হায়দৰাবাদ: বিশ্বৰ আগশাৰীৰ এক প্ৰযুক্তি কোম্পানী গুগলে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিশাখাপট্টনমত হাইপাৰস্কেল ডাটা চেণ্টাৰ স্থাপন কৰিছে । প্ৰায় 50,000 কোটি টকা বিনিয়োগেৰে এইটো হ’ব আমেৰিকাৰ বাহিৰৰ গুগলৰ আটাইতকৈ বৃহৎ সুবিধা আৰু এছিয়াৰ সবাতোকৈ বৃহৎ হাইপাৰস্কেল ডাটা চেণ্টাৰ ।
কেন্দ্ৰীয় উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰণালয়ৰ অংশ ইনভেষ্ট ইণ্ডিয়াই X ত পোষ্ট কৰা এটা পোষ্ট অনুসৰি এই প্ৰকল্পটোক গেম চেঞ্জাৰ হিচাপে দেখা গৈছে যিয়ে ভাৰতক বিশ্বৰ ডিজিটেল ইক’চিষ্টেমৰ আগশাৰীৰ স্থানত স্থান দিব । এই সুবিধাই গুগল ক্লাউড, চাৰ্চ, ইউটিউব আৰু এআই-চালিত এপ্লিকেচনৰ মেৰুদণ্ড সমৰ্থন কৰিব, উদ্যোগ, ষ্টাৰ্টআপ আৰু চৰকাৰী প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ পূৰণ কৰিব ।
তথ্য সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰা হৈছে
ডাটা চেণ্টাৰে ভাৰতীয় তথ্য দেশৰ ভিতৰতে সংৰক্ষণ কৰাটো নিশ্চিত কৰিব, ডাটা সুৰক্ষা আৰু সম্ভাৱ্য চুৰিৰ ওপৰত দীৰ্ঘদিনীয়া উদ্বেগক সমাধান কৰিব । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংযোগ বৃদ্ধিৰ বাবে বিশাখাপট্টনম কেন্দ্ৰক বিশ্বব্যাপী নেটৱৰ্কৰ সৈতে সংযোগ কৰিবলৈ তিনিটা চাবমেৰিন কেবলৰ বাবে লেণ্ডিং ষ্টেচন স্থাপন কৰা হ’ব । মুম্বাইত বৰ্তমানৰ গুগল পিয়ৰিং আৰু কেচ চাৰ্ভাৰৰ সহায়ত ডাৰ্ক ফাইবাৰ সংযোগ ব্যৱহাৰ কৰি ডাটা ৰুটিং দ্ৰুত আৰু খৰচী হ’ব ।
বিশাখাপট্টনমৰ উপকূলীয় স্থান কৌশলগতভাৱে বাছি লোৱা হৈছিল, কিয়নো হাইপাৰস্কেল ডাটা চেণ্টাৰ শীতল কৰিবলৈ বৃহৎ পৰিমাণৰ পানীৰ প্ৰয়োজন হয় ।
নিয়োগ প্ৰজন্ম
এই প্ৰকল্পটোৱে কৰ্মসংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত এক বৃহৎ উত্থান ঘটাব বুলি আশা কৰা হৈছে । উদ্যোগৰ অনুমানৰ ভিত্তিত 2 কোটি টকাৰ আই টি বিনিয়োগে এটা প্ৰত্যক্ষ চাকৰিৰ সৃষ্টি কৰে । 50,000 কোটি টকা বিনিয়োগ কৰাৰ লগে লগে পৰ্যায়ক্ৰমে প্ৰায় 25,000 প্ৰত্যক্ষ চাকৰিৰ সৃষ্টি হ’ব, আনহাতে আনুষংগিক উদ্যোগ, লজিষ্টিক আৰু সেৱাৰ জৰিয়তে আন 50,000 পৰোক্ষ চাকৰিৰ আশা কৰা হৈছে ।
নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ কেন্দ্ৰবিন্দু
ডাটা চেণ্টাৰৰ পৰিচালনা আৰু শীতলতাৰ বিশাল বিদ্যুতৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিবলৈ গুগলে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্ৰকল্পত প্ৰায় 20,000 কোটি টকা বিনিয়োগ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । কোম্পানীটোৱে এই কেন্দ্ৰটো 100% নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰে চলোৱাৰ লক্ষ্য ৰাখিছে, য’ত উপকূলৰ কাষেৰে সাগৰৰ ঢৌ ব্যৱহাৰ কৰি ক্ষুদ্ৰ জল প্ৰকল্পও আছে, যিটো পদ্ধতি ইতিমধ্যে আমেৰিকাৰ কোম্পানীসমূহে অনুসৰণ কৰি আছে ।
অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ ওপৰত গ্ল'বেল স্পটলাইট
এই বিকাশে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ প্ৰতি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি ডিজিটেল অৰ্থনীতিৰ সম্ভাৱ্য কেন্দ্ৰ হিচাপে ইয়াৰ স্থিতি শক্তিশালী কৰিছে । বিষয়াসকলে লক্ষ্য কৰিছে যে এই প্ৰকল্পই ভাৰতৰ প্ৰযুক্তিগত আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী কৰাই নহয়, ভাৰতক বিশ্বব্যাপী ডিজিটেল হাব হিচাপে আস্থা বৃদ্ধি কৰিব ।
