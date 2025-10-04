শীঘ্ৰেই নতুন ৰূপত গুগলৰ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা এপ Gemini
গুগল জেমিনিয়ে এআই চেটবটৰ ক্ষমতা দেখুওৱা প্ৰমপ্টৰ সৈতে পুনৰ ডিজাইন কৰা স্ক্ৰ’লেবল হোম স্ক্ৰীণ ইন্টাৰফেছ লাভ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
হায়দৰাবাদ: ChatGPT, DeepSeek, Pereplexity আৰু অন্যান্যৰ দৰে Google Gemini ৰ তলত এটা টেক্সট বক্সৰ সৈতে এটা যথেষ্ট নূন্যতম ব্যৱহাৰকাৰী ইন্টাৰফেছ আছে । কিন্তু এতিয়া যেতিয়া আমেৰিকাত এপল এপ ষ্ট’ৰত OpenAI ৰ Sora ই শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে, তেতিয়া দেখা গৈছে যে গুগলে জেমিনিক ভিজুৱেল মেকঅভাৰ দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।
এণ্ড্ৰ’ইড কৰ্তৃপক্ষৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি গুগলে নতুন ইনষ্টাগ্ৰামৰ দৰে স্ক্ৰ’লেবল ফিডৰ সৈতে প্ৰমপ্ট, আদৰণি বাৰ্তা আৰু ক্ৰিয়েট ইমেজ আৰু ডিপ ৰিচাৰ্চৰ দৰে সঁজুলিৰ চৰ্টকাটৰ সৈতে পুনৰ ডিজাইন কৰা জেমিনি হোমস্ক্ৰীণ পৰীক্ষা কৰি আছে । নতুন জেমিনি ইন্টাৰফেছটো লাইভ নহ’লেও আৰু এপ ক’ডৰ সৈতে টিংকিং কৰি এজন ৰিভাৰ্ছ ইঞ্জিনিয়াৰে সক্ষম কৰিলেও, ছবিসমূহত দেখুওৱা কিছুমান উদাহৰণত “টেলিপ’ৰ্ট মি টু ডিপ স্পেচ”, “গিভ মি এ ভিনটেজ গ্ৰাঞ্জ লুক” আৰু “কুইজ মি অন বেচিক বায়’লজি”ৰ দৰে প্ৰমপ্ট আছিল । এই প্ৰমপ্টসমূহৰ কিছুমানে জেমিনিৰ ছবি সৃষ্টি, ক’ডিং আৰু অন্যান্য ক্ষমতাসমূহো প্ৰদৰ্শন কৰে ।
নতুন স্ক্ৰ’লেবল ইউজাৰ ইন্টাৰফেছৰ জৰিয়তে দেখা গৈছে যে গুগলে জেমিনি ব্যৱহাৰকাৰীসকলক ইয়াৰ এআই চেটবটে কি কৰিব পাৰে তাৰ অনুভৱ দিয়াৰ লক্ষ্য লৈছে, লগতে এপটোক অধিক দৃশ্যগতভাৱে আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিছে।
কিন্তু যিহেতু এই পৰিৱৰ্তনসমূহ বৰ্তমান পৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু এপিকে টিয়াৰডাউনৰ অংশ হিচাপে আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছে, সেয়েহে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা জেমিনি আন্তঃপৃষ্ঠটো অতি সোনকালে ৰোল আউট হ’ব নে নহয় সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট নহয় । যদি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা আন্তঃপৃষ্ঠ লাইভ হয়, ই জেমিনিক অন্য AI চেটবট যেনে ChatGPT আৰু DeepSeek তকৈ এটা স্পষ্ট প্ৰান্ত দিব পাৰে, যাৰ এতিয়াও এটা নূন্যতম ইন্টাৰফেছ আছে ।
