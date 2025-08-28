হায়দৰাবাদ: গুগলে মুকলি কৰিছে নতুন এআই ইমেজ মডেল, যাৰ নাম জেমিনি 2.5 ফ্লেছ ইমেজ । গুগলে কয় যে এইটোৱেই হৈছে তেওঁলোকে আজিলৈকে মুকলি কৰা আটাইতকৈ উন্নত এআই ইমেজ জেনেৰেচন টুল । এই সঁজুলিয়ে ছবি সৃষ্টি, সম্পাদনা কৰে আৰু পূৰ্বতকৈ দ্ৰুত ফলাফল দিয়ে । গুগলৰ এই নতুন আৰু অতি উন্নত এআই ইমেজ মডেলৰ বিষয়ে জানো আহক ৷
এই নতুন AI ইমেজ মডেলৰ বিষয়ে গুগলে ইয়াৰ এটা ব্লগ পোষ্টৰ জৰিয়তে তথ্য দিছে । জেমিনি 2.5 ফ্লেচ ইমেজ মডেল বিশেষভাৱে উপযোগী বুলি প্ৰমাণিত হ’ব পাৰে যিসকলে অবিৰতভাৱে এআই ছবি আৰু ভিডিঅ’ৰ শৃংখলা সৃষ্টি কৰে আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকক সামঞ্জস্যপূৰ্ণ চৰিত্ৰৰ প্ৰয়োজন । গুগলৰ মতে, তেওঁলোকৰ নতুন ইমেজ জেনেৰেচন টুলটোৱেও জেনেৰেট কৰা ইমেজৰ স্থিৰতা বজাই ৰাখিবলৈ সক্ষম । ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল ব্যৱহাৰকাৰীসকলে এই সঁজুলিৰ জৰিয়তে বহু পৰিমাণে সামঞ্জস্যপূৰ্ণ আখৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।
এই AI ইমেজ মডেলটোৰ আমোদজনক কথাটো হ’ল এই মডেলটো নেনো বেনানা নামেৰে ষ্টেলথ মোডত পৰীক্ষা কৰা হৈছিল । সেই সময়ত মানুহে নাজানিছিল যে এইটো গুগলৰ প্ৰজেক্ট, কিন্তু এআই মডেল ৰেংকিং চাইট এলএমএৰেনাত ই ইমানেই জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল যে ই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল । এতিয়া গুগলে নিজেই নিশ্চিত কৰিছে যে নেনো কলা আচলতে জেমিনি 2.5 ফ্লেছ ইমেজ ।
জেমিনি 2.5 ফ্লেচ ইমেজৰ মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ
সম্পাদনাৰ নতুন স্তৰ - জেমিনিৰ আগত ফটো সম্পাদনা কৰিলে চৰিত্ৰৰ স্থিৰতা প্ৰভাৱিত হয় । উদাহৰণস্বৰূপে, যদি আপুনি জেমিনি ব্যৱহাৰ কৰি কোনো ব্যক্তিৰ টি-চাৰ্ট বা কোনো নিৰ্দিষ্ট বস্তু যেনে টুপী বা পেণ্টৰ ৰং সলনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, তেন্তে সেই ব্যক্তিজনৰ সমগ্ৰ মুখখন সলনি হৈ যাব । গুগলৰ মতে তেওঁলোকৰ নতুন আৰু উন্নত এআই ইমেজ মডেলত এনে নহ’ব । অৰ্থাৎ এতিয়া এআইয়েও মানৱ পৰিচয় বুজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।
- ছবি সৃষ্টি: এতিয়া আপুনি দুখন ভিন্ন ফটো মিহলাই এটা ইমেজ তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব । উদাহৰণস্বৰূপে, যদি এখন ফটোত সাগৰ আৰু আনখন ফটোত পাহাৰ থাকে, তেন্তে আপুনি এআইক "এই দুখন ছবিক আকৰ্ষণীয় প্ৰাকৃতিক দৃশ্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ" আদেশ দিব পাৰে । এইদৰে, আপুনি এটা নতুন ছবি মডেলত দুটা ভিন্ন ছবি মিহলাই এটা নতুন ছবি সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷
- মাল্টি-টাৰ্ণ এডিটিং: যদি আপুনি গুগলৰ এই ইমেজ জেনেৰেচন টুলটোক কোনো প্ৰমপ্ট দিছিল আৰু ছবিখন আপুনি বিচৰা ধৰণে ওলাই নাহিল, তেন্তে আপুনি চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই । আপুনি আপোনাৰ ছবিখন ইয়াত বাৰে বাৰে পৰিৱৰ্তন কৰি আপুনি বিচৰা ধৰণে বনাব পাৰে আৰু AI এ প্ৰতিবাৰেই একেটা ভিত্তি আখৰ ৰাখি ইয়াক সম্পাদনা কৰি থাকিব । এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য, যিটো বহু ব্যৱহাৰকাৰীৰ প্ৰায়ে প্ৰয়োজন হৈছিল ।
উপলব্ধতা আৰু মূল্য
জেমিনি 2.5 ফ্লেচ ইমেজ জেমিনি এপত সাধাৰণ ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে উপলব্ধ কৰা হৈছে । এণ্টাৰপ্ৰাইজ ব্যৱহাৰৰ বাবে, ডেভেল’পাৰসকলে ইয়াক Gemini API, Google AI Studio আৰু Vertex AI ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে । ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে 30 ডলাৰত অৰ্থাৎ প্ৰায় 2600 টকাত 10 লাখ আউটপুট টোকেন পায় । একে সময়তে এখন ইমেজ সৃষ্টি কৰিবলৈ 1290 টা টোকেন খৰচ কৰা হয় । অৰ্থাৎ এই গুগলৰ আটাইতকৈ উন্নত এআই ইমেজ মডেলৰ পৰা এটা ইমেজ তৈয়াৰ কৰিবলৈ আপুনি প্ৰায় 3.50 টকা খৰচ কৰিব লাগিব ।
লগতে পঢ়ক