সফলতাৰ 27 টা বৰ্ষ সম্পূৰ্ণ কৰিলে গুগলে
আজি গুগলে নিজৰ আটাইতকৈ পুৰণি ল’গ’ৰে পালন কৰিছে 27 সংখ্যক জন্মদিনটো ৷ আজি সঁচাকৈয়ে গুগলৰ প্ৰকৃত জন্মদিন হয়নে ? এই সংক্ৰান্তীয় বিভ্ৰান্তিবোৰৰ বিষয়ে জানো আহক---
Published : September 27, 2025 at 5:25 PM IST
হায়দৰাবাদ: আজি 27 ছেপ্টেম্বৰ ৷ আজি গুগলে উদযাপন কৰিছে 27 সংখ্যক জন্মদিন ৷ 2025 বৰ্ষত 27 সংখ্যক বৰ্ষত ভৰি দিলে গুগলে । এই বিশেষ দিনটোৰ স্মৃতিত গুগলে 27 বছৰ আগৰ অৰ্থাৎ 1998 চনৰ ল'গ'টো মনত পেলাইছে । গুগলে আজি নিজৰ ডুডলত নিজৰ ল'গ'টো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে । যদিও আজি গুগলে 27 বছৰীয়া জন্মদিন উদযাপন কৰিছে, তথাপিও আপুনি জানি আচৰিত হ’ব যে 27 ছেপ্টেম্বৰ ইয়াৰ প্ৰকৃত জন্মদিন নহয় ।
দৰাচলতে 1998 চনৰ 4 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুগলক আনুষ্ঠানিকভাৱে কোম্পানী হিচাপে পঞ্জীয়ন কৰা হৈছিল । গুগলৰ ধাৰণাটো লেৰী পেজ আৰু চাৰ্জী ব্ৰিন নামৰ দুজন ছাত্ৰই উদ্ভাৱন কৰিছিল । সেই সময়ত দুয়োজনে ষ্টেনফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ত গৱেষণা কৰি আছিল । কিন্তু গুগলৰ বাস্তৱ কাহিনী আৰম্ভ হৈছিল 1998 চনৰ আগষ্ট মাহৰ পৰা, যেতিয়া ছান মাইক্ৰ’চিষ্টেমছৰ সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক এণ্ডি বেচটলশ্বেইমে তেওঁলোকক এক লাখ ডলাৰৰ চেক দিছিল । এই পুঁজিয়ে গুগল ইনকৰ্পৰেশ্যনৰ ভেটি স্থাপন কৰিছিল আৰু ইয়াৰ ঐতিহাসিক যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল ।
27 ছেপ্টেম্বৰত কিয় জন্মদিন পালন কৰা হয় ?
এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে যদি কোম্পানীটো 1998 চনৰ আগষ্ট মাহত বা 1998 চনৰ 4 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল, তেন্তে 27 ছেপ্টেম্বৰত কিয় গুগলৰ জন্মদিন পালন কৰা হয় ? সঁচাকৈয়ে গুগলে এই প্ৰশ্নৰ স্পষ্ট বা নিৰ্দিষ্ট উত্তৰ এতিয়াও দিব পৰা নাই । প্ৰথম বছৰবোৰত গুগলে বিভিন্ন তাৰিখত জন্মদিন পালন কৰিছিল । কেতিয়াবা 7 ছেপ্টেম্বৰত, কেতিয়াবা 26 ছেপ্টেম্বৰত, কেতিয়াবা 27 ছেপ্টেম্বৰত জন্মদিন পালন কৰিছিল । কিন্তু 2006 চনত কোম্পানীটোৱে প্ৰতি বছৰে 27 ছেপ্টেম্বৰত জন্মদিন পালন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় । 27 ছেপ্টেম্বৰত গুগলৰ জন্মদিনৰ কোনো স্পষ্ট কাৰণ নাই যদিও এই তাৰিখত গুগলে হয়তো কিছু উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিছে বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে, যাৰ বাবে গুগলে জন্মদিন উদযাপনৰ বাবে এই তাৰিখটো বাছি লৈছিল ।
গুগলে যি দিনেই জন্মদিন পালন নকৰে কিয়, বিগত 27 বছৰত গুগলে বিশ্বৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় চাৰ্চ ইঞ্জিন হিচাপে পৰিগণিত হোৱাই নহয়, কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI)ৰ ক্ষেত্ৰতো অসংখ্য মাইলৰ খুঁটি অৰ্জন কৰিছে । গুগল এতিয়া কেৱল এটা চাৰ্চ ইঞ্জিনতকৈও অধিক, কিন্তু এটা সম্পূৰ্ণ টেক ইক’চিষ্টেম যিয়ে জিমেইল, ইউটিউব, গুগল মেপ, এণ্ড্ৰইড, পিক্সেল ফোন আৰু এতিয়া জেমিনী এআই প্লেটফৰ্ম অন্তৰ্ভুক্ত কৰে । এই সকলোবোৰ সামগ্ৰীয়ে গুগলৰ উত্তৰাধিকাৰক আগুৱাই লৈ গৈছে আৰু বৃদ্ধি কৰিছে ।
আজি গুগলে 2015 চনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা ইয়াৰ মূল কোম্পানী আলফাবেট ইনকৰ্পৰেশ্যনৰ অধীনত কাম কৰি আছে । গুগলৰ আঁৰৰ মগজু লেৰী আৰু চাৰ্গেই এতিয়াও কোম্পানীটোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে । বৰ্তমান ভাৰতীয়-আমেৰিকান নাগৰিক সুন্দৰ পিচাই গুগল আৰু আলফাবেট দুয়োটাৰে শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়া ।
