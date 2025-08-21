হায়দৰাবাদ: 20 আগষ্টৰ দিনা গুগলে মুকলি কৰিছে গুগলৰ পিক্সেল 10 লাইনআপ । এই ছিৰিজত কোম্পানীটোৱে পিক্সেল 10, পিক্সেল 10 প্ৰ’, পিক্সেল 10 প্ৰ’ XL আৰু পিক্সেল 10 প্ৰ’ ফল্ডকে ধৰি চাৰিটা গুগল পিক্সেল ফোন মুকলি কৰিছে । এই ছিৰিজৰ এটা ভাঁজ কৰিব পৰা স্মাৰ্টফোন হৈছে Pixel 10 Pro Fold ।
এই প্ৰতিবেদনত আমি পিক্সেল 10 আৰু পিক্সেল 10 প্ৰ’ৰ তুলনা আগবঢ়াম যাতে আপুনি ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা হয় । দুয়োটা ফোনতে একেবাৰে নতুন Tensor G5 চিপ, 3000-nit+ OLED ডিছপ্লে আৰু একেবাৰে নতুন Pixelsnap এক্সেচৰি সমৰ্থনৰ বাবে বিল্ট-ইন Qi2 মেগনেটিক চাৰ্জিং শ্বেয়াৰ কৰা হৈছে । কিন্তু প্ৰ’ লাইনে এতিয়াও অধিক ৰেম, তীক্ষ্ণ কেমেৰা আৰু শক্তিশালী ব্যৱহাৰকাৰীক লক্ষ্য কৰি প্ৰিমিয়াম টাচৰ সৈতে আগবাঢ়িছে ।
ডিজাইন আৰু আকাৰ
প্ৰথম দৃষ্টিত পিক্সেল 10 আৰু পিক্সেল 10 প্ৰ’ দুয়োটাকে চিনাকি যেন লাগে ৷ কাৰণ গুগলৰ স্বাক্ষৰ অনুভূমিক কেমেৰা বাৰ আৰু ঘূৰণীয়া চুক ৰখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । দুয়োটা ফোন যোৱা বছৰৰ তুলনাত অলপ ডাঠ আৰু গধুৰ হোৱাৰ লগতে আংশিকভাৱে বৃহৎ বেটাৰী আৰু নতুন Qi2 মেগনেটিক বেতাঁৰ চাৰ্জিং চিষ্টেম সমৰ্থিত । পিক্সেল 10 ৰ ওজন 204 গ্ৰাম, আনহাতে প্ৰ’ই 207 গ্ৰামত স্কেল ।
|Pixel 10
|Pixel 10 Pro
ঘনত্ব
8.6 mm
ঘনত্ব
8.6 mm
ডাইমেনশ্যন
152.8x72 mm
ডাইমেনশ্যন
152.8x72 mm
ওজন
204 গ্ৰাম
ওজন
207 গ্ৰাম
স্থায়িত্বৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি গৰিলা গ্লাছ ভিক্টাছ 2 আৰু এটা শক্তিশালী এলুমিনিয়াম ফ্ৰেম পাব, লগতে IP68 ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা লাভ কৰিব অৰ্থাৎ যোৱা বছৰৰ দৰেই ।
ৰং
পিক্সেল 10 আৰু পিক্সেল 10 প্ৰ’ৰ ৰং ভিন্ন । পিক্সেল 10 উজ্জ্বল, অধিক ডাইনেমিক ফিনিচিংত উপলব্ধ: ইণ্ডিগো, ফ্ৰষ্ট, লেমনগ্ৰাছ, অব্চিডিয়ান । প্ৰ' মুনষ্টোন, জেড, চীনামাটি, অব্চিডিয়ান আদি ৰঙত উপলব্ধ । বাকচটোত আপুনি নিজৰ স্মাৰ্টফোনটো, এডাল ইউএছবি-চি কেবল আৰু প্ৰয়োজনীয় নথি-পত্ৰ পাব যদিও চাৰ্জাৰ নাই ।
ডিছপ্লে’ৰ পাৰ্থক্য
দুয়োটা মডেলতে 6.3 ইঞ্চিৰ OLED স্ক্ৰীণৰ সৈতে মসৃণ 120 হাৰ্টজ ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ বৈশিষ্ট্য আছে যদিও কিছু পাৰ্থক্য আছে । পিক্সেল 10 ত 3000 -নিটৰ শীৰ্ষ উজ্জ্বলতাৰ সৈতে FHD+ পেনেল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, আনহাতে পিক্সেল 10 প্ৰ’ই চোকা QHD+ ৰিজ’লিউচন আৰু আৰু অধিক উজ্জ্বল 3300-নিটৰ শীৰ্ষ উজ্জ্বলতালৈকে বস্তুবোৰ বাম্প কৰে । এইখিনিতে ক’ব পাৰি যে পোহৰৰ কঠোৰ পৰিস্থিতিতো দুয়োটা নিখুঁতভাৱে দেখা পোৱা উচিত ।
দুয়োটা ফোনৰ মাজত আন এটা পাৰ্থক্য হ’ল যে বেচ পিক্সেল 10 ডিছপ্লেৰ আটাইতকৈ কম ৰিফ্ৰেছ ৰেট 60 হাৰ্টজ বনাম পিক্সেল 10 প্ৰ’ত মাত্ৰ 1 হাৰ্টজ, যিয়ে প্ৰ’ মডেলক অধিক বেটাৰী জীৱন ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰে ।
দুয়োটাতে বেজেল চিকন, Pro’s অলপ পাতল । গুগলে দুয়োটা মডেলকে আল্ট্ৰাছ’নিক ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰলৈও সলনি কৰিছে, যিটো পুৰণি অপটিকেলতকৈ লক্ষণীয়ভাৱে দ্ৰুত আৰু অধিক নিৰ্ভৰযোগ্য হ’ব লাগে । ফেচ আনলক এটা বিকল্প হৈয়ে আছে, যদিও ই এতিয়াও ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট ৰিডাৰৰ দৰে সুৰক্ষিত নহয় ৷
Pixel 10 vs Pixel 10 Pro: প্ৰচেছৰ, অপাৰেটিং ছিষ্টেম আৰু সুৰক্ষাৰ তুলনা
Pixel 10: এই ফোনত প্ৰচেছৰৰ বাবে Google Tensor G5 চিপছেট আছে, যিটো Titan M2 security coreprocessor ৰ সৈতে আহে । এই ফোনটো গুগলৰ শেহতীয়া অপাৰেটিং চিষ্টেম এণ্ড্ৰইড 16 ত চলিব । ইয়াত গুগলৰ ভিপিএন বিনামূলীয়াকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ যেতিয়াই আপুনি নেট চলায় - সেয়া ৰাজহুৱা ৱাই-ফাই হওক বা অজ্ঞাত নেটৱৰ্ক হওক - আপোনাৰ ডাটা সদায় সুৰক্ষিত থাকিব বুলি কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে Tensor security core, Titan M2 chip আৰু Trusty system, যিয়ে ফোনটোক ভিতৰৰ পৰা শক্তিশালী সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে । অৰ্থাৎ গুগলে এই ফোন ব্যৱহাৰ কৰা ব্যৱহাৰকাৰীৰ গোপনীয়তা সুৰক্ষিত হোৱাৰ প্ৰতি যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।
Pixel 10 Pro: এই ফোনত প্ৰচেছৰৰ বাবে Google Tensor G5 চিপছেট আছে, যিটো Titan M2 security coreprocessor ৰ সৈতে উপলব্ধ । এই ফোনটো গুগলৰ শেহতীয়া অপাৰেটিং চিষ্টেম এণ্ড্ৰইড 16 ত চলি আছে । ইয়াতো একেটা ভিপিএন বিনামূলীয়াকৈ উপলব্ধ যদিও সুৰক্ষাৰ স্তৰ অলপ বেছি । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত একেটা Tensor core, Titan M2 chip আৰু Trusty Trusted Execution Environment আছে, যিয়ে ফোনটোক হেকিং আদিৰ পৰা ৰক্ষা কৰে ।
Pixel 10 vs Pixel 10 Pro: কেমেৰা ছেটআপ আৰু ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিঙৰ তুলনা
পিক্সেল 10 বেক কেমেৰা ছেটআপ
- এই ফোনত ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপ আছে । ইয়াৰ মূল কেমেৰাত আছে 48 MP Quad PD ৱাইড কেমেৰা চেন্সৰ যিয়ে ƒ/1.70 এপাৰচাৰ আৰু 82° ফিল্ড অৱ ভিউ সমৰ্থিত । কম পোহৰত ভাল ফটো তোলাৰ দাবী কৰা হৈছে আৰু ইয়াত মেক্ৰ’ ফ’কাচো প্ৰদান কৰা হৈছে ।
- এই ফোনটোৰ দ্বিতীয়টো পিছফালৰ কেমেৰাত 13MP আল্ট্ৰাৱাইড লেন্স আছে আৰু এই কেমেৰাটোৱে Quad PD প্ৰযুক্তিৰ সৈতে ƒ/2.2 এপাৰচাৰ আৰু 120° ফিল্ড অৱ ভিউও সমৰ্থন কৰে ।
- এই ফোনটোৰ তৃতীয়টো বেক কেমেৰাত আছে 10.8MP টেলিফটো লেন্স , যিয়ে Dual PD প্ৰযুক্তি, ƒ/3.1 এপাৰচাৰ, 5x অপটিকেল জুম আৰু 23° ফিল্ড অৱ ভিউ সমৰ্থিত ।
- ইয়াৰ কেমেৰা ছেটআপে ছুপাৰ ৰেছ জুম সমৰ্থন কৰে, যিয়ে 20x পৰ্যন্ত ডিজিটেল জুম আৰু 0.6x, 1x, 5x, 10x পৰ্যন্ত অপটিকেল মানৰ অনুমতি দিয়ে ।
এই ফোনটোৰ বেক কেমেৰাই 24/30/60 FPS ত ৪K ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে । ইয়াৰ উপৰিও আপুনি 24/30/60 FPS ত 1080p ভিডিঅ'ও ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে । ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিঙৰ সময়ত বহল কেমেৰাতো এই ডুৱেল এক্সপ’জাৰ ফিচাৰ উপলব্ধ । এই ফোনটোৱে 20x পৰ্যন্ত ডিজিটেল ভিডিঅ’ জুমও সমৰ্থন কৰে ।
Pixel 10 Pro বেক কেমেৰা ছেটআপ
- এই ফোনটোৰ পিছফালেও ট্ৰিপল কেমেৰা ছেটআপ আছে, কিন্তু ইয়াক পিক্সেল 10 ৰ বেক কেমেৰা ছেটআপতকৈ অলপ উন্নত দেখা গৈছে । আমি স্পেচিফিকেশন আৰু ফিচাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই কথা কৈছো ।
- এই ফোনটোৰ পিছফালে থকা মূল কেমেৰাটোত 50 মেগাপিক্সেল অক্টা পিডি ৱাইড কেমেৰা চেন্সৰ আছে । ই ƒ/1.68 এপাৰচাৰ আৰু 82° দৃশ্য ক্ষেত্ৰও সমৰ্থিত ।
- ফোনটোৰ দ্বিতীয়টো পিছফালৰ কেমেৰাত ƒ/1.7 এপাৰচাৰৰ সৈতে 48MP আল্ট্ৰাৱাইড চেন্সৰ আৰু Quad PD প্ৰযুক্তি আৰু অটোফ’কাছ সমৰ্থনৰ সৈতে 123° ৱাইড এংগল সমৰ্থন আছে । এই কেমেৰা চেন্সৰটো গ্ৰুপ ফটো বা লেণ্ডস্কেপ ফটোৰ বাবে ভাল হ’ব পাৰে । এই চেন্সৰৰ সৈতে মেক্ৰ' ফ'কাচ সমৰ্থনও উপলব্ধ ।
- এই ফোনটোৰ তৃতীয়টো পিছফালৰ কেমেৰাত আছে 48MP টেলিফটো চেন্সৰ । ই 5x অপটিকেল জুম আৰু অপটিকেল ইমেজ ষ্টেবিলাইজেচন, ƒ/2.8 এপাৰচাৰ আৰু 22° দৃশ্য ক্ষেত্ৰ সমৰ্থিত ।
- ইয়াৰ সৈতে Pro Res Zoom সমৰ্থন আছে, যিয়ে আপোনাক 100x ডিজিটেল জুম সমৰ্থন দিয়ে আৰু 0.5x, 1x, 2x, 5x, 10x লৈকে অপটিকেল মান বজাই ৰাখে ।
এই ফোনটোৰ বেক কেমেৰাৰ পৰা ভিডিঅ’ বুষ্টৰ দ্বাৰা চালিত 24/30 FPS ত 8K ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰিব । ইয়াৰ উপৰিও আপুনি 24/30/60 FPS ত 4K ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিংও কৰিব পাৰে । এই ফোনটোৰ পৰাও 24/30/60 FPS ত 1080p ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰিব । এই ফোনটোৰ পিছফালৰ কেমেৰাৰ পৰা ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং কৰাৰ সময়ত আপুনি বহল কেমেৰাত ডুৱেল এক্সপ’জাৰ আৰু 20x পৰ্যন্ত ছুপাৰ ৰিজ’লিউচন জুম ভিডিঅ’ সমৰ্থনও পাব ।
পিক্সেল 10 বনাম পিক্সেল 10 প্ৰ’: ফ্ৰন্ট কেমেৰাৰ তুলনা
পিক্সেল 10: এই ফোনত ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলিঙৰ বাবে 10.5 এমপি ডুৱেল পিডি ছেলফি কেমেৰা চেন্সৰ আছে, যিটো অটোফ’কাছ সমৰ্থনৰ সৈতে উপলব্ধ । এই চেন্সৰৰ এপাৰচাৰ ƒ/2.2 আৰু ইয়াৰ সৈতে 95° আল্ট্ৰাৱাইড ফিল্ড অৱ ভিউ আছে ।
Pixel 10 Pro: এই ফোনত ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলিঙৰ বাবে 42MP Dual PD ছেলফি কেমেৰা চেন্সৰ আছে, যিটো অটোফ’কাছ সমৰ্থনৰ সৈতে আহে । এই চেন্সৰৰ এপাৰচাৰ ƒ/2.2 আৰু ইয়াৰ সৈতে 103° আল্ট্ৰাৱাইড ফিল্ড অৱ ভিউ আছে ।
পিক্সেল 10 বনাম পিক্সেল 10 প্ৰ': বেটাৰী আৰু দ্ৰুত চাৰ্জিঙৰ ক্ষেত্ৰত তুলনা
Pixel 10: ইয়াৰ বেটাৰীটো অলপ ডাঙৰ, যিটো 4970mAh । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে এই বেটাৰীটো 24+ ঘণ্টা আৰামদায়কভাৱে চলি থাকে আৰু এক্সট্ৰিম বেটাৰী চেভাৰ অন কৰিলে 100 ঘণ্টালৈকে বেকআপ দিয়ে । এই ফোনটো 30W USB-C PPS চাৰ্জাৰৰ সহায়ত মাত্ৰ 30 মিনিটত 55% পৰ্যন্ত চাৰ্জ কৰিব পাৰিব । ই Pixelsnap বেতাঁৰ চাৰ্জিং (Qi2-প্ৰমাণিত)ও সমৰ্থন কৰে, যাতে আপুনি কেবল অবিহনে 15W লৈকে চাৰ্জ কৰিব পাৰে ।
Pixel 10 Pro: এই ফোনত আছে 4870 mAh বেটাৰী । কোম্পানীটোৱে জনোৱা মতে এই ফোনটোৰ বেটাৰী সাধাৰণ ব্যৱহাৰত 24 ঘণ্টাৰো অধিক সময় থাকে। যদি আপুনি Extreme Battery Saver অন কৰে, তেন্তে এই ফোনটো 100 ঘণ্টালৈকে চলিব পাৰে । এই ফোনটো 30W USB-C PPS চাৰ্জাৰেৰে মাত্ৰ 30 মিনিটত 55% পৰ্যন্ত চাৰ্জ কৰিব পাৰিব। ই Pixelsnap বেতাঁৰ চাৰ্জিং (Qi2-প্ৰমাণিত)ও সমৰ্থন কৰে, যাতে আপুনি কেবল অবিহনে 15W লৈকে চাৰ্জ কৰিব পাৰে ।
পিক্সেল 10 বনাম পিক্সেল 10 প্ৰ’: ৰেম আৰু ষ্ট’ৰেজৰ তুলনা
Pixel 10: এই ফোনত 12GB ৰেম আৰু 128GB আৰু 256GB ৰ দুটা ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েন্ট আছে ।
Pixel 10 Pro: এই ফোনত 16GB ৰেম আৰু 128GB আৰু 256GB ৰ দুটা ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েন্ট আছে । ইয়াৰ উপৰিও ই 512 GB Zoned UFS সংৰক্ষণৰ সৈতে 16GB ৰেম আৰু Zoned UFS সংৰক্ষণ ভেৰিয়েন্টৰ সৈতে 1 TB লাভ কৰে ।
Pixel 10 vs Pixel 10 Pro: দুয়োটা ফোনতে একে AI বৈশিষ্ট্য
দুয়োটা ফোনতে গুগলৰ শক্তিশালী জেমিনি এআই চিষ্টেম আছে, য’ত জেমিনি নেনো আৰু জেমিনি লাইভৰ দৰে বৈশিষ্ট্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে যিয়ে অন-ডিভাইচ আৰু লাইভ ইন্টাৰেকচনৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে । জেমিনি এপছৰ সহায়ত আপুনি AI ৰ সহায়ত বিভিন্ন সঁজুলি আৰু সেৱা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিব। পিক্সেল স্ক্ৰীণশ্বটত মেজিক কিউৰ সহায়ত স্ক্ৰীণশ্বটৰ পৰা স্মাৰ্ট তথ্য উলিয়াব পাৰি । Circle to Search বৈশিষ্ট্যৰ সৈতে, আপুনি পৰ্দাত চাৰ্কল কৰি যিকোনো বস্তু তৎক্ষণাত সন্ধান কৰিব পাৰিব । লাইভ ট্ৰেন্সলেট আৰু কল এচিষ্টৰ দৰে বৈশিষ্ট্যই আপোনাক কল আৰু কথোপকথন বাস্তৱ সময়ত বুজিবলৈ আৰু অনুবাদ কৰাত সহায় কৰে – বিশেষকৈ হিন্দী দৰ্শকৰ বাবে ।
পিক্সেল 10 বনাম পিক্সেল 10 প্ৰ’: একেটা অডিঅ’ বৈশিষ্ট্য দুয়োটা ফোন
অডিঅ' অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ ষ্টেৰিঅ' স্পীকাৰ আছে, যিয়ে স্পষ্ট আৰু সুষম শব্দ প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ উপৰিও তিনিটা মাইক্ৰ’ফোন ব্যৱস্থাৰ সৈতে Noise Suppression প্ৰযুক্তি আছে, যাৰ ফলত কল আৰু ৰেকৰ্ডিঙত বেকগ্ৰাউণ্ডৰ শব্দ হ্ৰাস পায় । স্থানীয় অডিঅ' সমৰ্থনে আপোনাক এটা 3D শব্দ অভিজ্ঞতা দিয়ে – আপুনি চিনেমা চাই হওক বা সংগীত শুনি থাকক ।
Pixel 10 vs Pixel 10 Pro: ভাৰতত দুয়োটা ফোনৰ দাম
এতিয়ালৈকে পোৱা তথ্য অনুসৰি এই দুটা ফোনৰ 256 GB ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েন্ট ভাৰতৰ বজাৰত প্ৰি-অৰ্ডাৰৰ বাবে উপলব্ধ কৰা হৈছে ।
গুগল পিক্সেল 10 ৰ 256GB ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য 79,999 টকা । ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ইয়াক ইণ্ডিগো, ফ্ৰষ্ট, লেমনগ্ৰাছ আৰু অব্চিডিয়ান ৰঙত ক্ৰয় কৰিব পাৰে ।
গুগল পিক্সেল 10 প্ৰ’ৰ 256 GB ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য 1,09,999 টকা । ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ইয়াক ইণ্ডিগো, ফ্ৰষ্ট, লেমনগ্ৰাছ আৰু অব্চিডিয়ান ৰঙত কিনিব পাৰে । ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ইয়াক মুনষ্টোন, জেড, প’ৰচেলেইন আৰু অব্চিডিয়ান ৰঙত কিনিব পাৰে ।
