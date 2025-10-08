ETV Bharat / technology

বাংলা, মাৰাঠী, তামিল, তেলেগু, কানাড়াৰ লগতে এইকেইটা ভাষাত উপলব্ধ হ’ব Google AI Mode

এতিয়া গুগল চাৰ্চত AI chatbot ৰ পৰা হিন্দীকে ধৰি স্থানীয় ভাষাত প্ৰশ্ন কৰা আৰু উত্তৰ পোৱাটো সহজ হৈ পৰিছে ।

google-expands-ai-mode-in-search-to-40-new-countries-and-35-languages
এতিয়াৰে পৰা 35 টা ভাষাত উপলব্ধ Google AI Mode (Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 8, 2025 at 4:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: গুগলৰ লগত কথা পতা আৰু যিকোনো বিষয়ৰ উত্তৰ বিচৰাটো অধিক সহজ হৈ পৰিল । কেইমাহমানৰ আগতে গুগলে Google Search AI Mode আৰম্ভ কৰিছিল । Google Search ৰ AI Mode ত Google Search ত সোধা প্ৰশ্নৰ বুদ্ধিমান উত্তৰ প্ৰদান কৰিবলৈ AI প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হয় । প্ৰথম অৱস্থাত গুগলে কেৱল ইংৰাজীতহে মুকলি কৰিছিল AI Search । পিছলৈ ইয়াক হিন্দী ভাষাত মুকলি কৰা হয় আৰু এতিয়া ইয়াক বিশ্বৰ আন 40 টা ভাষাত উপলব্ধ কৰা হৈছে ।

গুগলৰ শেহতীয়া ব্লগ পোষ্ট অনুসৰি গুগল ছাৰ্চ এআই মোড 40 খন নতুন দেশ আৰু 35 খন নতুন ভাষাত মুকলি কৰা হৈছে । এই নতুন দেশসমূহৰ সৈতে গুগল ছাৰ্চ এআই মোডে এতিয়া 200 ৰো অধিক দেশ আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলক সামৰি লৈছে । এয়া ভাৰতৰ বাবেও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ।

7 টা ভাৰতীয় ভাষাত উপলব্ধ

ভাৰতীয় ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে গুগল ছাৰ্চৰ এআই মোডে এতিয়া কেৱল ইংৰাজী আৰু হিন্দীতে নহয়, বাংলা, মাৰাঠী, তামিল, তেলেগু, কানাড়া, মালয়ালম, আৰু উৰ্দুকে ধৰি সাতটা নতুন ভাৰতীয় ভাষাতো কাম কৰিব । অৰ্থাৎ আপুনি মহাৰাষ্ট্ৰৰ হওঁক বা পশ্চিম বংগ, কেৰালা বা কৰ্ণাটক, তামিলনাডু বা তেলেংগানাৰ হওক, এতিয়া আপুনি আপোনাৰ ভাষাত গুগল চাৰ্চৰ এআই মোড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ।

ভাৰতৰ এই 7 টা নতুন ভাষাৰ লগতে আৰবী, চীনা, ক্ৰ’ৱেচিয়ান, চেক, ডাচ্চ, জাৰ্মান, গ্ৰীক, ফৰাচী, মালয়, ৰাছিয়ান, থাই আৰু ভিয়েটনামীকে ধৰি বিশ্বৰ আন বহু ভাষাত গুগল ছাৰ্চ এআই মোড আৰম্ভ কৰা হৈছে ।

গুগল ছাৰ্জ লাইভ বৈশিষ্ট্য

ইয়াৰ উপৰিও গুগলে ছাৰ্চ লাইভ নামৰ নতুন বৈশিষ্ট্য মুকলি কৰিছে, যিটো বৰ্তমান কেৱল ভাৰততহে উপলব্ধ । এই বৈশিষ্ট্যৰ জৰিয়তে গুগলৰ প্ৰশ্ন কেৱল টাইপ কৰিয়েই নহয়, কথা ক’লেও আনকি কেমেৰাটোত সেইবোৰলৈ আঙুলিয়াইও সুধিব পাৰি । উদাহৰণস্বৰূপে, যদি আপোনাৰ হাতত কিছুমান উপাদান আছে আৰু আপুনি নিশ্চিত নহয় যে কেনেকৈ সুস্বাদু খাদ্য ৰান্ধিব পাৰি, তেন্তে কেৱল আপোনাৰ কেমেৰা অন কৰি সোধাৰ পাচতে গুগলে পোনপটীয়াকৈ উত্তৰ দিব । গুগলৰ মতে, ভয়েচ আৰু ভিজুৱেল ছাৰ্চ ইতিমধ্যে ভইচ আৰু ভিজুৱেল ছাৰ্চৰ শক্তিশালী ব্যৱহাৰকাৰী, যাৰ বাবে ভাৰতত প্ৰথমে ‘ছাৰ্চ লাইভ’ মুকলি কৰা হৈছিল ।

লগতে পঢ়ক

For All Latest Updates

TAGGED:

GOOGLE AI MODE LANGUAGES SUPPORTEDGOOGLE SEARCH CHATBOT UPDATEGOOGLE SEARCH AI MODEগুগল ছাৰ্চৰ এ আই মোডHOW TO USE GOOGLE AI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.