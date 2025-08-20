ETV Bharat / technology

গুগল পিক্সেল 10 ৰ মুকলি অনুষ্ঠান: ক’ত, কেনেদৰে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব এই অনুষ্ঠান ? - GOOGLE PIXEL 10 SERIES LAUNCH TODAY

আজি অনুষ্ঠিত হ’ব গুগল পিক্সেল 10 ৰ মুকলি অনুষ্ঠান ৷ এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ’ব নিউয়ৰ্কত ৷ এই অনুষ্ঠানত মুকলি হ’ব অন্যান্য বিভিন্ন গুগল সামগ্ৰীও ৷

আজি অনুষ্ঠিত হ’ব গুগল পিক্সেল 10 ৰ মুকলি অনুষ্ঠান (Made by Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 20, 2025 at 10:40 AM IST

হায়দৰাবাদ: আজি গুগলে মুকলি কৰিব গুগল পিক্সেল 10 ছিৰিজ । কোম্পানীটোৰ নতুন পিক্সেল 10 ছিৰিজত নতুন পিক্সেল ফল্ডেবল সংস্কৰণকে ধৰি আকৌ এবাৰ চাৰিটা মডেল থকাৰ সম্ভাৱনা আছে । গুগলৰ নতুন আইফোন 17 আৰু গেলাক্সি এছ 26 চেলেঞ্জাৰটোও প্ৰায় একে সময়তে ভাৰতৰ বজাৰলৈ আহিব ।

আশা বিশেষকৈ পূৰ্বৰ পিক্সেল 9 ছিৰিজৰ ডিভাইচসমূহৰ সৈতে একে ডিজাইনৰ সৈতে আৰু আনকি হাৰ্ডৱেৰ উন্নয়নসমূহো বৃদ্ধি পোৱা হ'ব পাৰে। অৱশ্যে এইবোৰ গুগলৰ ফ্লেগশ্বিপ ডিভাইচ আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা বজাৰত নিজস্ব স্তৰৰ কুটিলতা আনিব । ইয়াত আমি Pixel 10 ছিৰিজৰ মুকলিৰ বিষয়ে জনা সকলো কথা, ইয়াৰ স্পেক আৰু আশা কৰা মূল্যৰ ওপৰত চকু ফুৰাওঁ ৷

গুগল পিক্সেল 10 ছিৰিজ মুকলি: ইভেণ্টৰ সময় আৰু ক'ত চাব লাগে

নিউয়ৰ্কত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া শেহতীয়া মেড বাই গুগলৰ লঞ্চ ইভেণ্টত উন্মোচন কৰা হ’ব গুগল পিক্সেল 10 ছিৰিজ । PT অনুসৰি 20 আগষ্ট বুধবাৰৰ পুৱা 10 বজা, যিটো ভাৰতীয় সময় অনুসৰি বাবে হ’ব নিশা 10:30 বজা । গুগলৰ নতুন পিক্সেল 10 মুকলি অনুষ্ঠানটো ইয়াৰ অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেলত লাইভ ষ্ট্ৰীম কৰা হ’ব । ভাৰতত Pixel 10 লঞ্চ ইভেণ্ট 21 আগষ্টৰ দুপৰীয়া 12:30 বজাত প্ৰদৰ্শিত হ’ব ।

গুগল পিক্সেল 10 ছিৰিজৰ : মূল্য, স্পেকচ আৰু প্ৰত্যাশিত অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

নতুন Pixel 10 লাইনআপে নতুন Tensor G5 চিপছেট পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যিটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে TSMC 3nm প্ৰক্ৰিয়াত নিৰ্মাণ কৰা হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । অধিক জেমিনী AI বৈশিষ্ট্য সংযুক্ত হ’ব ।

Pixel 10 Pro ত 120Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সৈতে 6.3 ইঞ্চি LTPO OLED পেনেল থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে, আনহাতে 10 Pro XL ত একে পেনেল আৰু ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সৈতে 6.8 ইঞ্চি ডিছপ্লে পোৱা যাব । নতুন পিক্সেল 10 প্ৰ’ ফল্ড মডেলত 6.4 ইঞ্চিৰ কভাৰ অ’এলইডি ডিছপ্লে আৰু 3000 নিট পৰ্যন্ত শীৰ্ষ উজ্জ্বলতাৰ সৈতে 8 ইঞ্চিৰ ভিতৰৰ স্ক্ৰীণ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

প্ৰ’ছৰ সৈতে পিক্সেল 10 ৰ কেমেৰা ছেটআপে আগন্তুক আইফোন 17 ছিৰিজৰ মডেলসমূহক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ উন্নত দিন আৰু কম পোহৰৰ ইমেজিঙৰ বাবে চেন্সৰ উন্নীতকৰণ লাভ কৰিব লাগে ।

পিক্সেল 10 ইণ্ডিয়াৰ মূল্যৰ সবিশেষ স্মাৰ্টপ্ৰিক্সৰ এক প্ৰতিবেদনত শ্বেয়াৰ কৰা হৈছে, যাৰ পৰা অনুমান কৰা হৈছে যে গুগলে যোৱা বছৰৰ মূল্যত পৰিৱৰ্তন কৰাৰ কোনো পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰা নাই । ফাদিল তথ্যত কোৱা হৈছে যে ব্ৰেণ্ডটোৱে বেছ মডেল হিচাপে 256 GB ৰে পিক্সেল 10 মুকলি কৰিব আৰু ইয়াৰ মূল্য 79,999 টকাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব । ফাদিল হোৱা তথ্য অনুসৰি পিক্সেল 10 প্ৰ’ৰ দাম 1,09,999 টকা হোৱাৰ বিপৰীতে 10 প্ৰ’ এক্সএলৰ দাম 1,24,999 টকা ।

পিক্সেল 10 প্ৰ’ ফল্ডেবল ভেৰিয়েণ্ট প্ৰতিবেদনত দাবী কৰা অনুসৰি গুগলে ইয়াক 1,72,999 টকাত মুকলি কৰিব আৰু এই বছৰ বজাৰত একাধিক ষ্ট’ৰেজ বিকল্প থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

