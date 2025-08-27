হায়দৰাবাদ: এণ্ড্ৰ’ইড অপাৰেটিং ছিষ্টেমৰ বেছিভাগ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে নিজৰ ডিভাইচত গুগল প্লে ষ্ট’ৰৰ পৰা এপ ডাউনলোড কৰে যদিও কিছুমানে বাহ্যিক উৎসৰ পৰাও এপ ইনষ্টল কৰে, যাক “চাইডলোডিং” বুলি কোৱা হয় । ডেভেল’পাৰসকলে গুগলৰ অনুমোদন প্ৰক্ৰিয়া বা পৰিচয় পৰীক্ষণক বাইপাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ বাবে প্লে ষ্ট’ৰত বহুতো সঁজুলি উপলব্ধ নহয় । এই সকলোবোৰ ক্ষতিকাৰক এপৰ পৰা ব্যৱহাৰকাৰীক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ গুগলে নতুন নিয়ম উলিয়াইছে, যিয়ে অকৰ্তৃত্বশীল এপক ব্লক কৰিব পাৰে।
নতুন নিয়ম কি?
মেলৱেৰ বিয়পোৱাসকলক প্ৰতিহত কৰিবলৈ গুগলে বৃহৎ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ ওলাইছে । গুগলে ঘোষণা কৰিছে যে এতিয়া সকলো এপ ডেভেল’পাৰৰ পৰিচয় পৰীক্ষা কৰি এপটো প্লে ষ্ট’ৰৰ পৰা ইনষ্টল কৰা হৈছে নে আন উৎসৰ পৰা ইনষ্টল কৰা হৈছে সেইটো নিৰ্ণয় কৰিব । এই নতুন "ডেভেল’পাৰ ভেৰিফিকেচন নিয়ম" কেৱল গুগলৰ দ্বাৰা প্ৰমাণিত এণ্ড্ৰ’ইড ডিভাইচৰ ক্ষেত্ৰতহে প্ৰযোজ্য হ'ব ।
অৰ্থাৎ য’ত প্লে ষ্ট’ৰ, প্লে’ চাৰ্ভিচ আৰু অন্যান্য গুগল মোবাইল সেৱা ইতিমধ্যে উপস্থিত থাকে । গুগলে কয় যে এই পৰিৱৰ্তন ব্যৱহাৰকাৰীক মেলৱেৰ আৰু বিত্তীয় জালিয়াতিৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ কৰা হৈছে । কিন্তু গুগলে সেই এপসমূহত থকা কন্টেন্ট আৰু ইয়াৰ উৎস পৰীক্ষা নকৰে, কেৱল ডেভেল’পাৰৰ পৰিচয়হে পৰীক্ষা কৰিব ।
ডেভেল’পাৰসকলে কি তথ্য দিব ?
যদি ডেভেলপাৰসকলে প্লে ষ্ট’ৰৰ বাহিৰত এপ বিতৰণ কৰিব বিচাৰে তেন্তে তেওঁলোকে নতুন এণ্ড্ৰ’ইড ডেভেল’পাৰ কনছ’লৰ জৰিয়তে নিজৰ পৰিচয় পৰীক্ষা কৰিব লাগিব । ইয়াত তেওঁলোকে নিজৰ আইনী নাম, ঠিকনা, ইমেইল আৰু ফোন নম্বৰ দিব লাগিব । যদি ডেভেল’পাৰজন এটা সংস্থা হয় তেন্তে তেওঁলোকে এটা ৱেবছাইট আৰু DUNS নম্বৰো দিব লাগিব ।
গুগলে স্পষ্ট কৰি দিছে যে এই তথ্য ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে দৃশ্যমান নহ’ব, যাৰ ফলত ছাত্ৰ ডেভেল’পাৰসকলৰ গোপনীয়তা বজাই ৰখা হ’ব । তেওঁলোকৰ বাবে এটা পৃথক ধৰণৰ ডেভেল’পাৰ ক'ন্সোল একাউণ্ট সৃষ্টি কৰা হ'ব যাৰ বাবে কম পৰীক্ষণৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু কোনো পঞ্জীয়ন মাচুলৰ প্ৰয়োজন নহ'ব । যদি কোনো ডেভেল’পাৰৰ ইতিমধ্যে গুগল প্লে’ কনছ’ল একাউণ্ট আছে, তেন্তে তেওঁ তাৰ পৰাই নিজৰ নন-প্লে এপসমূহ পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰে ।
কেতিয়া কাৰ্যকৰী হ’ব এই আইন?
এই নতুন নিয়মটো পৰ্যায়ক্ৰমে কাৰ্যকৰী কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে গুগলে :
- অক্টোবৰ 2025: গুগলে প্ৰথমে এটা আগতীয়া প্ৰৱেশ প্ৰগ্ৰেম আৰম্ভ কৰিব, য’ত ডেভেল’পাৰসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব, পৰামৰ্শ দিব পাৰিব আৰু প্ৰাৰম্ভিক সমৰ্থন আগবঢ়াব পাৰিব ।
- মাৰ্চ 2026: প্ৰগ্ৰেম সকলো ডেভেল’পাৰৰ বাবে মুকলি ।
- ছেপ্টেম্বৰ 2026: এই নিয়ম ব্ৰাজিল, ইণ্ডোনেছিয়া, ছিংগাপুৰ আৰু থাইলেণ্ডত কাৰ্যকৰী কৰা হ’ব ।
- 2027: গুগলে বিশ্বব্যাপী নিয়ম কাৰ্যকৰী কৰিব ।
