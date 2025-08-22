হায়দৰাবাদ: 21 আগষ্টৰ দিনা গুগলে আয়োজন কৰে বাৰ্ষিক অনুষ্ঠান - মেড বাই গুগল । এই অনুষ্ঠানত কোম্পানীয়ে Pixel 10 Series ৰ লগতে বহুতো নতুন সামগ্ৰী মুকলি কৰিছে । এই সামগ্ৰীসমূহৰ সমান্তৰালকৈ গুগলে নিজৰ গুগল ফটো সেৱাত এটা নতুন বৈশিষ্ট্য সংযোগ কৰিছে । এই বৈশিষ্ট্যৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে কেৱল কথা ক’লেই নিৰ্বাচিত ছবিখন কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই সম্পাদনা কৰিব পাৰে । এই বৈশিষ্ট্য প্ৰথম পিক্সেল 10 ছিৰিজৰ ফোনসমূহত মুকলি কৰা হৈছে ।
ভইচ কমাণ্ডৰ সৈতে ফটো সম্পাদনা
গুগলৰ ব্লগ পোষ্ট অনুসৰি , ব্যৱহাৰকাৰীয়ে গুগল ফটোত নিজৰ কোনো ফটো সম্পাদনা কৰিবলৈ আৰু কোনো সম্পাদনা সঁজুলি বা স্লাইডাৰ সামঞ্জস্য কৰাৰ প্ৰয়োজন নহ’ব । এতিয়া গুগল ফটো জেমিনী AI সহায়ক সমৰ্থিত । এই সমৰ্থনৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে কেৱল কথা ক’লেই তেওঁলোকৰ ফটো সম্পাদনা কৰিব পাৰে ৷
উদাহৰণস্বৰূপে, আপুনি ক'ব - "মোৰ ছবিৰ পটভূমিত থকা ঘৰুৱা বস্তুবোৰ আঁতৰাই পেলাওক ।" ইয়াৰ পিছত এপটোৱে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে আপোনাৰ নিৰ্দেশনাটো সঠিকভাৱে বুজিব আৰু তাৰ পিছত সেই সম্পাদনাৰ বাবে সঁজুলিটো নিৰ্বাচন কৰি আপোনাৰ ফটোখন সম্পাদনা কৰিব ।
কেনেকৈ সম্পাদনা কৰিব ?
এই বৈশিষ্ট্যৰ সহায়ত আপুনি আপোনাৰ ফটো সম্পাদনা কৰিবলৈ একেলগে একাধিক অনুৰোধ কৰিব পাৰে । উদাহৰণস্বৰূপে, আপুনি এটা আদেশ দিব পাৰে - পটভূমিৰ বস্তুবোৰ আঁতৰাওক আৰু কিছু ভাল পটভূমি সংযোগ কৰক আৰু লাইটিংও উন্নত কৰক । এনে আদেশ শুনাৰ পিছত গুগল ফটোৰ AI বৈশিষ্ট্যই আপোনাৰ ফটোখন সম্পাদনা কৰিব ।
কেৱল সম্পাদনা কৰাই নহয়, এতিয়া আপুনি ছানগ্লাছ, পাৰ্টি, টুপিৰ দৰে বস্তু যোগ কৰিব পাৰিব বা ফটোখনৰ সমগ্ৰ পটভূমি সলনি কৰিব পাৰিব । এই বৈশিষ্ট্য বৰ্তমান পিক্সেল 10 ছিৰিজলৈ ৰোল আউট কৰা হৈছে আৰু ক্ৰমান্বয়ে অন্যান্য এণ্ড্ৰ’ইড আৰু আই অ’ এছ ডিভাইচত ৰোল আউট কৰা হ’ব ।
