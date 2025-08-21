হায়দৰাবাদ: গুগলে ইয়াৰ কিছুমান ৱেয়াৰেবল প্ৰডাক্ট - Pixel Buds 2a, Pixel Buds Pro 2, Pixel Watch 4 আৰু Qi2 Pixelsnap সামগ্ৰী মুকলি কৰিছে । এই আনুষংগিক সামগ্ৰীসমূহ নতুন গুগল পিক্সেল 10 আৰু পিক্সেল 10 প্ৰ’ৰ সৈতে মুকলি কৰা হৈছে । এই আনুষংগিক সামগ্ৰীবোৰৰ বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে জানো আহক ---
Google Pixel Watch 4
Pixel Watch 4 ক সম্পূৰ্ণ নতুন ডিজাইন দিয়া হৈছে । কোম্পানীটোৱে কয় যে ইয়াৰ সহায়ত ব্যৱহাৰকাৰীসকলে সুস্থ জীৱন যাপন কৰিব পাৰে, সংযুক্ত হৈ থাকিব পাৰে আৰু নিজৰ দিনটো উন্নত কৰিব পাৰে । এই স্মাৰ্ট ঘড়ীটোত কোম্পানীয়ে বহু নতুন বৈশিষ্ট্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে । ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ প্ৰথমটো গম্বুজযুক্ত এক্টুয়া 360 ডিছপ্লে ।
লগতে, ই হৈছে স্বতন্ত্ৰ উপগ্ৰহ যোগাযোগ সমৰ্থন কৰা প্ৰথমটো স্মাৰ্টৱাটচ । কেৱল এইটোৱেই নহয়, প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোম্পানীয়ে ইয়াত জেমিনি এছিষ্টক সমৰ্থন দিছে, যাতে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে কেৱল হাতখন অলপ ওপৰলৈ তুলিলেই ইয়াৰ সুবিধা ল’ব পাৰে । লগতে, Pixel Watch 4 হৈছে একমাত্ৰ স্মাৰ্টৱাটচ যিয়ে পালছৰ অভাৱ ধৰা পেলাব পাৰে ।
Pixel Buds Pro 2
যোৱা বছৰ পিক্সেল বাডছ প্ৰ’ 2 মুকলি কৰা হৈছিল, যিটো টেনছৰ A1 আৰু জেমিনি বিল্ট-ইনৰ সৈতে আটাইতকৈ উন্নত বাডছ । এতিয়া কোম্পানীয়ে শেহতীয়া গুগল পিক্সেল 10 ফোনটোৰ সমৰ্থনত নতুন মুনষ্টোন ৰঙত উপলব্ধ কৰিছে । কেৱল এয়াই নহয়, অহা মাহত আহিবলগীয়া এটা চফট্ ৱেৰ আপডেটে Pixel Buds Pro 2 লৈ অধিক বৈশিষ্ট্য আনিব ।
ইয়াত থকা এডাপ্টিভ অডিঅ’ই পৰিৱেশ অনুসৰি কলিবোৰ বুদ্ধিমানৰূপে সামঞ্জস্য কৰে, যাতে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ সংগীত বা প’ডকাষ্ট উপভোগ কৰাৰ সময়ত সজাগ হৈ থাকিব পাৰে । লগতে, হঠাতে উচ্চ শব্দ শুনালে আপোনাৰ শ্ৰৱণ ক্ষমতা সুৰক্ষিত কৰিবলৈ ইয়াত Loud Noise Protection আছে ।
ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত Gemini Live ৰ সৈতে আৰু বহুতো বৈশিষ্ট্য আছে, আনকি কোলাহলপূৰ্ণ পৰিৱেশতো আপুনি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে । ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ফোনৰ বাবে হাতৰ লৰ-চৰ নকৰাকৈ কল গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বা কোনো ফোন অস্বীকাৰ কৰিব পাৰিব । ইয়াৰ বাবে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে মাত্ৰ মূৰ দুপিয়াই দিলেই হ’ল ।
Pixel Buds 2a
পিক্সেল বাডছ 2 প্ৰ’ৰ উপৰিও কোম্পানীটোৱে নতুন গুগল পিক্সেল বাডছ 2a মুকলি কৰিছে, যিটো কোম্পানীটোৰ পিক্সেল বাডছ পৰিয়ালৰ নতুন উৎপাদন । এই শেহতীয়া এ-ছিৰিজৰ বাডবোৰ আৰামদায়ক আৰু লঘু ডিজাইনৰ সৈতে আহিছে আৰু কোম্পানীটোৰ এ-ছিৰিজৰ প্ৰথম বাড যিয়ে সক্ৰিয় শব্দ বাতিল কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে । টেনছৰ A1 ৰ দ্বাৰা চালিত আৰু গুগল এআইৰ দ্বাৰা উন্নত এই বাডসমূহে অবিশ্বাস্য মূল্যত আকৰ্ষণীয় শব্দ আৰু জেমিনীৰ অতিৰিক্ত উপযোগিতা প্ৰদান কৰে ।
গুগল Qi2 Pixelsnap আনুষংগিক
এই সামগ্ৰীসমূহৰ উপৰিও কোম্পানীয়ে কিছুমান আনুষংগিক সামগ্ৰীও মুকলি কৰিছে । এই আনুষংগিক সামগ্ৰীসমূহৰ ভিতৰত আছে পিক্সেলস্নেপ চাৰ্জাৰ, ষ্টেণ্ডৰ সৈতে পিক্সেলস্নেপ চাৰ্জাৰ, পিক্সেলস্নেপ ৰিং ষ্টেণ্ড, পিক্সেলস্নেপ ফোন কভাৰ আৰু পিক্সেল ফ্লেক্স ডুৱেল প’ৰ্ট 67 ডব্লিউ ইউএছবি-চি ফাষ্ট চাৰ্জাৰ ।
লগতে পঢ়ক