হায়দৰাবাদ: চলিত সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে এপলে ঘোষণা কৰিছিল যে তেওঁলোকে 9 ছেপ্টেম্বৰত তেওঁলোকৰ মুখ্য অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিব, য’ত তেওঁলোকে আইফোন 17 ছিৰিজ উন্মোচন কৰিব । এপলৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ পূৰ্বে ছেমছাঙে নিজৰ বৃহৎ অনুষ্ঠানটোৰ আয়োজন কৰিব । যদিও ছেমছাঙৰ কেবাটাও বৃহৎ ডিভাইচৰ বাবে কাম চলি আছে, যেনে ইয়াৰ এক্সআৰ হেডছেট, এটা ট্ৰাই-ফল্ড স্মাৰ্টফোন আৰু গেলেক্সি এছ 26 ছিৰিজ, এই ইভেণ্টৰ পৰিসৰ সৰু হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
কোম্পানীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে শ্বেয়াৰ কৰিছে, “4 ছেপ্টেম্বৰত আমাৰ সৈতে যোগদান কৰক যাতে বহল পৰিসৰৰ ডিভাইচসমূহত অধিক নিৰৱচ্ছিন্ন মোবাইল অভিজ্ঞতা আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰে – প্ৰিমিয়াম এআই টেবলেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গেলেক্সি এছ 25 পৰিয়ালৰ নতুন সদস্যলৈকে ।”
কেতিয়া আৰু ক’ত প্ৰত্যক্ষ কৰিব ছেমছাং গেলেক্সি ইভেণ্ট 2025
অহা সপ্তাহত অৰ্থাৎ 4 ছেপ্টেম্বৰৰ বিয়লি 3:00 বজাত ছেমছাঙৰ গেলেক্সি ইভেণ্ট অনুষ্ঠিত হ’ব । আপুনি এই অনুষ্ঠানটো ছেমছাঙৰ অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেল বা কোম্পানীটোৰ ৱেবছাইটত লাইভ চাব পাৰিব ।
ছেমছাং গেলেক্সি ইভেণ্ট 2025: কি আশা কৰিব পাৰি
ঘোষণা অনুসৰি, এই অনুষ্ঠানত “প্ৰিমিয়াম এআই টেবলেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গেলেক্সি এছ 25 পৰিয়ালৰ নতুন সদস্যলৈকে” বহুতো ডিভাইচ মুকলি কৰা হ’ব । গেলেক্সি এছ 25 এফ ই আৰু গেলাক্সি টেব এছ 11 ছিৰিজৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে । গেলেক্সি এছ 25 এফ ইয়ে এছ 25+ত থকা স্নেপড্ৰেগন 8 এলিটক এক্সিন’ছ 2400 ৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে বেছিভাগ মূল বৈশিষ্ট্য অক্ষত ৰাখিব বুলি চৰ্চা চলিছে ।
বিশেষকৈ 14.6 ইঞ্চিৰ আল্ট্ৰা মডেলৰ বাবে গেলেক্সি টেব এছ 11 ছিৰিজত যোৱা বছৰৰ তুলনাত বৃহৎ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই । ছেমছাঙে 12.4 ইঞ্চিৰ মডেল এৰি দিয়াৰ বিপৰীতে 11 ইঞ্চিৰ সংস্কৰণটো ঘূৰাই অনাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইয়াৰ উপৰিও এই অনুষ্ঠানত ছেমছাঙে শেহতীয়াকৈ মুকলি কৰা গেলেক্সি বাডছ 3 এফ ই আৰু গেলেক্সি টেব এছ 10 লাইট প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে ।
