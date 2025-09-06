এতিয়াৰে পৰা Veo3 ৰ সহায়ত google photos ৰ স্থিৰ ছবিসমূহ ৰূপান্তৰ কৰক ভিডিঅ'লৈ

গুগল ফটোত আহিছে নতুন এআই ইমেজ-টু-ভিডিঅ’ সঁজুলি Veo 3 । যিটো ব্যৱহাৰ কৰি ব্যৱহাৰকাৰীয়ে নিজৰ প্ৰিয় ফটোখন ভিডিঅ’লৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰে । বিতংকৈ জানক...
Published : September 6, 2025 at 4:18 PM IST
হায়দৰাবাদ: গুগল ইয়াৰ শেহতীয়া জেনেৰেটিভ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক ইমেজ-টু-ভিডিঅ’ সঁজুলি Veo 3 গুগল ফটো এপত উপলব্ধ কৰা হৈছে । এই সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰি ব্যৱহাৰকাৰীয়ে কেইছেকেণ্ডমানৰ ভিতৰতে এখন স্থিৰ ফটোক চুটি ভিডিঅ’লৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰে । এবাৰ ভিডিঅ’টো তৈয়াৰ হ’লে আচলতে ইয়াক এটা চুটি ভিডিঅ’ৰ দৰে দেখা যাব । কিন্তু ভিডিঅ’টোত এটা ৱাটাৰমাৰ্ক থাকিব, যাতে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ইয়াক এআই জেনেৰেটেড ভিডিঅ’ বুলি জানিব পাৰে ।
বহু সময়ত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে নিজৰ প্ৰিয় ফটোক ভিডিঅ’লৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ তৃতীয় পক্ষৰ এপ ব্যৱহাৰ কৰে । কিন্তু গুগলৰ এই নতুন সঁজুলিটোৱে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক আন যিকোনো ভিডিঅ’ সম্পাদনা এপৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলৈ সহায় কৰে । গুগল ফটোত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে স্থিৰ ফটোক পোনপটীয়াকৈ ভিডিঅ’লৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰে ।
গুগল ফটোত Veo 3 ৰ বৈশিষ্ট্য
গুগল ফটোৱে ইতিমধ্যে শেহতীয়াকৈ সংযোজন কৰা ‘ফটো টু ভিডিঅ’ বৈশিষ্ট্যৰ জৰিয়তে ভিডিঅ’ জেনেৰেচনৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে যদিও কোম্পানীটোৱে কয় যে ভিঅ’ 3 ৰ সহায়ত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে উচ্চমানৰ ভিডিঅ’ তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব । কোম্পানীটোৱে নিজৰ সামগ্ৰীৰ জৰিয়তে গ্ৰাহকৰ মাজলৈ নিজৰ শেহতীয়া এআই প্ৰযুক্তি অনাৰ লক্ষ্য ৰাখিছে । লগতে দেখুৱাওক যে ই কেনেকৈ কাম কৰি আছে ।
এই নতুন ফটো-টু-ভিডিঅ’ বৈশিষ্ট্যটো গুগল ফটোজত ‘ক্ৰিয়েট’ নামৰ নতুন শিতান পোৱা যাব । Veo 3 ত অন্যান্য সম্পাদনা বৈশিষ্ট্যও আছে যেনে এটা ৰিমিক্স বিকল্প, এটা ক’লাজ সৃষ্টি কৰা, আপোনাৰ গেলেৰীৰ পৰা ফটো সম্পাদনা কৰা ইত্যাদি ।
ফটো কেনেকৈ ভিডিঅ'লৈ ৰূপান্তৰ কৰিব ?
- আপোনাৰ ফোনত Google Photos খোলক । নিশ্চিত কৰক যে আপুনি আপোনাৰ Google একাউণ্টৰ সৈতে চাইন ইন কৰিছে ।
- তাৰ পিছত 'Create' টেবলৈ যাওক । ইয়াত আপুনি 'ফটো টু ভিডিঅ', 'ৰিমিক্স' আৰু 'হাইলাইট ভিডিঅ'কে ধৰি সকলো সৃষ্টিশীল সঁজুলি পাব ।
- এতিয়া আপুনি এনিমেট কৰিব বিচৰা এখন উচ্চমানৰ ফটো নিৰ্বাচন কৰক । আপুনি 'আই এম ফিলিং লাকী' বা 'সূক্ষ্ম গতিবিধি'ৰ দৰে দুটা এনিমেচনৰ ভিতৰত এটা বাছি ল'বলৈ কোৱা হ'ব ।
- বিকল্পটো নিৰ্বাচন কৰাৰ পিছত ভিডিঅ’ তৈয়াৰ কৰক । এতিয়া আপুনি এটা চুটি ভিডিঅ’ পাব (সাধাৰণতে 6-8 ছেকেণ্ড)। যদি আপুনি সন্তুষ্ট নহয়, পুনৰ নিৰ্মাণ অপশ্যনত টেপ কৰক ।
- ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ পিছত ছেভ কৰি শ্বেয়াৰ কৰক ।
Veo 2 আৰু Veo 3 ৰ মাজত পাৰ্থক্য কি ?
গুগল ফটোত কোম্পানীটোৱে ব্যৱহাৰকাৰীক স্মৃতি পুনৰুজ্জীৱিত কৰিবলৈ বা পুৰণি ফটোক এনিমেট কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে, সুবিধা প্ৰদান কৰে । বৰ্তমানৰ ইমেজ-টু-ভিডিঅ’ বৈশিষ্ট্য Veo 2 ৰ দ্বাৰা চালিত আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ গেলেৰীৰ পৰা এখন ফটো নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে । 6 ছেকেণ্ডৰ এটা ক্লিপ সৃষ্টি কৰে যিটো আপুনি আনৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে ।
গুগলে কয় যে Veo 3 ৰ সহায়ত এনিমেচন ভিডিঅ’ও তৈয়াৰ কৰিব পাৰি । ইয়াত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ৪ ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ’ তৈয়াৰ কৰিব পাৰে । কিন্তু Veo 3 ত এই বৈশিষ্ট্য সীমিত সংখ্যক প্ৰজন্মৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব আৰু বিনামূলীয়া হ’ব । AI Pro আৰু AI Ultra গ্ৰাহকে অধিক উন্নত পৰ্যায়ত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব ।
