমকেতু দর্শন আদি বিশেষ মহাকাশীয় ঘটনা পৰিঘটনাৰ সময়ত মুক্ত আকাশত টেলিস্কোপৰ জৰিয়তে পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্হা কৰা হয় ।" তেওঁ লগতে কয় , আমাৰ দুটা ভ্ৰাম্যমাণ তাৰকাগৃহ আছে । এই তাৰকাগৃহ দুটাৰ জৰিয়তে যিবোৰ স্থানৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী গুৱাহাটী তাৰকাগৃহলৈ আহিব নোৱাৰে সেই ভিতৰুৱা অঞ্চললৈ গৈ প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । জ্যোতি বিজ্ঞান জনপ্ৰিয়কৰণৰ বাবে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
ৰাজ্যৰ ক’ত ক’ত তাৰকা গৃহ আছে ?
গুৱাহাটী তাৰকাগৃহকে ধৰি ৰাজ্যৰ আন পাঁচটা স্থানত তাৰকাগৃহ আছে । গুৱাহাটী, যোৰহাট, লখিমপুৰ, নলবাৰী, কোকৰাঝাৰ । তদুপৰি নতুনকৈ কলিয়াবৰ, ডিফু, ডিব্ৰুগড়কে ধৰি ছটা স্থানত তাৰকাগৃহ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব । উল্লেখ্য যে, গুৱাহাটী তাৰকাগৃহ কেৱল বিনোদনৰ স্থান নহয়, ই শিক্ষামূলক কেন্দ্ৰ । ইয়াৰ জৰিয়তে গুৱাহাটী আৰু অসমৰ শিশুসকল, শিক্ষাৰ্থী আৰু বিজ্ঞানপ্ৰেমীসকলে মহাকাশ বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় ন ন তথ্য লাভ কৰে ।
