গুগলৰ 2024 বৰ্ষৰ শ্ৰেষ্ঠ এপ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা সংযুক্ত ফেশ্বন এপ

এছিয়া-পেচিফিক ডেভেল’পাৰসকলে মনোৰঞ্জন এপছ শাখাত বিশ্বব্যাপী বঁটাৰ এক তৃতীয়াংশ লাভ কৰে, বিশেষকৈ মোবাইল-ফ্ৰেইণ্ডলী, চুটি-ফৰ্মৰ কন্টেন্টৰ সৈতে চীন আৰু কোৰিয়াই শক্তিশালী দেশ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰে । চীনৰ DramaBox - ষ্ট্ৰিম ড্ৰামা শ্বৰ্টছ ইণ্ডোনেছিয়া আৰু হংকঙৰ “Best for Fun” বিজয়ী ।

হায়দৰাবাদ : গুগলে শেহতীয়াকৈ Google Play’s 2024 Best of Awards ঘোষণা কৰে ৷ বছৰটোৰ আটাইতকৈ সৃষ্টিশীল এপ আৰু গেমসমূহক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হয় । এছিয়া-পেচিফিক ডেভেলপাৰসকলে 60% তকৈ অধিক বঁটা লাভ কৰে ।

জাপানত মাংগা এপসমূহৰ উন্নতি অব্যাহত আছিল, য’ত গুগলে শেহতীয়াকৈ প্লেত এটা নিৰ্দিষ্ট কমিক্স স্থান মুকলি কৰিছে ৷ যাতে অনুৰাগীসকলক নতুন এপ আৰু বিষয়বস্তু আৱিষ্কাৰ কৰাত সহায় কৰিব পৰা যায় । "শ্ৰেষ্ঠ এপ" বঁটা লাভ কৰা SHOGAKUKAN INC ৰ MangaONE এ ইয়াৰ দশম বৰ্ষপূৰ্তি উদযাপনৰ বাবে ইয়াৰ আন্তঃপৃষ্ঠ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি মাংগা অনুৰাগীসকলক তেওঁলোকৰ প্ৰিয় শিৰোনাম উপভোগ কৰাৰ এক নতুন উপায় প্ৰদান কৰে । ৱেবটুনৰ বাবে বিশেষভাৱে ডিজাইন কৰা SHUEISHA INC.ৰ এটা নতুন এপ JumpTOON-এ "Best for Fun" বঁটা লাভ কৰে ।

এআইয়েও এপৰ অভিজ্ঞতাক ক্ৰমান্বয়ে ৰূপান্তৰিত কৰিছে আৰু এছিয়া-পেচিফিকৰ ডেভেল’পাৰসকল আগবাঢ়িছে । ভাৰতত প্ৰায় 1000 এপ আৰু গেমত এআই প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । এটা উদাহৰণ হ'ল Hey Alle's Alle - Your AI Fashion Stylist, যিয়ে অনুষ্ঠান, শৰীৰৰ ধৰণ আৰু মুখৰ বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি AI-চালিত ব্যক্তিগতকৃত শৈলীৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় । এই এপটোৱে দেশৰ "বেষ্ট এপ" আৰু "বেষ্ট ফৰ ফান" দুয়োটা বঁটা লাভ কৰে ।

চীনৰ ষ্টাৰী টেকে ৱিনকিট - এআই ভিডিঅ’ এনহান্সাৰৰ জৰিয়তেও ঢৌ তুলিছিল, যিটো এপেৰে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে কাষ্টম ভিডিঅ’ আৰু এনিমেটেড অৱতাৰ তৈয়াৰ কৰিব পাৰে, এছিয়া-পেচিফিক কেইবাখনো বজাৰত “Best Hidden Gem” বঁটা লাভ কৰিছিল ।