ETV Bharat / technology

Google photos: এতিয়াৰে পৰা মৌখিক নিৰ্দেশনাৰ জৰিয়তেও কৰিব পাৰিব ফটো এডিটিং - GOOGLE PHOTOS AI EDITING

এতিয়া গুগল ফটোত কেৱল কথা ক’লেই আপোনাৰ ফটোৰ AI based editing কৰিব পাৰিব । এই বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে জানো আহক ।

google-photos-adds-ai-voice-editing-launches-with-pixel-10
Google photos: এতিয়াৰে পৰা মৌখিক নিৰ্দেশনাৰ জৰিয়তেও কৰিব পাৰিব ফটো এডিটিং (Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 22, 2025 at 10:35 AM IST

2 Min Read

হায়দৰাবাদ: 21 আগষ্টৰ দিনা গুগলে আয়োজন কৰে বাৰ্ষিক অনুষ্ঠান - মেড বাই গুগল । এই অনুষ্ঠানত কোম্পানীয়ে Pixel 10 Series ৰ লগতে বহুতো নতুন সামগ্ৰী মুকলি কৰিছে । এই সামগ্ৰীসমূহৰ সমান্তৰালকৈ গুগলে নিজৰ গুগল ফটো সেৱাত এটা নতুন বৈশিষ্ট্য সংযোগ কৰিছে । এই বৈশিষ্ট্যৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে কেৱল কথা ক’লেই নিৰ্বাচিত ছবিখন কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই সম্পাদনা কৰিব পাৰে । এই বৈশিষ্ট্য প্ৰথম পিক্সেল 10 ছিৰিজৰ ফোনসমূহত মুকলি কৰা হৈছে ।

ভইচ কমাণ্ডৰ সৈতে ফটো সম্পাদনা

গুগলৰ ব্লগ পোষ্ট অনুসৰি , ব্যৱহাৰকাৰীয়ে গুগল ফটোত নিজৰ কোনো ফটো সম্পাদনা কৰিবলৈ আৰু কোনো সম্পাদনা সঁজুলি বা স্লাইডাৰ সামঞ্জস্য কৰাৰ প্ৰয়োজন নহ’ব । এতিয়া গুগল ফটো জেমিনী AI সহায়ক সমৰ্থিত । এই সমৰ্থনৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে কেৱল কথা ক’লেই তেওঁলোকৰ ফটো সম্পাদনা কৰিব পাৰে ৷

উদাহৰণস্বৰূপে, আপুনি ক'ব - "মোৰ ছবিৰ পটভূমিত থকা ঘৰুৱা বস্তুবোৰ আঁতৰাই পেলাওক ।" ইয়াৰ পিছত এপটোৱে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে আপোনাৰ নিৰ্দেশনাটো সঠিকভাৱে বুজিব আৰু তাৰ পিছত সেই সম্পাদনাৰ বাবে সঁজুলিটো নিৰ্বাচন কৰি আপোনাৰ ফটোখন সম্পাদনা কৰিব ।

কেনেকৈ সম্পাদনা কৰিব ?

এই বৈশিষ্ট্যৰ সহায়ত আপুনি আপোনাৰ ফটো সম্পাদনা কৰিবলৈ একেলগে একাধিক অনুৰোধ কৰিব পাৰে । উদাহৰণস্বৰূপে, আপুনি এটা আদেশ দিব পাৰে - পটভূমিৰ বস্তুবোৰ আঁতৰাওক আৰু কিছু ভাল পটভূমি সংযোগ কৰক আৰু লাইটিংও উন্নত কৰক । এনে আদেশ শুনাৰ পিছত গুগল ফটোৰ AI বৈশিষ্ট্যই আপোনাৰ ফটোখন সম্পাদনা কৰিব ।

কেৱল সম্পাদনা কৰাই নহয়, এতিয়া আপুনি ছানগ্লাছ, পাৰ্টি, টুপিৰ দৰে বস্তু যোগ কৰিব পাৰিব বা ফটোখনৰ সমগ্ৰ পটভূমি সলনি কৰিব পাৰিব । এই বৈশিষ্ট্য বৰ্তমান পিক্সেল 10 ছিৰিজলৈ ৰোল আউট কৰা হৈছে আৰু ক্ৰমান্বয়ে অন্যান্য এণ্ড্ৰ’ইড আৰু আই অ’ এছ ডিভাইচত ৰোল আউট কৰা হ’ব ।

লগতে পঢ়ক

হায়দৰাবাদ: 21 আগষ্টৰ দিনা গুগলে আয়োজন কৰে বাৰ্ষিক অনুষ্ঠান - মেড বাই গুগল । এই অনুষ্ঠানত কোম্পানীয়ে Pixel 10 Series ৰ লগতে বহুতো নতুন সামগ্ৰী মুকলি কৰিছে । এই সামগ্ৰীসমূহৰ সমান্তৰালকৈ গুগলে নিজৰ গুগল ফটো সেৱাত এটা নতুন বৈশিষ্ট্য সংযোগ কৰিছে । এই বৈশিষ্ট্যৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে কেৱল কথা ক’লেই নিৰ্বাচিত ছবিখন কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই সম্পাদনা কৰিব পাৰে । এই বৈশিষ্ট্য প্ৰথম পিক্সেল 10 ছিৰিজৰ ফোনসমূহত মুকলি কৰা হৈছে ।

ভইচ কমাণ্ডৰ সৈতে ফটো সম্পাদনা

গুগলৰ ব্লগ পোষ্ট অনুসৰি , ব্যৱহাৰকাৰীয়ে গুগল ফটোত নিজৰ কোনো ফটো সম্পাদনা কৰিবলৈ আৰু কোনো সম্পাদনা সঁজুলি বা স্লাইডাৰ সামঞ্জস্য কৰাৰ প্ৰয়োজন নহ’ব । এতিয়া গুগল ফটো জেমিনী AI সহায়ক সমৰ্থিত । এই সমৰ্থনৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে কেৱল কথা ক’লেই তেওঁলোকৰ ফটো সম্পাদনা কৰিব পাৰে ৷

উদাহৰণস্বৰূপে, আপুনি ক'ব - "মোৰ ছবিৰ পটভূমিত থকা ঘৰুৱা বস্তুবোৰ আঁতৰাই পেলাওক ।" ইয়াৰ পিছত এপটোৱে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে আপোনাৰ নিৰ্দেশনাটো সঠিকভাৱে বুজিব আৰু তাৰ পিছত সেই সম্পাদনাৰ বাবে সঁজুলিটো নিৰ্বাচন কৰি আপোনাৰ ফটোখন সম্পাদনা কৰিব ।

কেনেকৈ সম্পাদনা কৰিব ?

এই বৈশিষ্ট্যৰ সহায়ত আপুনি আপোনাৰ ফটো সম্পাদনা কৰিবলৈ একেলগে একাধিক অনুৰোধ কৰিব পাৰে । উদাহৰণস্বৰূপে, আপুনি এটা আদেশ দিব পাৰে - পটভূমিৰ বস্তুবোৰ আঁতৰাওক আৰু কিছু ভাল পটভূমি সংযোগ কৰক আৰু লাইটিংও উন্নত কৰক । এনে আদেশ শুনাৰ পিছত গুগল ফটোৰ AI বৈশিষ্ট্যই আপোনাৰ ফটোখন সম্পাদনা কৰিব ।

কেৱল সম্পাদনা কৰাই নহয়, এতিয়া আপুনি ছানগ্লাছ, পাৰ্টি, টুপিৰ দৰে বস্তু যোগ কৰিব পাৰিব বা ফটোখনৰ সমগ্ৰ পটভূমি সলনি কৰিব পাৰিব । এই বৈশিষ্ট্য বৰ্তমান পিক্সেল 10 ছিৰিজলৈ ৰোল আউট কৰা হৈছে আৰু ক্ৰমান্বয়ে অন্যান্য এণ্ড্ৰ’ইড আৰু আই অ’ এছ ডিভাইচত ৰোল আউট কৰা হ’ব ।

লগতে পঢ়ক

For All Latest Updates

TAGGED:

PIXEL 10 FEATURESGEMINI AI IN GOOGLE PHOTOSGOOGLE PHOTOS গুগল ফটোজVOICE BASED PHOTO EDITINGGOOGLE PHOTOS AI EDITING

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

এখন বিশেষ ফটোগ্ৰাফ - য’ত স্মৰণীয় হৈ আছে চৈতী, ৰেণুকা, নমিতাৰ হৃদয়স্পৰ্শী কাহিনী

প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি নিবিড় ভালপোৱা নৱ-প্ৰজন্মৰ এইগৰাকী অভিনেতাৰ

ম’ম’, নুডলছ, চক‘লেটো হ’ব পাৰে প্ৰসাদ ! বিশ্বাস নহ’লেও দেশৰ কিছুমান মন্দিৰত দেৱ-দেৱীক আগবঢ়োৱা হয় এইসমূহ ভোগ

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.