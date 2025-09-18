কিছু সময়ৰ পাচতে পৃথিৱীৰ কাষেৰে পাৰ হৈ যাব এক বিশাল গ্ৰহাণু; পৃথিৱী গ্ৰহত কি প্ৰভাৱ পৰিব ?

কিছু সময়ৰ পাচতে পৃথিৱীৰ কাষেৰে পাৰ হৈ যাব এক বিশাল গ্ৰহাণু; পৃথিৱী গ্ৰহত কি প্ৰভাৱ পৰিব ?
আজি অৰ্থাৎ 18 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা পৃথিৱীৰ কাষেৰে পাৰ হৈ যাব এটা বিশাল গ্ৰহাণু ৷ যাৰ নাম 2025 FA22 ৷ কি প্ৰভাৱ পৰিব আমাৰ গ্ৰহটোত ৷
Published : September 18, 2025 at 12:14 PM IST
হায়দৰাবাদ: মহাকাশত এক বিৰল জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানৰ পৰিঘটনা সংঘটিত হ’বলৈ ওলাইছে । বৰ্তমান নাছাৰ চেণ্টাৰ ফৰ নিয়াৰ-আৰ্থ অবজেক্ট ষ্টাডিজ (CNEOS) আৰু জেট প্ৰপালচন লেবৰেটৰীয়ে (JPL) নিৰীক্ষণ কৰি থকা এই গ্ৰহাণুটো হৈছে 2025 FA22, যিটো আজি অৰ্থাৎ 18 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা পৃথিৱীৰ কাষেৰে পাৰ হৈ যাব । এই গ্ৰহাণুটো চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে হাৱাইত Pan-STARRS 2 ৰ সমীক্ষাৰ সময়ত আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল । ইয়াৰ আকাৰ 120 ৰ পৰা 280 মিটাৰৰ ভিতৰত বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।
বিজ্ঞানীসকলে জনোৱা অনুসৰি 2025 FA22 নামৰ এই বিশাল গ্ৰহাণুটো ৱাশ্বিংটন স্মৃতিসৌধতকৈ প্ৰায় দুগুণ ওখ । আমাৰ আৰু চন্দ্ৰৰ মাজৰ প্ৰায় দুগুণ দূৰত্বত ই দোল খাই যাব, যিটো জে পি এল চেণ্টাৰ ফৰ এন ই অ’ ষ্টাডিজৰ মতে প্ৰতি দশকত প্ৰায় এবাৰহে এনে ঘটনা ঘটে ।
পৃথিৱী গ্ৰহত প্ৰভাৱ
FA22 পৃথিৱীৰ পৰা প্ৰায় 8.42 লাখ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত পাৰ হ’ব । নাছাৰ তথ্য অনুসৰি FA22 ৰ কক্ষপথৰ সময়সীমা প্ৰায় 1.85 বছৰ । ই সূৰ্যৰ চাৰিওফালে অলপ দীঘলীয়া আৰু হেলনীয়া কক্ষপথ অনুসৰণ কৰে । 18 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা পৃথিৱীৰ পৰা প্ৰায় 8.42 লাখ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত পাৰ হ’ব । এই দূৰত্ব চন্দ্ৰতকৈ প্ৰায় ডেৰ-দুগুণ বেছি ।
2025 চনৰ FA22 ৰ পৃথিৱীৰ পৰৱৰ্তী উৰণ 18 ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা 3:42 বজাত EDT (0742 GMT)ত হ’ব ৷ এই সময় ভাৰতীয় হিচাপত হ’ব বৃহস্পতিবাৰৰ দুপৰীয়া 1.12 বজাত ৷ যেতিয়া এই গ্ৰহাণুটোৱে আমাৰ গ্ৰহৰ পৰা 523,206 মাইল (842018 কিলোমিটাৰ) দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব — যিটো প্ৰায় 2.2 চন্দ্ৰৰ দূৰত্বৰ সমতুল্য ৷ এই দিশলৈ লক্ষ্য ৰাখি বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে পৃথিৱীৰ সৈতে সংঘৰ্ষৰ কোনো আশংকা নাই ।
বিজ্ঞানীসকলৰ মতে এই আকাৰ আৰু এই ওচৰৰ গ্ৰহাণু এটা দহ বছৰৰ মূৰে মূৰে এবাৰ বা দুবাৰহে পাৰ হৈ যায় । গতিকে FA22 ৰ এই যাত্ৰা কেৱল বৈজ্ঞানিক গৱেষণাৰ বাবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়, ভৱিষ্যতে গ্ৰহাণুৰ প্ৰভাৱৰ আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰাত সহায় কৰিব আৰু পৃথিৱীৰ প্ৰতিৰক্ষা কৌশল শক্তিশালী কৰিব ।
কেনেকৈ প্ৰত্যক্ষ কৰিব ?
তাৰকাগৃহৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰা দৰ্শকে ভাৰ্চুৱেল টেলিস্কোপ প্ৰজেক্টৰ ইউটিউব ষ্ট্ৰিমত 11 বজাৰ পৰা চাব পাৰিব । 17 ছেপ্টেম্বৰত (18 ছেপ্টেম্বৰ 3.00 GMT) EDTত ইটালীত অৱস্থিত সংস্থাটোৰ ৰবটিক টেলিস্কোপৰ পৰা লাইভ দৃশ্য চাবলৈ গ্ৰহাণুটোৱে পৃথিৱীৰ পৰা নূন্যতম দূৰত্বৰ কাষ চাপিছে ।
বিজ্ঞানী আৰু জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানীসকল উৎফুল্লিত । গ্ৰহাণুটোৱে কাষেৰে পাৰ হৈ যোৱা বিষয়টোক লৈ বিজ্ঞানী আৰু অপেশাদাৰী জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানী সকলোৱেই উৎসাহিত হৈ পৰিছে ৷ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰহাণু সতৰ্কবাণী নেটৱৰ্কে (IAWN) এই সুযোগ ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াৰ কক্ষপথ আৰু গঠনৰ বিষয়ে অধিক সঠিক বুজাবুজি লাভ কৰিব । ইয়াৰ বাবে ৰাডাৰ আৰু শক্তিশালী টেলিস্কোপ ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব ।
